«Coalición Canaria en Santa Cruz se enfrenta a las próximas elecciones con ilusión y con el objetivo de lograr la mayoría absoluta». Así lo afirma el secretario general de CC en la capital, Alfonso Cabello, quien solo descarta un pacto, en el caso de que fuese necesario, con Vox o Podemos. Dice que el mejor candidato para Santa Cruz es Bermúdez, «aunque también sería el mejor para el Cabildo». Confiesa que algún día le gustaría ser alcalde, aunque "le acojona".

-¿Cómo se enfrenta Coalición Canaria en Santa Cruz a las próximas elecciones?

Nos enfrentamos con muchísima ilusión, con un proyecto de ciudad con el que queremos dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años. Este trabajo fue bruscamente interrumpido por la pandemia del covid y por el parón en la gestión municipal protagonizado por el pacto antinatura en la etapa de Patricia Hernández al frente del Ayuntamiento. De cara a las próximas elecciones, CC se prepara realizando un trabajo detallado por cada uno de los más de 80 barrios que tiene este municipio, con una continua e intensa agenda de escucha activa.

-¿Escucha activa? ¿Qué quiere decir con eso?

Se trata de un estilo de hacer política, de entender a la ciudadanía. En este sentido, el alcalde, José Manuel Bermúdez, nos ha dejado muy claras las directrices. Todos los proyectos que se realicen en la capital y todo lo que hacemos debe ser discutido, hablado y consensuado con los colectivos, con los sectores implicados y con los vecinos. Ésta es la marca de la casa, de CC en Santa Cruz, y esto es lo que nos ha permitido, a lo largo de los años, mantenernos sólidos. En las últimas elecciones crecimos significativamente en número de votos, superando los 27.000 y ganando por primera vez en los cinco distritos.

-¿Teme que pueda volver a darse una situación similar a la de las pasadas elecciones, cuando, a pesar de ganarlas, perdieron la Alcaldía por el pacto establecido entre el PSOE y Cs, con el apoyo de Unida Podemos desde la oposición?

-Viendo lo que está ocurriendo en la política a nivel estatal, y en todas las esferas, puede pasar casi cualquier cosa. Nosotros tenemos que conseguir que el proyecto nacionalista para Santa Cruz sea valorado por los colectivos y por los vecinos. Si eso se da, ganaremos las elecciones. Pero sabemos que, a partir de ahí, lo que pueda ocurrir no dependerá de nosotros solos. Lo que sí tengo muy claro es que la mejor opción para Santa Cruz es el grupo de mujeres y hombres de CC.

-¿Conseguir la mayoría absoluta se ha convertido en una utopía para Coalición Canaria?

-No. Ése debe ser nuestro objetivo y para lograrlo, estamos trabajando día a día, de manera constante. CC en Santa Cruz, en Tenerife y en Canarias lleva más de un año trabajando en un proyecto que se denomina Canarias te necesita, que básicamente consiste en mantener reuniones semanales con colectivos y sectores para articular una mayoría suficiente en la ciudad. La parálisis que sufrió este municipio en la etapa del pacto entre el PSOEy Cs, y lo que vemos cada día en el Cabildo, nos reafirma en la idea, e insisto, de que somos la mejor alternativa.

-Sin mayoría absoluta, ¿qué posibles pactos contempla Coalición Canaria en Santa Cruz?

Estamos dispuestos a sentarnos a hablar, con respecto a establecer pactos, con todos los partidos, a excepción de Vox, porque está en el lado opuesto de todo lo que representa CC. A partir de ahí, insisto, se puede escuchar a todos los partidos que tengan vocación de construir y no de destruir desde la división.

-Entonces, ¿CC también estaría dispuesta a pactar, si fuese necesario, con Podemos?

La verdad es que en los plenos, en muchas ocasiones, tengo más puntos en común con Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, que con Matilde Zambudio, portavoz de Ciudadanos. Si tenemos en frente a una persona razonable, por supuesto que se puede hablar. Pero si se trata de establecer un pacto, creo que también lo descartaríamos, pues sería muy difícil llegar a un acuerdo con un partido que quiere municipalizar todos los servicios. El PSOE pactó con Cs, con UP apoyando desde la oposición, solo con el objetivo de desbancar al partido ganador, que fue CC. Por ello, ese pacto saltó enseguida por los aires, porque cuando tú te sientas en una misma mesa con un partido oportunista y que está a punto de desaparecer, que es el caso de Ciudadanos, eso hace aguas enseguida.

