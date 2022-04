Personas con movilidad reducida se van de playa a la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz

Una treintena de personas, muchas personas con movilidad reducida, secundaron esta mañana la protesta convocada por Queremos Movernos por el olvido, en su opinión, al que ha sometido el Ayuntamiento de Santa Cruz a este colectivo por no poner en marcha el servicio de baño adaptado coincidiendo con la Semana Santa.

Desde el Instituto Municipal de Atención Social que dirige Rosario González se ha explicado que se han trabajado en tres vías para cubrir dicha cobertura. La primera, un contrato que garantice esta prestación durante los próximo cuatro años con posibilidad de prorrogarlo por otros dos, expediente que está aún en trámite. También se convocó un contrato menor para realizar esta cobertura, por lo que se solicitó presupuesto a tres empresas, sin que ninguna presentara oferta, por lo que se fue a una tercera solución provisional que garantiza que desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección se pondrá en marcha en el Parque Marítimo César Manrique el baño adaptado en una zona que se habilitará y con la colaboración de voluntarios de Protección Civil y personal de Cruz Roja.

La solución aportada desde el IMAS no fue del agrado de Queremos Movernos porque considera que se hace de forma precipitada y no cubre los derechos de las personas con movilidad reducida, además de explicar que no quieren un "gueto" en el parque marítimo, sino que prefieren continuar la playa, además de lamentar que se trate de algo puntual para "salir del paso" este fin de semana y de forma puntual.

"Queremos Teresitas", "Playa para todos", "Alcalde escucha, queremos playa y no ducha", "Esto es maltrato" o "Y si no nos hacen caso volvemos otra vez" fueron algunas de las consignas coreadas durante las dos horas que duró la movilización a las puertas del ayuntamiento de Santa Cruz en demanda del servicio de baño adaptado, donde no faltaron toallas, flotadores, pelotas y hasta alguna sillita de playa.

Junto a los afectados se sumaron representantes del PSOE, Unid@s Podemos y Ciudadanos, que apoyaron las reivindicaciones del colectivo Queremos Movernos, que también contó con el respaldo de la presidenta de la asociación de vecinos El Perenquén, de Zona Centro, Silvia Barrera.

Para este jueves está previsto el baño adaptado de 09:00 a 10:00 horas, con la recogida del transporte en los domicilios de los usuarios, para facilitar de 10:00 a 15:00 horas el disfrute del servicio por parte de los usuarios, para regresar a sus domicilios de 15:00 a 16:00 horas en el transporte, explica la concejala del IMAS, que argumenta que “cada día acudirán los usuarios y el IMAS gestionará el aviso y comunicación con los usuarios, con la colaboración de Cruz Roja, que dentro de sus posibilidades prestará apoyo con sus voluntarios para dinamizar el servicio en el propio Parque Marítimo”.

En la playa de Las Teresitas sigue estando vigente la disponibilidad de préstamo de la silla anfibia y nunca se ha dejado de prestar dicho servicio. Para el mismo, cualquier usuario en silla de ruedas que acuda a la playa tendrá que dirigirse a los socorristas de la playa y ellos le prestarán la silla anfibia durante el tiempo que se encuentren en la playa.

De cara a los usuarios, el IMAS se pondrá en contacto con ellos para asignarle la fecha, y si alguien quiere realizar alguna consulta o es usuario y no se han puesto en contacto se podrán dirigir a los teléfonos 922 606 746, 922 606 770 o al 922 606 774.