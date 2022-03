Vecinos de La Salud: "Hay gente que se fue al otro mundo sin poder salir a ver el sol"

«La mayoría de las sesenta familias que viven en las tres hileras de viviendas que se localizan en las calles Río Guadalhorse y Güímar, en el barrio de La Salud medio, padecen problemas de movilidad reducida por su edad o por enfermedad; muchos se ayudan por bastones y muletas e incluso hay bastantes en silla de ruedas que viven atrapados entre los escalones que le impiden salir a la calle y les obligan a hacer sus vidas en cincuenta metros». Es la alarma que lanza Ana Mengíbar, portavoz del colectivo Queremos Movernos.

Fue el lunes de la semana pasada cuando Mengíbar recibió por primera vez la llamada de María Edel, una de las vecinas de las casas adosadas que se localizan en la zona, cerca de El Ancla. Dos días después –el miércoles– se trasladó a la zona y... «mira que yo estoy acostumbraba a ver situaciones duras, pero tanto como esta...», explicó la portavoz de Queremos Movernos. «Nada más conocer la situación decidimos dejar a un lado por un momento los proyectos que teníamos en marcha para atender esta situación que mantiene atrapados a los vecinos en sus casas porque no pueden salir a la calle, ya que el único ‘acceso adaptado’ es una ‘rampa asesina’ y solo permite el paso para una de los tres hileras de casas».

«Una de las directivas de la asociación acudió, aunque está acostumbrada a manejarse con su silla de ruedas, tuvo que ser ayudada por la elevada pendiente; es imposible transitar por esa rambla».

Y lo peor, es la única que existe. «Hay vecinos que se han ido al otro mundo sin poder salir a ver el sol». María Edel, una de las vecinas de Salud Medio que explica que, aunque las viviendas se entregaron hace casi cincuenta años, ella se mudó hace tres décadas. «Cuando llegué la rampa no estaba tan inclinada, pero el ayuntamiento ejecutó hace unos quince años una supuesta mejora a través de un convenio y colocó piso sobre piso. ¿Tú sabes lo que es una orquesta sin director? Pues así fue la obra», explica esta vecina.

«Le advertimos que si ponían las losetas nuevas sobre las antiguas el agua de la lluvia acabaría por colarse al interior de las viviendas, como así ocurrió, por lo que tuvieron que volver a hacer una nueva obra, pero ya la rampa quedó con esa inclinación», se lamenta esta residente.

También solicitan que se coloque una doble barandilla, pues la que existe es insuficiente para facilitar el tránsito a los vecinos. «Aquí hay personas mayores que si no vienen sus hijos y se las ponen a la pela no pueden salir a la calle», reitera María. «Salvo la rampa, que en sí es un peligro, la movilidad está limitada a los escalones». Esta vecina no está sola en sus demandas, como quedó de manifiesto en la reunión que celebraron los vecinos de las calles Río Guadalhorse y Güímar con el colectivo Queremos Movernos, hasta el punto que algunos siguieron desde la distancia lo que se comentaba en el encuentro no para respetar el distanciamiento social como medida sanitaria sino porque están impedidos y no pueden bajar los escalones. «Me operaron de menisco y me subieron a la pela», cuenta María. «Llevamos 20 años en esa situación. A Patricia (Hernández) le entró por un oído y le salió por otro nuestras demandas. Igual ocurrió con Zerolo y tengo desde el año 2017 mensajes de whatsapp de Bermúdez y no han servido para nada».

Los afectados se reunirán con el Diputado del Común tras la mediación de Queremos Movernos

Recuerdan que en el mandato anterior acudió la entonces concejala de Patrimonio, Yolanda Moliné, y les planteó si el suelo era de titularidad pública o privada. «Aquí hace dos años que no viene el jardinero, porque nosotros nos encargamos de cuidarlos». «También estuvo Carlos Correa y su silla, que es adaptada, no pudo subir la rampa y se le ayudó». «Hasta el chico que trae la compra de un centro comercial se queja y dice que está agobiado porque no puede subir, y eso que tiene un motor». «Estamos atrapados», reitera.

Los vecinos añaden una ristra de necesidades, como la reposición de las tejas que tuvieron que afrontar después de que el ayuntamiento no hiciera nada tras el Delta, o la invasión de ratas que sufren. Lo peor, que llevan desde 2017 sin una solución y se ven impotentes y muchos superados por el peso de los años.