Pero, según lo que ha dicho, ustedes sí estarían dispuestos a pactar con el resto de partidos, es decir, PSOE, PP y Cs.

Ciudadanos va a desaparecer de la vida política de Santa Cruz.

-Cuando no se está acostumbrado a estar en la oposición, el trago no debe ser fácil. Éste duró algo más de un año hasta que presentaron la moción de censura contra Patricia Hernández ¿Sacaron algún provecho de esa experiencia?

Nos dimos cuenta de algunas cosas, como, por ejemplo, de las formas de hacer política, en este caso, del PSOE. En este sentido, nos dimos cuenta de que desde el revanchismo no se construye un proyecto de ciudad. El hecho de estar en la oposición también nos sirvió para darnos cuenta de que, en ocasiones, la inercia y la dinámica de trabajo te alejan de la escucha activa, de estar, de verdad, escuchando todos los días a los vecinos, a los colectivos. Y esto es algo que nunca se debe olvidar.

-¿Están arrepentidos del acuerdo establecido con el PP para recuperar la Alcaldía? Se rumorea que existe algo de tensión en el grupo de Gobierno, formado por CC, PPy la edil de Ciudadanos Evelyn Alonso.

El pacto está funcionando bien. Todas las decisiones las tomamos de manera unánime y no nos tiembla el pulso a la hora de tomarlas, aunque cometamos errores. Aquí quiero aprovechar para señalar que la oposición está realizando un trabajo muy flojo, pues solo está obsesionada con buscar errores administrativos, con judicializar la gestión municipal e intentar imputarnos.

-¿Quién cree que es el mejor candidato a la Alcaldía para las elecciones de 2023? En los pasillos se llegó a escuchar que Bermúdez sería el candidato del Cabildo y usted el de la capital.

Sin duda, creo que el mejor candidato para Santa Cruz es el actual alcalde, José Manuel Bermúdez. Pero, de la misma manera, estoy convencido de que el mejor candidato para el Cabildo sería también Bermúdez, porque creo que es muy importante construir desde el municipalismo. Cuando alguien ha estado en la política municipal y va llegando a otros ámbitos de la administración, tiene una forma de trabajar con mucha mayor intensidad. Bermúdez, que fue vicepresidente del Cabildo, es una persona diferente después de haber sido alcalde. Es una persona mucho más empática, con una gran capacidad de escucha. Yo he aprendido a disfrutar de la política gracias a él. Por otra parte, creo que CC tiene que seguir construyendo un proyecto y para eso se tiene que ir produciendo cierto grado de relevo.

-¿Quiere usted ser alcalde de Santa Cruz de Tenerife?

Bueno, eso es algo que tendrá que decidir el partido llegado el caso. No me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones. Yo estaré donde me diga CC.

-Pero, ¿le gustaría serlo?

Sí, claro, porque a mí me gusta crecer y la política me encanta, pero también me da vértigo ser alcalde, me acojona. Al ser secretario general de CC en Santa Cruz, parece que el camino natural es ése, que algún día sea candidato, pero tampoco tiene que ser así. A día de hoy no me lo planteo. Ahora la mejor opción es Bermúdez. Lo que tengo claro es que Santa Cruz necesita un comité local de CC fuerte, vertebrado y con gente activa en cada uno de los barrios.

Ustedes han criticado que el Cabildo y el Gobierno, al ser de colores distintos, se lo están poniendo muy difícil a Santa Cruz

El Cabildo está gestionando contra Santa Cruz. Estamos asistiendo a la peor etapa de la Corporación insular. Allí siguen mareando la perdiz y marchándose al Sur a las tres de la tarde todos los días. Y el Gobierno de Canarias solo responde a las directrices, muchas veces en contra de los intereses de Canarias, del Estado, gestionando de espaldas a los canarios.

¿Qué tipo de nacionalismo defiende CC en Santa Cruz?

Un nacionalismo moderado, inclusivo, que defiende que las diferencias de Canarias deben ser respetadas e interiorizadas por los partidos estatales. Canarias necesita gente que la defienda, pero no desde la perspectiva rupturista, sino reconociendo las diferencias.

-¿Cuál es el proyecto de ciudad de Coalición Canaria?

Santa Cruz tiene que cambiar de manera estructural y profunda, tiene que ser una capital turística y una ciudad que ponga en valor su patrimonio, historia, tradición y cultura. Asimismo, nuestro objetivo es que mejore considerablemente la calidad de vida en los barrios. Y, por otro lado, nos enfrentamos a un gran reto, la nueva ciudad en los terrenos de la Refinería.