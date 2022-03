El alcalde de Santa Cruz de Tenerife no descarta pactar con Vox pero "sin pasar líneas rojas"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, no descarta pactar, si fuese necesario, con Vox, siempre y cuando "se ponga sobre la mesa un programa de gobierno" y "no se traspasen determinadas líneas rojas". El regidor chicharrero ha manifestado a EL DÍA que él está abierto "a hablar con todo el mundo", incluido Vox, pero deja claro que hay una serie de asuntos sobre los que no habría discusión posible, como "el respeto a las políticas de violencia de género y de igualdad, así como el respeto al estado de la autonomía".

Todo apunta, de cara a las próximas elecciones, que el candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife volverá a ser José Manuel Bermúdez, quien ha señalado que "estará donde decida el partido". Ante la previsible entrada en las instituciones canarias de Vox, y en relación a futuros pactos, el alcalde de Santa Cruz ha comentado, en una entrevista en Cope Tenerife, que no descarta dialogar y "llegar a acuerdos", o a un posible pacto, con el partido de Santiago Abascal. "Hay que hablar con todo el mundo sobre un programa de gobierno. Es evidente que hay cosas de Vox que yo jamás firmaría; hay líneas rojas que no se pueden pasar, que tienen que ver con el respeto a determinados derechos que nos ha costado mucho conquistar. Pero si hablamos de abordar soluciones a determinados problemas cotidianos de una ciudad o de una Isla, pues seguramente podamos llegar a acuerdos. Yo creo que ponerle el no o el sí categórico a todo esto no procede", apunta José Manuel Bermúdez. Para el primer edil, "es fácil ponerse de acuerdo en temas que tienen que ver con la gestión municipal, con los servicios públicos, con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pero es muy difícil llegar a acuerdos en determinados asuntos que son líneas rojas, como, por ejemplo, insisto, el respeto al estado de las autonomías o a las políticas de igualdad y violencia de género, que son intocables". Pero, "estoy seguro", añade, "que en otros aspectos sí llegaríamos a un acuerdo". Sin embargo, un día antes de que el alcalde del municipio chicharrero realizara estas declaraciones, Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife y, actualmente, portavoz de CC en la Corporación insular, declaraba, también en una entrevista en Cope Tenerife, que Coalición Canaria no debería pactar con VOX.