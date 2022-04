Jugadores del CD Tenerife fomentan el deporte entre los alumnos del García Escámez

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) García Escámez, en el distrito de Ofra, celebra la semana de la salud con actividades deportivas y culturales para facilitar la transición a la nueva normalidad. Hasta miembros del Conservatorio de Música, del CD Tenerife y del Club Femenino de Waterpolo participaron en los actos que han transformados los patios del centro en aulas abiertas.

Junto a la demostración musical que acaparó la atención de los alumnos más pequeño, uno de los platos fuertes fue la visita que realizaron Mollejo, Suso Santana, Aitor Sanz y Carlos Ruiz. Precisamente el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en compañía de la concejala del distrito Ofra-Costa Sur, Gladis de León, se dirigió a los alumnos para recordarles que «se puede ser del Madrid, del Barça o del Atlético de Madrid, pero por encima de todo siempre del Tenerife». Y no se quedó ahí, sino que aprovechó la presencia de los jugadores y miembros del representativo blanquiazul para advertirles de la importancia que supone el club tanto para la isla como para la ciudad, para finalizar su intervención emplazándoles a pelear por el ascenso a Primera.

Cánticos de Tenerife entre globos azules y blancos dieron paso a un diálogo entre jugadores y escolares, en la que los pequeños se interesaron en particular por la alimentación y los hábitos de los representantes del club, lo que permitió descubrir la alimentación preferida del exjugador Suso Santana (arroz, papas fritas y huevos) y que además de fútbol también practica pádel y tenis, que Aitor Sanz comenzó en el fútbol para seguir los pasos de su hermano mayor o que Mollejo no ha padecido en su trayectoria ninguna enfermedad que lo haya apartado de los terrenos de juego en su carrera. En una demostración de plena sinceridad, le dijo a los niños que nada tiene que ver que no tenga pelo con una enfermedad que lo limite para jugar.

Los deportistas también ahondaron en la necesidad de tener una dieta equilibrada y hasta hábitos para entrenar, como ellos –dos horas, seis días a la semana–. Al final, firma de fotografías que repartieron entre los niños, que acabaron cantando el Himno del Centenario del Tenerife.