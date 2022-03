Evelyn Alonso acusa a Matilde Zambudio de «atentar» contra sus derechos

La edil de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso, de Ciudadanos (Cs), estudia denunciar ante los tribunales a la portavoz del Grupo Mixto, Matilde Zambudio, también de Cs, «por atentar contra mi derecho fundamental de participación política». Alonso asegura que sus abogados están analizando la posibilidad de presentar una demanda, después de que, «por segunda vez, Zambudio me haya retirado una moción que yo había presentado para que fuese debatida en el pleno». «Llegaré hasta el final en este asunto y si tengo que denunciarla, la denunciaré», apunta la edil.

Con esta moción, la concejala de Seguridad pretendía pedir al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que «mantengan el envío de recursos de Protección Civil para seguir colaborando con la isla de La Palma, en su camino de recuperación de la normalidad tras el cese de la reciente actividad volcánica». Asimismo, Alonso planteaba promulgar un convenio de colaboración entre los colegios de arquitectos, ingenieros y aparejadores de Santa Cruz de Tenerife con los diferentes organismos de la Palma, y aprobar el envío de recursos de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para seguir colaborando con La Palma. Sin embargo, denuncia la concejala, «la portavoz del Grupo Mixto, al que yo también pertenezco, ha retirado, hasta en dos ocasiones, mi moción».

«En este último caso, y para poder llegar a un acuerdo, yo me puse en contacto con Matilde Zambudio, enviándole un correo. Le planteé la posibilidad de consensuar una moción institucional, pues ella también ha presentado una propuesta relacionada con la isla de La Palma. Pues no solo no me ha contestado, sino que ha decidido retirar mi moción por segunda vez», argumenta la responsable del área de Seguridad y Movilidad.

«Yo lo he intentado, pero ella no me responde. Pero es que, además, está atentando contra mi derecho fundamental de participación política, retirando mi moción. Tenemos un cupo de dos propuestas para el pleno por parte del Grupo Mixto y ella ha utilizado las dos».