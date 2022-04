Santa Cruz oferta el servicio gratuito de baño adaptado desde el Jueves Santo en el Parque Marítimo

El Ayuntamiento de Santa Cruz, por indicaciones del alcalde, José Manuel Bermúdez, al área de Acción Social que dirige Rosario González, ha decidido poner a disposición de las personas con discapacidad las instalaciones del Parque Marítimo “para llevar a cabo el servicio de baño adaptado que se venía prestando en Las Teresitas y cuyo contrato para esta Semana Santa, planteado como respiro familiar, se gestionó, pero quedó desierto por las tres empresas que pedimos solicitud”, aclara la concejala, y afirma que “tras la colaboración con Protección Civil y Cruz Roja, el servicio se ofrecerá en dichas instalaciones”, un servicio que será gratuito para las personas con movilidad reducida.

La puesta en marcha de esta cobertura se adopta después de que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) tenga en marcha la adjudicación del servicio para los próximos cuatro años y que todavía está en fase de resolución. También el departamento que gestiona Rosario González intentó dar cobertura a través de un contrato menor para garantizar el baño adaptado, si bien no concurrió ninguna empresa.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, afirma que “en ningún momento hemos dejado de buscar soluciones para que este servicio se prestara en Semana Santa, a pesar de quedar desierto el contrato, y así se ha hecho saber a las asociaciones de personas con discapacidad”.

“De esta manera –continúa González-, se va a realizar el servicio gratuito del baño adaptado en el Parque Marítimo con una zona delimitada para los usuarios y personal para que preste apoyo a los usuarios” y añade que “el servicio se prestará desde el próximo jueves, día 14, al domingo, 17 de abril; el sábado 23 y domingo 24 de abril, y también el sábado, 30 de abril, el domingo 1 de mayo y martes 3 de mayo”.

La portavoz de Queremos Movernos, Ana Mengíbar, asegura que este servicio se anuncia deprisa y corriendo, para dar cobertura durante cuatro días a las personas con movilidad reducida. "¿Y qué pasa, que después del lunes tampoco podremos ir a la playa?, porque ya están anunciando el servicio para los últimos días de abril y los primeros de mayo".

“El horario –adelanta la concejala- será de 09:00 a 10:00 horas la recogida del transporte en los domicilios de los usuarios; de 10:00 a 15:00 horas el disfrute del servicio por parte de los usuarios, para regresar a sus domicilios de 15:00 a 16:00 horas en el transporte” y argumenta que “cada día acudirán los usuarios y el IMAS gestionará el aviso y comunicación con los usuarios, con la colaboración de Cruz Roja, que dentro de sus posibilidades prestará apoyo con sus voluntarios para dinamizar el servicio en el propio Parque Marítimo”.

En la playa de Las Teresitas sigue estando vigente la disponibilidad de préstamo de la silla anfibia y nunca se ha dejado de prestar dicho servicio. Para el mismo, cualquier usuario en silla de ruedas que acuda a la playa tendrá que dirigirse a los socorristas de la playa y ellos le prestarán la silla anfibia durante el tiempo que se encuentren en la playa.

Ana Mengíbar lamenta que durante todo el año se tenga en la playa de Las Teresitas una silla anfibia para las personas con movilidad reducida "que no sirve de nada si no los ayudan a poder llegar hasta allí". Desde Queremos Movernos también se advierte de que la solución no pasa por habilitar un sitio en el Parque Marítimo para personas con discapacidad. "No queremos queremos, queremos disfrutar de los mismos derechos que todos. Con esta decisión se demuestra que el equipo de gobierno de Santa Cruz solo le preocupa quedar bien".

De cara a los usuarios, el IMAS se pondrá en contacto con ellos para asignarle la fecha, y si alguien quiere realizar alguna consulta o es usuario y no se han puesto en contacto se podrán dirigir a los teléfonos 922 606 746, 922 606 770 o al 922 606 774.

Desde Queremos Movernos se advierte que el servicio lo prestarán voluntarios de Protección Civil en colaboración con Cruz Roja. Ana Mengíbar hace una llamada de atención para destacar la importancia de que el personal que atienda este servicio sea cualificado, máxime en el particular de usuarios que sufren una lesión ósea y que una atención no cualificada se puede traducir en un mal mayor.

En relación al contrato de baño adaptado para personas con discapacidad, que se encuentra en la actualidad en fase de licitación, se trata de un servicio referente en toda la isla y único, donde se dispondrá del servicio en playa del baño adaptado, así como el transporte de los usuarios desde sus domicilios a la propia playa, acompañado de actividades en la propia costa por parte de los técnicos que allí se encuentren. “Es un contrato por cuatro años con una prórroga de dos años más”, revela la concejala.

Rosario González afirma que “la intención siempre ha sido buscar una solución y nos hemos puesto manos a la obra, como lo demuestra que van a tener un servicio alternativo en estas fechas de Semana Santa” y aclara que “siempre se le ha comunicado a las asociaciones representantes de las personas con discapacidad que ante esta situación de que el contrato quedó desierto, se mantenía la búsqueda activa de soluciones para ello, incluso personalmente mandé mensajes indicando que esta semana buscaríamos la manera y que iríamos llamando a los usuarios”.

Para finalizar, el alcalde sostiene que “nuestra voluntad es clara y desde el Ayuntamiento hemos hecho un gran esfuerzo como son la modificación de las bases de las ayudas a las personas con discapacidad y que solo de enero a marzo de este año se han gestionado casi 30.000 euros en 39 prestaciones económicas individuales”, ha añadido.

Queremos Movernos mantiene la convocatoria de su protesta para este miércoles, a las puertas del ayuntamiento, donde instalarán su playa en demanda de un mejor trato al colectivo de personas con movilidad reducida.

Ana Mengíbar saca números sobre la cobertura que se prestará desde el Jueves al Domingo Santo: "se da cobertura de nueve a diez de la mañana y de tres a cuatro de la tarde. Solo podrán ir al día siete personas y se da cobertura a un máximo de 28 de las veinte mil que tienen movilidad reducida en Santa Cruz. Me parece lamentable", sentencia la portavoz de Queremos Movernos.