Toño y Juan, los dos policías que cuidan de los pueblos de Anaga desde hace diez años

«Aquí –en Anaga– nos llaman por el nombre, mientras que en Santa Cruz identifican a la Policía local por el número de placa». La reflexión la comparten Antonio Hernández –conocido familiarmente como Toño– y Juan Carballo, los dos agentes del cuerpo de seguridad local adscritos a la unidad destinada a este distrito, donde se han convertido en parte del pueblo; de hecho, Toño también es vecino de Taborno.

Con los dos policías locales de Anaga se cumple la máxima de que «aquello que no se conoce no se quiere». Si se buscara un ejemplo de agentes de cercanía en un libro blanco de seguridad aparecería la fotografía de Toño y Juan. Aunque su destino esté en el Macizo, tienen que acudir a diario al cuartel, en la avenida Tres de Mayo, para pasar lista como miembros de la Unidad 3 a la que pertenecen. Cuando las calles todavía no están puestas, se desplazan hasta el Instituto de San Andrés para supervisar la entrada de los niños y facilitar la movilidad.

Cuando ya las clases han comenzado ponen rumbo a la playa de Las Teresitas, Las Gaviotas... A partir de ahí alternan la ruta: unas veces se trasladan a Punta de Anaga y otras transitan por Roque Negro, Taborno, Afur... la parte alta de Anaga. Toño y Juan unos cuatro por cuatro en su labor diaria, pues su dedicación va mucho más allá de regular el tráfico, facilitar la entrada de los niños al colegio. Estas labores se quedan en un segundo plano en su actividad diaria, donde la encomienda parece ceñirse más a ponerse al servicio del ciudadano. Desde gestionar un certificado de convivencia –a solicitud de la unidad de Población del Ayuntamiento–, hasta acudir al Colegio de Educación Infantil y Primaria Julián Rojas de Vera, de Taganana, para acabar repartiendo entre la decena de alumnos de diferentes edades las chocolatinas que les envía la ONG Abrigos y Sonrisas, de Yone Febles, con sede en San Andrés.

Precisamente la pandemia puso de relieve la labor desarrollada por estos dos policías de Anaga porque, con muchas familias confinadas, fueron la tabla de salvación para realizar compras a quienes no podía salir de sus viviendas o convertirse en sus familiares, que realizaban los mandados para garantizarle el sustento.

«Nuestro objetivo es hacer más fácil la vida a los vecinos, ya sea llevando papeles o repartiendo comida»

La labor de Toño y Juan se limita a solucionar problemas. Su mera presencia hace explícita la demandada seguridad. Pero en Anaga, la exigencia que se siente en la ciudad se torna en complicidad, como quedó de manifiesto en el covid con el reparto de alimentos. «La pandemia fue un antes y un después», admiten. En complicidad con el Instituto Municipal de Atención Social centraban buena parte de su jornada en el reparto de alimentos no perecederos, precisamente entregados por la ONG Abrigos y Sonrisas.

Los dos policías son testigos del mayor mal de Anaga: su despoblación. «Cuando comenzamos aquí destinados estaban abiertas las escuelas rurales de Chamorga y Almáciga; hemos notado la muerte, el cierre de los colegios...». Y hasta han actuado de mediadores para evitar precisamente el cierre el próximo curso de Roque Negro, al animar a unos padres a que matricularan a sus dos hijos, por lo que seguirán siendo cuatro alumnos desde septiembre.

A veces también ha hecho hasta de carteros, gestionando papeles que le solicitan los vecinos o que tienen que entregar en el ayuntamiento o en alguna administración. «Nuestra verdadera labor es hacer más fácil al vida a los vecinos de Anaga, y para nosotros es una alegría», coinciden. En su análisis del día a día en el Parque Rural, el futuro pasa por el turismo. De hecho, se percatan que antes venían a pernoctar por un día en alguno de los pueblos y caseríos de la zona y ahora las estancias son más largas, lo que también contribuye a generar economía, como la consolidación del comercio donde el visitante, además del vecino, pueda adquirir los productos de primera necesidad.

De recorrido por Taganana

Después de acceder al casco del pueblo que fue municipio propio y superar la Casa Picar, el visitante se adentra por la calle Canónigo Juan Negrín, donde precisamente estuvo la sede del ayuntamiento y juzgado de paz. Tras superar el hogar de Amalita, la alcaldesa honoraria desde hace ya casi tres años con motivo de las Fiestas Patronales de la Virgen de las Nieves, que se celebra el 5 de agosto, se encuentran entre la parroquia y la fuente de La Pianola Toño y Juan. «¿Tienen mucha prisa?». Es la particular fórmula a acompañarlos en lo que podría ser su ruta por la capital del interior de Anaga.

Ya por la Cruz de Limera, donde está la casa de Mama Milia, se localizan la oficina de Telefónica para superar el barranco y encontrar un despacho que habilitó en Taganana la Farmacia de San Andrés, lo que garantiza los medicamentos a la población de esta zona, que está abierta de lunes a viernes. Un poco más arriba, la venta de Mary, donde un vecino se lo apaña para llevar la compra en moto a su casa; en este establecimiento se puede comprar desde una bombona a cien gramos de chacina. Desde uno de los callejones se alonga un vecino: «Toño, mira a ver si avisas porque se están formando una colonia de gatos a la altura del número 34 de la calle Portugal», a lo que el policía le responde que se lo comentará a Sanidad o a Valle Colino para evitar que vuelva a convertirse en una plaga «como la otra vez».

