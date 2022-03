Las Palmitas exige señalética para evitar más accidentes en el barrio de El Perú

Dos años y medio después de que Cristian Machado asumiera la presidencia de la Asociación de Vecinos Las Palmitas, en el barrio de El Perú, «la vida sigue igual», que diría la canción en cuanto a las demandas de seguridad vial se refiere, si bien el titular del colectivo de participación ciudadana pone en valor las mejoras que realizadas en el parque infantil que se localiza precisamente frente a la sede de la sociedad. No solo se ha repuesto el pavimento sino que también se ha incrementado la limpieza; eso sí, pusieron algunos módulos más para niños pero la luz... sigue tan tenue como antes.

Los residentes también celebran la reubicación de los contenedores, pero lamentan que sus peticiones encaminadas a evitar accidente de tráfico no hayan logrado el mismo resultado.

Alvarado guía a la visita por las proximidades de la sede social. «El cruce que se localiza en las calles Manuel Oraa y Arcocha con Juan Rumeu y García supone un problema y son continuos los accidentes», advierte el dirigente vecinal de Las Palmitas, que atribuye la mayoría de los siniestros a que los conductores no respetan los semáforos, lo que convierte esa confluencia en un punto negro en la trama viaria de esta zona, a mitad de camino entre la Cruz del Señor y la Cuesta de Piedra.

Precisamente la intercesión que se localiza entre Manuel Oraa con la avenida Islas Canarias, que conducen a la subida de la Cuesta de Piedra, provoca otro de los quebraderos de cabeza a los vecinos de esta zona. «Ahí hay un semáforo, pero los conductores utilizan la picaresca y, cuando se pone en verde la flecha que permite subir a la Cuesta de Piedra, muchos entran en la avenida Islas Canarias y, en vez de girar, continúan rumbo a la cervecera».

Cristian Alvarado asegura que ha pedido a la concejal de Seguridad Vial, Evelyn Alonso, mejoras de señalética tanto vertical como horizontal, y hasta lumínica, como la que reclaman en la calle Juan Rumeu García. «Es necesario señalizar la velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora. También le pedimos badenes o resaltes en el pavimentos que obliguen a limitar la velocidad, pero no han hecho nada». Y pone el ejemplo del desorden que existe en los aparcamientos de la zona baja de la Divina Pastora. «Estacionan en el centro, donde no está permitido, y no pueden salir desde los laterales». También ha caído en saco roto la solicitud de que al menos la Policía patrulle una vez a la semana, con controles de velocidad como medida disuasoria para los conductores.

El presidente del colectivo celebra que se concentraran los contenedores y se ordenara la zona, pero lamenta que precisamente en la zona por la que transitan a diario los vecinos para tirar la basura, frente a la asociación, no hayan pintado un paso de peatones, explica Cristian, con un sabor agridulce porque no todas sus demandas han encontrado respuesta.