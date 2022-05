«Quiero ser reina del Carnaval porque he salido en murgas y comparsas»

¿Cómo decide presentarse como candidata a las Fiestas de Mayo de Santa Cruz?

Conocí a Texe cuando participé en el certamen de belleza Miss Gold Tenerife y este año me llamó para proponerme si me quería presentar a las Fiestas de Mayo como candidata. Este mundo de la belleza y la pasarela me gusta bastante y no dudé en aceptar la propuesta que me había realizado, máxime después de dos años en lo que tanto en Santa Cruz como en otros lugares no se había desarrollado ningún certamen. Nada más recibir la propuesta: qué mejor que hacerlo coincidiendo con las Fiestas de Mayo.

Entonces ya había participado en certámenes de belleza.

Sí, mi primer y único certamen ha sido Miss Gold Tenerife, aunque de pequeñita fui reina infantil de las fiestas patronales de mi barrio de El Sobradillo; eso fue en el año 2012 (se ríe).

¿Ha estado vinculada a grupos del Carnaval o folclóricos?

Yo soy natural del barrio de El Sobradillo. Aunque ahora no recuerdo el nombre, de pequeña participé en un grupo folclórico que existía en El Sobradillo que se reunía en la asociación de vecinos. Era un grupo musical en el que participé de la mano de mi tata, que es una vecina mía, a la que yo considero como mi tata, y ya desde entonces tocaba la guitarra; me atrevo a tocarla un poquito (se ríe de nuevo).

¿Cuándo nació?

Nací en 2004; este año son mis primeros dieciocho años (se ríe), así que imagínate mi experiencia ahora que he conseguido el título de las Fiestas de Mayo. Ha sido como llegar y tocar el cielo y estoy supercontenta.

¿Qué le dijeron en casa cuando comunicó que iba a presentarse a las Fiestas de Mayo?

Cuando le comenté la propuesta de Texe se pusieron supercontenta. Además, siempre me han apoyado en todo; puedo presumir de haber contado siempre en casa con el apoyo de mi familia y considero que eso es una de las cosas más importantes; de no ser ese respaldo hoy no podría ser lo que soy en la actualidad. Todo se lo debo a mi familia.

¿Hay tradición en casa con las Fiestas de Mayo o Carnaval?

Mi padre es camionero y mi madre es trabajadora autónoma en la actualidad y tengo un hermano, Óscar, que tiene siete años más que yo. En mi casa siempre ha existido mucha costumbre de salir y disfrutar del Carnaval, en particular un primo mío que ha estado en murgas.

¿Prefiere las Fiestas de Mayo o el Carnaval?

A ver... está muy claro: yo soy más de Carnaval (se ríe), pero ahora la vida me ha regalado este privilegio de ser reina de las Fiestas de Magos y es una experiencia que estoy disfrutando a tope gracias a Texe. Te pongo un ejemplo: yo antes no sabía ni las partes de las que se compone un traje típico y esta participación en la gala y los preparativos me que permitido adquirir más cultura. Otro ejemplo: ahora ya sé que la ciudad se llama Santa Cruz de Santiago de Tenerife.

¿Estudia o trabaja?

Estoy estudiando Bachillerato y mi objetivo es, cuando concluya esta etapa, prepararme las oposiciones para acceder a la Policía Nacional. Ese es mi proyecto porque me gusta mucho. Ojalá se haga realidad, así que... ahí voy por mi sueño, peleando para alcanzar la meta que me propongo, como en otros casos.

¿Cree que ser reina de las Fiestas de Mayo le abre puertas para participar en otros certámenes de belleza?

Sí, estoy convencida. Siempre he tenido en mente ser reina del Carnaval; es algo que me entusiasma desde pequeña porque he estado vinculada a las murgas y comparsas, modalidades a las que he estado vinculada como componente incluso.

¿Ha sido componente de grupos del Carnaval?

Sí, en murgas estuve la infantil Rebobinados, en El Sobradillo, y en comparsas, en Bahía Bahitiare y en Tropicana de Candelaria . En esta última estuve ensayando aunque no llegué a salir. Mis primeros pasos en el Carnaval fueron en la murga infantil, en la que estuve durante tres años, aunque era muy pequeñita, y después ya me incorporé a las comparsas. Cuando tenía quince años me sumé al grupo de cuerpo de baile y parranda que lleva Zara Díaz Mendoza. Fueron dos años ensayando en Las Veredillas , para luego pasar casi un año con Tropicana, aunque no salí a la calle. Me vinculé desde pequeña a Rebobinados porque mi familia es muy murguera y también muy carnavalera. Mi primo sobretodo es el más implicado: comencé en Rebobinados y luego pasé a Chinchositos.

Entonces, quiere ser reina del Carnaval.

No descarto ni los certámenes de belleza ni la gala del Carnaval, pero te aseguro que uno de mis objetivos es ser la reina de las fiestas de la máscara, y si Dios quiere me voy a presentar (se ríe).

¿Ha sido muy sacrificada la experiencia hasta llegar a ser reina de las Fiestas de Mayo?

No, para nada. Todos los preparativos hasta llegar a la gala de la reina han sido muy amenos, en especial por el trato con todas mis compañeras. Además con Texe, que me abrió las puertas para participar, no puedo estar más encantada.

¿Preparada para la agenda apretada como reina?

Si, ya me han advertido que el 3 de mayo, el Día de la Cruz, será uno de los más intensos, pero yo estoy encantada; que me llamen y yo participo en todo lo que haga falta, como si tengo que empatar el baile de mago con el recorrido para ver las cruces. ¡A disfrutar se ha dicho! Es lo que toca.

¿Recomienda la experiencia de presentarse como candidata a reina de Mayo?

Lo recomiendo totalmente, y eso que yo desconocía cómo era este ambiente. Es una experiencia superbonita. Son dos semanas ensayando pero que se pasan en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo presentaría a Santa Cruz de Tenerife?

Santa Cruz es una ciudad maravillosa, sinceramente. Estos días que hemos estado en el Casino de Tenerife, cuando vi esta zona desde arriba, me quedé impresionada: es hermosa. Ves la ciudad desde otra perspectiva y te sorprende porque muchas veces no valoramos realmente lo que hay.

¿Qué significa para ti las Fiestas de Mayo?

Tal vez me lo llega a preguntar antes y no habría sabido qué decir pero las Fiestas de Mayo es cultura, el sentir de un pueblo. Define quienes somos.