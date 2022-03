Jonay Cuesta ayuda a los más necesitados hace tres años con su ‘Furgo Solidaria’

Nacido y criado en el barrio de Los Gladiolos, Jonay Cuesta se trasladó a Barrio Nuevo para cuidar al abuelo de su pareja y ahí acabó por constituir su familia, que amplió hace ocho años con el nacimiento de su hija, Lucía.

Además de su faceta como propietario de una empresa que se dedica a la pintura de inmuebles, Jonay Cuesta ha desarrollado en los últimos tres años una faceta de ayuda a los colectivos más vulnerables con su Furgo Solidaria, iniciativa que celebra su aniversario precisamente el 19 de marzo.

Su hija ya crecía y «quería que viera cómo son las cosas, por qué hay gente que duerme en la calle y cómo viven». De la mano de su familia y con la ayuda de colaboradores del barrio, días atrás salió con su furgoneta a repartir chocolate y churros a sin techos, sin olvidar las dos campañas que organizó con motivo de la visita de los Reyes Magos para entregar regalos nuevos a quienes los pequeños que carecen de recursos económicos.

Y va más allá. A través de su perfil en Facebook y con la próxima puesta en marcha de su canal en Youtube, activará ‘la cocina de Lucía’, que toma nombre de su hija y que enseñará a cómo se puede hacer un potaje de lentejas, entre otras recetas. Para ello cuentan con la colaboración de Yaiza, la madre de Lucía y esposa de Jonay. «Estoy muy preocupado por potenciar la relación entre generaciones, en particular de los padres con sus hijos», explica Jonay, para precisar que él mismo llega a diario agotado de trabajar con su empresa pero, si su hija le pide que le narre un cuento, «lo interpreto y si me quiere pintar las uñas, me dejo». Esta reflexión la contrapone a la tendencia, cada vez más generalizada, que los progenitores o tutores entregan una tablet, un móvil o un ordenador y se olvidar de sus pequeños.

También agradece la aportación de vecinos y empresarios que en el pasado colaboraron en la recogida de leche y gofio para contribuir a ayudar al Banco de Alimentos cuando pasó las horas más delicadas en el pasado. De su labor en la calle en favor de los más vulnerables, Jonay teme por aquellos que están viviendo en la calle y en particular con este frío que azota la capital en los últimos día, como el caso de un señor que se localiza en la calle Salamanca. «Cualquier día lo van a encontrar muerto». Pero Jonay no se resiste y predicará con ejemplo, con su familia, en favor del prójimo.