Los carteros rurales de Correos ya cobran a domicilio recibos a vecinos de Anaga

Correos movilizó en la tarde de ayer sus directivos regionales e insulares en Anaga para reunirse con los vecinos de Chamorga, Catalanes, Casas de la Cumbre, Roque Negro y Afur, entre otros caseríos, para presentarle los nuevos servicios que oferta a los residente del Parque Rural, una experiencia que ya se estrenó semanas atrás en Taganana y en la localidad herreña de El Pinar.

Una veintena de representantes vecinales del interior de Anaga secundaron la convocatoria realizada por Correos a través del Distrito de Anaga. Junto a la concejala de zona, Inmaculada Fuentes, se desplazó hasta la escuela rural de Roque Negro el gerente de Correos en Canarias, Iván Rodríguez García, quien presentó las nuevas prestaciones de la empresa pública. A través de los 330 carteros rurales que tiene en el Archipiélago, Correos prestará a domicilio los mismos servicios que se pueden realizar en las oficinas principales, desde el abono de los recibos de la luz o el agua, al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles y la basura, enviar a través del cartero de su zona un paquete o hasta realizar gestiones propias de un banco, como tramitar un reintegro y que al día siguiente se le entregue el dinero en efectivo.

Estas son algunas de las prestaciones que Correos puso en marcha en Lugo (Galicia) y Jaén (Andalucía) para prestar un ‘servicio a la carta’ a aquellos vecinos de la llamada España Vaciada. «No se trata de que los vecinos tengan que cambiar de residencia, sino que los residentes que han optado por vivir en lugares como Anaga puedan disfrutar de las mismas prestaciones que se ofertan en el centro de las ciudades», explicó Carlos Edel, uno de los responsable de oficinas de Correos, que hizo énfasis en el compromiso de facilitar la calidad de vida los vecinos de caseríos y asentamientos del Macizo de Anaga.

Y en más difícil todavía, Carlos Edel, como si la empresa fuera suya, mostró otra de las ventajas que pone en marcha Correos para los empresarios y emprendedores de Anaga, a los que se les oferta la posibilidad de vender desde su tienda virtual –Correos Market– los productos que elaboran, de forma gratuita, sin el abono de pago de comisiones, precisó.

«Vivir en una zona rural nunca puede ser un impedimento; tienen que tener los mismos servicios que la ciudad», incidió Edel, quien apostó por respetar la voluntad de quienes se decantan por vivir en lugares tan bucólicos como es el interior de Anaga.

«Nuestra obligación, y objetivo, es acercar los recibos. Y de ahí que puedan tramitar a través de nuestros cajeros rurales los recibos, las tasas y los tributos», incidió Iván Rodríguez García, que sorprendió a los interlocutores presentes en la reunión con el anuncio de que «incluso los carteros rurales te traen el dinero a casa» cuando se hagan las gestiones bancarias. Fue precisamente la concejala del distrito de Anaga, Inmaculada Fuentes, la que realizó una de las preguntas más incisivas, al interesarse sobre si esos trámites se pueden realizar con cualquier entidad financiera, haciendo constar que «en Canarias, y en particular en esta zona, la mayoría son, o somos, clientes de La Caixa o Cajasiete».

El gerente de Correos no cerró las puertas después de advertir que hasta la fecha la mayoría de las gestiones las realizan a través del Banco Santander, pero desde la empresa pública no se descarta llegar a alcanzar acuerdos de colaboración con otras entidades. Igual ocurre con otras empresas que prestan servicios. Así, por ahora no se puede abonar el recibo del agua con Emmasa, a diferencia de lo que ocurre con Teidagua, admitió, si bien tanto el Iván Rodríguez como la concejala de Anaga explicaron que se están realizando las gestiones para que en breve pueda ser una realidad.

«¿Cuáles son las empresas que están acogidas a este servicio?», preguntó otra vecina de Casas de la Cumbre, a lo que desde Correos le explicaron que es preferible que pregunte a su cajero rural sobre las gestiones que puede realizar, sin que eso suponga descartar que en el futuro se amplíe el servicio.

Goya Alonso, representante de la asociación vecinal de Afur, dio un ‘golpe de realidad’ a Correos cuando le preguntó si con la ampliación de los servicios que pasa ahora a oferta el cartero que cubre su zona le da tiempo de hacer todo en su horario laboral. «Mira que ahora solo tiene dos horas para cubrir Chamorga, Casas de la Cumbre, Catalanes, Roque Negro y Afur. Si va a casa de Maruca, en Chamorga, ya no le da tiempo material de seguir la ruta; igual ocurre si se traslada a la vivienda de Candelaria, en Afur». Goya demostraba el conocimiento detallado de los vecinos que le valen el reconocimiento como la alcaldesa de Anaga.

El gerente de Correos le dejó la encomienda al responsable de la empresa en el área metropolitana, Ángel Abreu, quien se comprometió a ampliar el horario desde hoy mismo. «Comenzará a las nueve o nueve y media y tendrá hasta la una de la tarde para dar la atención personalizada que pretendemos desde Correos», anunció.

Fulgencio Ramos, de Casas de la Cumbre, se interesó sobre si tiene comisión la gestión de los recibos, a lo que la cartera rural de Taganana, Isabel, precisó que hay un sobrecosto de 0,85 euros que cobra Endesa, pero que no es un añadido de Correos. «¿Y si vienen ahora a cobrar a domicilio ya no voy a ir a Santa Cruz?», comentaban algunos de los residentes de Anaga en tono humorístico, para añadir: «Para una vez que salgo...». No faltó quien advirtió el temor de que ahora, si Correos hace las gestiones a domicilio, «a ver si nos van a quitar la guagua», en tono jocoso. La empresa pública reiteró su compromiso para garantizar la calidad de vida con unos servicios propios del centro de la ciudad.