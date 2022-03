Santa Cruz planea adiestrar perros que protejan a las víctimas de violencia machista

Santa Cruz planea poner en marcha un proyecto de seguridad y atención a las mujeres víctimas de la violencia machista en el municipio a través de perros de protección. El pleno del Consistorio aprobó ayer, por unanimidad y a raíz de una moción presentada por la edil de Unidas Podemos Dolores Espinosa, iniciar un estudio técnico y de viabilidad económica para el desarrollo de dicha iniciativa, que consistiría en proporcionar a estas ciudadanas un perro adiestrado, «con el objetivo de fomentar el bienestar y calidad de vida de esta mujeres».

«Cuando me separé, no quería salir a la calle, tenía miedo, por mí y por mis hijos. Cuando llegó nuestro perro de protección, todo cambió. Vino para darnos la libertad, para devolvernos nuestra calidad de vida, para permitirnos disfrutar de un paseo, de una playa o de un parque como cualquier otra persona». Son las palabras que una chicharrera víctima de violencia de género hizo llegar ayer al pleno a través de una carta que leyó la edil de UP. Ésta explicó que dicha ciudadana ha tenido la suerte de formar parte del Proyecto Pepo de Madrid. «Ella es un ejemplo de lo mucho que les puede cambiar la vida a estas mujeres gracias a la compañía de un perro de protección», dijo Espinosa a EL DÍA.

La concejala de UP plantea que se pueden utilizar perros abandonados, como los que se encuentran, por ejemplo, en el Albergue Comarcal de Valle Colino. «Lo único que tendría que hacer el Ayuntamiento es adiestrarlos. Estos animales tendrían un hogar y serían de gran ayuda para estas mujeres. Otras ciudades españolas ya han implantado este proyecto, como Ciudad Real». Espinosa quiso dejar claro que no se trata de adiestrar a estos canes para que ataquen sino para que proporciones seguridad a las víctimas. «Son animales cuya función primaria es la disuasoria y que, de ser necesario, pueden desarrollar funciones de protección, como bloquear al agresor y de llamada de socorro alertando a otras personas».

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó durante la sesión de ayer el protocolo municipal para atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales y otro tipo de violencias machistas en las fiestas del Carnaval de Santa Cruz. Entre las acciones previstas se encuentra, además de establecer más Puntos Violetas, crear «corredores seguros», es decir, «calles que faciliten la salida del espacio del cuadrilátero del Carnaval, seguras, con visibilidad, correctamente iluminadas y con presencia policial».