Santa Cruz recupera las procesiones de Semana Santa, pero sin La Macarena

La capital tinerfeña volverá a recuperar las procesiones de la Semana Santa, dos años después de que la incidencia del coronavirus haya impedido los cultos populares en la calle. Los actos se desarrollarán desde el Domingo de Ramos, 10 de abril, al Domingo de Pascua, 17 del mismo mes. En el regreso a la nueva normalidad, el vicario episcopal para Santa Cruz, Juan Manuel Yanes, ya ha configurado el programa de celebraciones en colaboración con todas las parroquias de la capital tinerfeña, tanto en los pueblos como en el centro.

La principal novedad, el regreso de las procesiones, aunque con una ausencia notable, pues la capital se queda sin su particular madrugá chicharrera que se celebraba cada Jueves Santo, desde las 22:00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción, cuando tradicionalmente salía en procesión La Esperanza Macarena y Nuestro Padre Jesús Cautivo. Dos son los principales motivos que han llegado a su cofradía a desistir de sacar los pasos a la calle. El principal obstáculo, la incidencia de la crisis sanitaria, ya que la mayoría de los costaleros consideran que no se dan las circunstancias para cargar los tronos con mascarillas y sin distanciamiento social; bien es cierto que la decisión se tomó antes de que ayer se hiciera oficial que Canarias suprime las restricciones, que no afectan por ahora a la mascarilla, una norma que se regula desde el Ministerio de Sanidad.

Fuentes de la propia cofradía explica que los costaleros consideran inviable sacar el trono con mascarilla y tampoco quieren asumir el riesgo de portar el paso entre las veintiocho personas que soportan el peso. A esta fecha, ya los hermanos Paco y Leo Cortés, los capataces, habían avanzado en los ensayos en la calle de La Noria que, por tercer año, han quedado aparcados. También descartan adoptar el modelo anunciado por cofradías andaluzas, que han anunciado que sacarán los tronos aunque sea a costa de retirar los faldones para facilitar la ventilación entre los portadores.

Otro de los motivos para no sacar las procesiones de La Macarena y Nuestro Padre Jesús Cautivo son las condiciones tan limitadas que tiene la cofradía en su sede de la calle Ni Fú-Ni Fá, donde apenas tienen un espacio de cuatro por cuatro para poder realizar todos los preparativos después de años dando tumbos por los locales de la Peña del Lunes, Ni Fú-Ni Fá o la Casa del Miedo, de Mamelucos. El miedo al covid y el desánimo se han unido y la presencia de estos esperados pasos se limitará a la celebración del próximo domingo, en La Concepción, en una eucaristía que participará el obispo.

Desde la cofradía confirman que los pasos permanecerán incluso expuestos en sus tronos, como si fueran a salir, algo que al menos tardará hasta la Semana Santa del próximo año.

Santo Entierro y no Magna

El programa de actos de la Semana Santa también registra otro cambio significativo y que se refiere a la procesión magna de Santa Cruz, un culto popular que se recuperó después de la visita que realizó la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, en 1994, y que este año no se recuperará después de dos años de incidencia del covid. Se limita el culto de la tarde del Viernes Santo al Santo Entierro, con la Dolorosa.

Los actos previos a la Semana Santa arrancará el miércoles 6 de abril con el pregón que pronunciará el cronista oficial de Santa Cruz, José Manuel Ledesma, en la parroquia de La Concepción, donde se custodia el Calvario de Artacho –en la sacristía de la iglesia matriz– que es la imagen elegida para el cartel y el programa de actos.

De resto, salvo algún recorte en recorridos, se mantiene la procesión del Señor del Huerto –Lunes Santo–, solo desde la Orden Tercera; el Martes Santo que capitaliza del Señor de las Tribulaciones, y la procesión del encuentro del Miércoles Santo. Desde San José ese mismo día saldrá a la calle el Cristo de Medinaceli.

Tras los monumentos que todos los Jueves Santo realizan todas las iglesias para mostrar lo mejor de su orfebrería en honor del Santísimo Sacramento del Altar, el Viernes Santo, 15 de abril, se celebrará otra de las procesiones más esperadas, la Virgen de las Angustias, que sale al mediodía desde la parroquia de El Pilar. A las 13:30 horas de ese día, desde la iglesia de San José, saldrá la procesión del Retiro. Tras la celebración de la Pascua, la noche del Sábado Santo, los actos culminarán el domingo 17 con la bendición de la ciudad desde la plaza de La Candelaria, una eucaristía que se oficia ese mediodía en San Francisco.

