Santiago Martín vuelve a ser jefe de Protección Civil en Santa Cruz

Santiago Martín vuelve a ocupar la jefatura de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El también coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias fue destituido como jefe de Protección Civil en la capital en septiembre de 2019 por el entonces grupo de Gobierno del Consistorio chicharrero, formado por el PSOE y por Ciudadanos (Cs). Éste alegó que se quería dar un nuevo impulso al servicio para acometer su modernización. Santiago Martín llevaba ocupando el cargo desde finales de 2017, después de ser propuesto por Coalición Canaria (CC). Tras ser destituido, Martín se enfrentó a un complicado proceso judicial por asuntos personales, pero, finalmente, la causa fue archivada.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la edil de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alonso, de Cs, anunciaron este jueves, durante la visita oficial de Arturo Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (ANAV), que Santiago Martín, que además es el nuevo director de la citada entidad, ha vuelto a ser nombrado jefe de Protección Civil de Santa Cruz. Asimismo, y según informó el regidor chicharrero, se analizaron los proyectos del servicio en el municipio y la modernización del mismo, "para favorecer la adaptación a los nuevos tiempos, siempre en favor de la seguridad de las personas".

Bermúdez también puso en valor "el papel de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, siempre aliada de Santa Cruz, pendiente y a disposición de la ciudadanía del municipio para cuantas acciones requieren de su entrega". Recordó que “en un día como este (31 de marzo), hace 20 años, los miembros de esta institución en la capital se dispusieron de inmediato para auxiliar a todos los vecinos que precisaban de ayuda ante las fuertes lluvias, en una labor de entrega que merece todos los elogios".

Por su parte, la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, que estuvo también acompañada por el director técnico de Protección Civil, Jesús Gómez Santos, manifestó que "es un lujo recibir al presidente de la ANAV de España, que ha venido en reconocimiento y apoyo al voluntariado de Protección Civil en La Palma". Asimismo, apuntó que "también hemos aprovechado esta visita para presentar oficialmente a Santiago Martín como jefe de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife”.

Éste, que en la actualidad, además de ser coordinador en Canarias de la ANAV España y de SOS Desaparecidos en Canarias, ostenta también la presidencia de la Asociación de Jefes de Agrupaciones Municipales de Protección Civil de Canarias, señaló que "regrea a Santa Cruz con grandes objetivos". "Vuelvo a mi casa, donde me he encontrado con las puertas abiertas, para mantener el reto de hacer que siga brillando el color naranja en la sociedad. Me congratula poder seguir adelante con un proyecto asumido desde hace muchos años", comentó.

Por su parte, Arturo Fuentes, que llegó acompañado de José Domingo Hernández, coordinador de Protección Civil de Los Llanos de Aridane, manifestó que "Santiago Martín es un hombre de la absoluta confianza mía, por lo que lo nombramos delegado territorial en Canarias por algo". "Se trata de un buen profesional y el mejor embajador que puede haber en la Península de toda Canarias y una persona muy solidaria".

"A Santiago se le ha visto en los últimos tiempos en el volcán de La Palma, con otros voluntarios de Protección Civil tratando de movilizar recursos. Se trata de un trabajador incansable en cuantas acciones acomete en las diferentes organizaciones en las que está trabajando de ayuda a las personas. Es un día de inmensa alegría porque con su nombramiento vuelven las aguas a su cauce y regresa al lugar de donde nunca debió haber salido", añadió el presidente de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil