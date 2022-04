Marta Vela, de la dirección nacional del PP: "La gente no quiere una ayuda social sino un trabajo"

¿Cómo se inicia en política?

Conocí a Ana Zurita y comienzo acudiendo a reuniones con los vecinos. Ya a partir del año 2015 entré como coordinadora del distrito Salud-La Salle. Tras la entrada del PSOE en 2019, un año después vuelvo a la coordinación del distrito y en la actualidad soy también jefa de gabinete del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Formo parte de la Junta Directiva Insular desde la época que fui nombrada por el entonces presidente insular Manuel Domínguez como vicesecretaria sectorial, y continúo con el nuevo responsable del partido en Tenerife, Emilio Navarro. Ahora estoy en el Comité de Dirección Insular y me acaban de nombrar miembro de la Junta Directiva Nacional, que está integrada por un total de 30 personas.

¿Qué significa ser miembro de la Junta Directiva Nacional del PP?

Para mí es una ilusión que cuente conmigo, porque algo habrán visto que hemos podido hacer bien, y además tener la oportunidad de poder representar un partido tan importante como el PP a nivel nacional. Y que se nos escuche como canarios y defender nuestros intereses en el seno del partido para el nuestro presidente, Alberto Núñez Feijoo, pueda tener en cuenta a Canarias, una autonomía que me constar que quiere mucho.

¿Llega por cuota de Canarias? ¿Por apuesta de Manuel Domínguez? ¿Por ser mujer y persona de confianza de Carlos Tarife?

Es una propuesta de nuestro presidente regional, Manuel Domínguez, a quien se lo agradezco.

Llega en un momento de relevo a nivel nacional.

Si, en un momento de cambio al frente del PP nacional que se han visto y que el presidente Alberto Núñez Feijoo quiere sumar y su principal objetivo y el de todos es ganar las elecciones. No me gusta la confrontación del tu más y nosotros menos, sino que España se merece unos acuerdos de Estado y de personas adultas, sentarse, dialogar y defender el interés general de los españoles y, por tanto, también para los canarios. Es un momento complicado porque hay mucha división.

¿Cree que la entrada de Núñez Feijoo cambia la tendencia y permite un acercamiento del PP a los vecinos y viceversa, un reencuentro con la sociedad?

Si. Me ha llamado muchísima gente felicitándome el nombramiento y he notado ilusión, incluso de gente que estaba un poco descontento con el PP.

¿El votante descontento con el PP adonde se ha ido, a Vox o no va a votar?

Sinceramente solo me he encontrado solo una persona que me dijera de ese descontento.

¿Y volvió al PP?

Si, si. (Se ríe). Me ha llamado la atención que el nombramiento mío es un reconocimiento para todos los que trabaja en el partido y que no es la cara visible en cuanto a los medios, como ha sido mi caso, pero sí que trabajan, o trabajamos, mucho detrás. Eso es lo que han puesto en valor muchos de los que me han llamado, es un reconocimiento al trabajo en el partido y hay muchísima gente que está detrás; son muchos más los que están detrás que los que están delante, y eso me ilusiona.

¿Cree que Vox le va a quitar votos al PP en las próximas elecciones?

Creo que ahora vamos a ganar las elecciones.

¿Pero las elecciones nacionales o las locales?

Vamos a ganar las elecciones nacionales, algo en el corazón me lo dice. Se ha creado esa ilusión que se ve y se siente.

¿Y cómo va a afectar a nivel local? Se dice que a nivel local se vota a la persona y en el ámbito nacional, al partido.

Es verdad que la llamada ola afecta. También hay que hilar fino en la elección de un buen candidato.

En Canarias está claro porque a nivel regional será Manuel Domínguez y al Cabildo parece que va Lope Afonso.

Parece, sí. Es verdad que también acabamos de pasar un congreso y ha habido cambios.

Y en Santa Cruz entiendo que el candidato es Carlos Tarife.

Eso también se dirá. Es verdad que es lo que se oye pero hay que materializarlo y para algo tenemos un presidente insular y otro regional y también nacional.

¿Qué escenario ve en Santa Cruz después de las elecciones de mayor de 2023? Al menos la fuerza más votada o cómo va a quedar el PP.

En eso no quiero pensar. Cuando estoy en un proyecto y con una ilusión mi idea es ir a ganar; siempre he sido competitiva, incluso cuando practicaba algún deporte como el baloncesto y el tenis. La idea es ir a ganar. Aquí también está el reto de buscar un objetivo.

En los últimos mandatos no hay mayoría absoluta en Santa Cruz y se imponen los pactos.

Los pactos con más de dos fuerzas se complican, y cada día es más complicado llegar a acuerdos.

¿Y si fueran entre tres partidos, uno de ellos Vox?

Al final pienso que todos son partidos y en la política local priman también las personas.

¿Se sentaría a negociar con Vox de la misma forma que con Coalición Canaria?

Hablar hay que hablar con todos los partidos.

¿Y con el PSOE?

Hay que hablar con todos.

¿Con Núñez Feijoo es más fácil un pacto entre PP y PSOE y en Santa Cruz o en el Cabildo de Tenerife eso es inviable?

El proyecto es el mismo y habrá que llegar a pactos de Estado.

¿Y en Santa Cruz ve un pacto entre PP y PSOE?

¿Y por qué no? Todo es llegar a acuerdos de programa y no hay que tener miedo a nada.

¿Qué cree que la sociedad demanda a los actuales políticos?

La sociedad demanda que se acaben las peleas y se gobierne pensando en el interés general de los españoles. Lo que realmente le importa es que la economía vaya bien y que se genere empleo; la mejor política social es generar empleo, y se lo digo yo que estoy acostumbrada a callejear. La gente no quiere una ayuda social, quiere un trabajo. Pasa por generar empleo.

¿Será la voz de Canarias en la Junta Directiva Nacional del PP?

Sí, junto con el alcalde de Santa Brígida, y nuestros presidentes insular Emilio Navarro y el regional, Manolo Domínguez.

¿Ha hablado con usted personalmente Núñez Feijoo?

No.

¿Cómo ha sido la relación?

Manuel Domínguez y Emilio Navarro sí están en el Comité de Dirección, luego está la Junta.

¿Canarias tiene el reconocimiento que merece a nivel nacional?

Estar cuatro miembros del partido del Archipiélago en la dirección nacional es un peso importante de Canarias dentro del PP; es una apuesta por los municipios.

¿Qué le va a pedir a Feijoo para Canarias?

Eso ya no se lo puedo decir (se ríe).

¿Es más de Casado o de Ayuso?

Soy del partido. No me gustan los conflictos. Nos debemos a un partido y trabajamos juntos por los mismos ideales y a resolver conflictos, como la vida misma.