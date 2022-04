Santa Cruz modifica su presupuesto para destinar otros 19 millones a inversión

El edil de Hacienda en Santa Cruz, el nacionalista Juan José Martínez, anunció este lunes durante un pleno extraordinario que el Ayuntamiento modificará su presupuesto para destinar otros 19 millones de euros a inversión. El edil explicó que se trata del dinero necesario para poder ejecutar varios proyectos y obras, que corresponden a diferentes concejalías, para los que, en un principio, no había presupuesto. Entre dichos gastos se encuentran 2,9 millones para nuevos parques infantiles; un primer pago de casi un millón de euros para adquirir estatuas del futuro Museo Rodin de la capital; y 2,3 millones para comprar el solar de la calle de La Rosa que se destinará a plazas de aparcamiento.

Martínez apuntó que el grupo de Gobierno del Consistorio (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) ha tomado dicha decisión porque ahora las cuentas municipales se lo pueden permitir, a raíz de la «solvencia económica de la Corporación local». «Nuestro objetivo es estimular la economía de la ciudad con este paquete de inversiones, el cual se puede acometer gracias a la salud financiera que ha testificado la liquidación del presupuesto de 2021 y la estabilidad presupuestaria por parte de la Intervención General del Ayuntamiento». Se utilizarán fondos procedentes de remanentes de tesorería para gastos generales o de gasto de financiación afectada.

Estos otros 19 millones de euros para inversión se suman a la cantidad que ya estaba incluida en el Presupuesto del Consistorio de 2022 para la ejecución de obras, que asciende a 51,8 millones, según recordó el concejal a ELDÍA. Martínez comentó que las actuaciones para las que la Corporación habilitará estos otros 19 millones tienen la característica común de que se trata de iniciativas inmediatamente ejecutables, «en el sentido de que para todos ellas ya existe proyecto o su ejecución es relativamente sencilla desde el punto de vista administrativo».

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, manifestó que esta modificación presupuestaria, que «incrementa de manera notable los fondos destinados a distintos proyectos de inversión, es una de las respuestas del Consistorio de Santa Cruz ante la situación de incertidumbre económica y de crisis que estamos sufriendo como consecuencia de determinados factores». «Estos acontecimientos, que han lastrado la incipiente recuperación post covid tienen que ver, preferentemente, con los elevados precios de los suministros de energía eléctrica o la crisis vinculada con el conflicto bélico en Ucrania», agregó.

Sin embargo, los grupos políticos de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, y la edil de Cs Matilde Zambudio) no estaban tan de acuerdo con los datos de solvencia económica y salud financiera de los que habló el edil de Hacienda. Los portavoces del PSOE, UP y Cs, Patricia Hernández, Ramón Trujillo y Matilde Zambudio, respectivamente, denunciaron que el año pasado solo se ejecutaron para inversión unos 19 millones de euros en lugar de los 36 millones que se indican desde el área de Hacienda. Asimismo, y con respecto al remanente de tesorería y las posibles modificaciones presupuestarías, señalaron que el propio Interventor recomienda que «éste no se use».

Los socialistas también criticaron que se modifique el presupuesto en otros 10,2 millones de euros para atender gastos pendientes de anteriores ejercicios, «cuando estos ya se conocían». El edil de Hacienda explicó que estas modificaciones para hacer frente a obligaciones que vienen de periodos anteriores se producen en todas las administraciones. Éste insistió en que «lo importante es que, gracias a nuestra salud financiera, podremos aprobar una modificación de 19 millones para ejecutar más inversión», desde varias concejalías, como Patrimonio, Infraestructuras o Servicios Públicos.

Inversiones

Museo Rodin (932.505 euros). Entre los gastos previstos en el marco de esta modificación presupuestaria destinada a inversión, de 19 millones, se encuentra el primer pago, que asciende a 932.505 euros, para la adquisición de estatuas del futuro Museo Rodin de Santa Cruz, que se ubicará en el Parque Cultural Viera y Clavijo. La sede internacional en la capital tinerfeña del Museo Rodin de París albergará más de un centenar de piezas del escultor francés, lo que «garantiza que estarán sus más grandes obras». Algunas se expondrán en Santa Cruz en calidad de préstamo, otras a través de la cesión gratuita y otras serán adquiridas por el Ayuntamiento. Entre las obras que albergará el Viera y Clavijo se encuentra la última copia original de El Beso, una de las principales obras maestras de Auguste Rodin; una réplica de El Pensador, y una réplica de La Puerta del Infierno (cuya copia original supone un coste de unos 25 millones).

Solar de la calle de La Rosa (2,3 millones). Esta modificación presupuestaria de 19 millones también incluye una partida de 2,3 millones de euros para poder comprar el solar de la calle de La Rosa, con el fin de destinarlo a zona de aparcamiento. El terreno, de 1.400 metros cuadrados, pertenece al grupo Coral Homes, aunque la comercialización del mismo se realiza a través de Servihabitat. La intención del Ayuntamiento es que dicha parcela se convierta en un estacionamiento provisional mientras se ejecutan las obras de remodelación y ampliación de aceras de la calle de La Rosa, para después destinarla, a largo plazo, a la construcción de dependencias municipales.

Mantenimiento de colegios (más de un millón de euros). Con esta modificación presupuestaria, el Consistorio también quiere destinar más de un millón de euros al mantenimiento de los colegios del municipio en los cinco distritos.

Parques infantiles (2,9 millones). De los 19 millones de euros para inversión que se aprobarán, 2,9 millones se destinarán a la construcción de nuevos parques infantiles. Está previsto que se creen cinco, uno para cada distrito, que incluirán nuevos y atractivos juegos para los niños de todas las edades.

Guaguas (3,3 millones). Para la compra de guaguas, se invertirán 3,3 millones de euros, con fondos europeos Next Generation.

Estacionamientos (más de un millón de euros). Se destinará más de un millón de euros al acondicionamiento y asfaltado de los solares ubicados en la playa de Las Teresitas (390.000 euros) y en la calle Juan Albornoz (650.000) euros para convertirlos en parking. La intención de Servicios Públicos es que ambos terrenos, el que ocupaba el inacabado edificio de locales comerciales y aparcamientos de Las Teresitas, conocido como mamotreto y que fue derribado por orden judicial, y el situado junto al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se conviertan en zonas de estacionamiento antes de acabar el año.

Remodelación de isletas de la Rambla (420.000 euros). La modificación presupuestaria incluye una partida de 420.000 euros para embellecer y mejorar el tránsito peatonal en la zona baja de la Rambla, a través de la remodelación de las isletas situadas en la confluencia de ésta con la avenida de Anaga.

Rehabilitación de firmes (5,6 millones). De los 19 millones de euros que el Ayuntamiento habilitará para destinarlo a inversión, 5,6 se destinarán a la rehabilitación de firmes en vías y calzadas de los cinco distritos del municipio.

Cerramiento de parques (536.000 euros). Se invertirán 536.000 euros en el cerramiento de los parques Manuel Castañeda (136.000 euros) y La Estrella (400.000 euros).

Camino de la Ermita (800.000 euros). También está incluida en esta nueva partida económica para inversión los 800.000 euros necesarios para acometer las obras de emergencia de rehabilitación y seguridad en el camino de la Ermita, «una actuación que garantizará la seguridad de las casas y construcciones ubicadas en las inmediaciones ante el peligro de desprendimientos».