Son los Policías de Anaga pero se manejan con la familiaridad y conocimiento de alcaldes del pueblo. Antes de llegar al Centro Cultural Voz del Valle, que preside Luján González –todo un referente por su implicación en la defensa de Taganana–, Toño y Juan saludan a Miguel, y hasta son capaces de reconocer que cortaron el flamboyán que estaba por fuera, según se desprende de la conversación.

A escasos metros, Toño bromea con otro residente que repara la parte baja del techo de su balcón. «¿Acabamos?», le pregunta el policía al vecino. «Ese es el ajuste», cuenta el otro, a lo que le replica: «La mezcla se secó». Juan aclara al visitante que la parte baja del techo del balcón que están vistiendo ahora antes tenía un machimbrado, pero se pudrió, por lo que se procede a su restitución con otro material menos perecedero.

A Toño y Juan no le hace falta ni tomar nota para ir asumiendo los encargos hasta que llegan al colegio Julián Rojas de Vera para cumplimentar la tarea que le confió Yone Febles: llevar unas chocolatinas a los pequeños.

Al frente de la dirección, un histórico: Agustín Sánchez Alonso, que impulsó el entonces colegio General Franco que no solo tomó el nombre de Tomé Cano, por su proximidad a la zona, sino también fue artífice junto al equipo directivo y claustro de hace unas dos décadas en la mejora de la calidad del centro. Ajeno incluso a aquellos quebraderos de cabeza que le supuso el cambio de nombre, que hasta le obligó a abandonar con escolta policía el colegio durante algunas semanas, José Agustín Sánchez. Hoy vive en el remanso de paz que es Taganana, con dos niñas y nueve pequeños a su cargo. Él es el director, el secretario, el conserje... y cuenta con el apoyo de dos profesores especialistas –de Inglés y de Educación Especial– que completan y elevan la formación de los alumnos.

Los momentos más duros

Entre los momentos más duros durante estos diez años de servicios, la pandemia. A esto se suma los rescates, ya sean de personas que sufren un infarto y precisan de un helicóptero para trasladarlos hasta un centro sanitario para intentar salvarlos.

En cuanto a intervenciones de seguridad, los mayores quebraderos de cabeza se los causan los cuatro quinquis que se ceban con los turistas. «Dejan los vehículos y se van de senderismos y cuando advierten el robo reclaman nuestra intervención. En más de una ocasión nos hemos visto metido en el monte con cuatro detenidos». O cuando ocurre un accidente de tráfico en estas carreteras de difícil acceso. El mejor refuerzo para estos dos agentes, «que conocemos a todos».

Quiénes son

En Toño y Juan se cumple aquello de que de casta le viene al galgo. El primero nació en 1963 y es categórico: «Amo el uniforme», hasta el punto de que en su Vilaflor natal ya jugaba a ser policía de mayor. Se incorpora en el cuerpo municipal en 1991 con la mejor escuela: su padre, Manuel Hernández Guijarro, más conocido en Chasna como El Baldado, porque la polio le afectó a sus extremidades inferiores. «Mi padre trabajó de secretario del Ayuntamiento de Vilaflor y apuntó a más niños que población tiene en la actualidad este municipio». Aunque circunstancialmente reside en La Verdellada, es vecino de Taborno, donde conoció a su esposa, «una bereber pura de ojos azules y rubia», comenta con humor.

Toño deja el uniforme en casa y en su tiempo libre imparte entre los colegios y escuela rurales de Anaga charlas sobre las aves e instruye a los niños en cómo cantar identificarlos, además de realizar salidas prácticas hasta un pequeño jardín botánico habilitado en la misma zona para mostrar los endemismos de la zona. Toño se siente de Anaga y presume de ella.

Toño y Juan, por la mañana policías, imparten charlas sobre la naturaleza en su tiempo libre

Algo similar le pasa a su compañero de profesión, Juan, ganador de campeonatos de fotografía submarina y apasionado de la naturaleza, valores que comparte también con los chicos de la zona.

Nacido en 1974, Juan Carballo –ya su apellido delata su procedencia de Adeje– de pequeño quería ser bombero, si bien le interrumpe su pareja profesional para evidenciar la complicidad. «Él quería ser cocinero; iba para Arguiñano». Juan admite su pasión por la agricultura, lo que le llevó incluso a adentrarse en el mundo laboral con bodegas de Tacoronte por su dominio de la viticultura.

El que fuera alumno de la escuela unitaria de Fañabé –lo que también le permite identificarse con Anaga–, se preparó unas oposiciones a bomberos, para luego concursar como policía de Adeje hasta acabar en Santa Cruz en 2002. Desde entonces ha permanecido diez años en la Unidad de Tráfico y otros tantos, en Anaga.

Juan Carballo y el barrio adejero de Fañabé casi son sinónimos gracias a la entrega precisamente de la madre de este agente, Efigenia, matrona que desde 1966 a 1976 «sacó a medio sur», presume su hijo.

Son los valores humanos y profesionales que se descubren en los dos policías para los que Anaga es mucho más que un destino.