El titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes, se reunió en la mañana de ayer con una representación de los vecinos de las calles Güímar y Río Guadalhorce, junto a la Vía Cornisa, después de que hace diez días denunciaran que viven «atrapados» entre los escalones que les impiden salir de los bloques de viviendas.

«La mayoría de los vecinos que residen ahí son personas que llegaron en la década de los años setenta, cuando eran jóvenes, y hoy soy mayores y con problemas de movilidad reducida. El médico les recomienda salir a pasear y solo lo pueden hacer en los escasos diez o quince metros cuadrados que les queda por fuera de su portón porque no llegan a la calle por las escaleras que existen», explican los portavoces vecinales.

Con la mediación de Ana Mengíbar, del colectivo Queremos Movemos, se trasladó a la sede de la Diputación del Común una comisión vecinal integrada por Salvador García Bauza, que reside en La Salud desde la década de los años setenta, al igual que Marcos Hernández Martín, quien incluso precisó que ya estaba viviendo en el referido barrio desde un poco antes. También participó María Edel, que se instaló en La Salud hace tres décadas y que no oculta su desespero porque asegura que tanto el alcalde de Santa Cruz como el concejal de distrito Salud-La Salle tienen conocimiento de su solicitud de ayuda para romper las barreras físicas que limitan la movilidad y no prestan atención.

«Lo que no se puede es vulnerar los derechos fundamentales y humanos: no puede ocurrir que una persona mayor muera en su casa después de años sin poder salir», sentenció de forma categórica Ana Mengíbar, para hacer otra acotación sobre la importancia de los jardines sobre los que se plantea que se habiliten pasarelas accesibles que faciliten la movilidad de los vecinos de las calles Güímar y Río Guadalhorce. «No se pueden anteponer los derechos humanos a los derechos vegetales».

María Edel precisó, con el asentimiento de los otros dos representantes, que ningún vecino plantea que se acabe con los árboles o palmeras por las que en la actualidad suben ratas y son nidos de ratas, comentó. «Planteamos que las trasladen a otras zonas veces». «Las autoridades tienen fotografías de las cuatro o cinco veces que me he caído; ya no solo afecta a las personas mayores, sino otros vecinos como es mi caso que padecemos una incapacidad del 85 por ciento».

Sobre la titularidad de los terrenos, uno de los argumentos esgrimidos desde el Ayuntamiento, Salvador García aseguró que en época de Yolanda Moliné ya se aclaró que el suelo es titularidad municipal. «Es más, en febrero del año 2020 yo acompañé durante tres días a técnicos de Dragados y Construcciones que se encargaron de elaborar un proyecto para las rampas. Entonces nos dijeron que no nos preocupáramos porque la empresa se lo pasaría al ayuntamiento y no hemos sabido nada más, recordó este vecino.

Marcos Hernández se mostró mas contundente movido por la situación de incapacidad de lograr una solución. «Aquí lo que interesa es el dinero, no el bienestar de los vecinos», vino a decir.

Rafael Yanes asumió el compromiso de solicitar una reunión con el ayuntamiento para interesarse sobre la titularidad del suelo donde se tendrían que habilitar las rampas, además de preguntar también sobre la existencia, o no, del proyecto que dicen los vecinos que elaboró Dragados en 2020, para exigir a la Corporación municipal una fecha sobre el tiempo que tardarán resolver esta situación que mantiene atrapados en sus casas vecinos sin movilidad.