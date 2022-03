Nuevo vertido de documentación empresarial sensible en el Suroeste

El vertido de materiales de diferente naturaleza no cesa en los barrios limítrofes del Polígono La Campana y el Suroeste. Al hallazgo de aceite, alimento en mal estado y enseres varios que denunció el presidente de la asociación de vecinos El Pilarito, en la última semana se suma el abandono de material confidencia de empresas. El primero, hace siete días, de nuevo en la calle Las Camelias; el más reciente, el jueves, en la vía Zinza, en La Gallega Baja.

El concejal del Suroeste, Javier Rivero, admite que la situación no es nueva, pues ya hace casi un mes se dejaron abandonados en la vía pública informes hasta sanitarios y pruebas médicas con listados confidenciales. Como ya denunció el presidente de la asociación de vecinos El Pilarito, Javier Rivero lamenta estos hechos frecuentes en la calle Las Camelias, uno de los cinco puntos negros que identifica el concejal en su distrito, y lamenta el uso de esa vía como si de un punto limpio, en este caso negro, se tratara. «El ayuntamiento activó el correspondiente operativo y días después, se volvió repetir una situación similar». «Se trata de una empresa o un particular que tiró todo eso en la esquina de la calle Las Camelias. Hay documentación entre el material abandonado y no sabemos si es la misma empresa que figura en los papeles la que lo llevó y lo tiró –supuesto que cuestiona– o que se pagado a un tercero para la recogida y en vez de llevarlo a procesar y destruir, lo abandonan a pesar de que le cobren el servicio contratado». «El ayuntamiento procedió a la retirada con una pala –material de oficina, mobiliario, documentos–.... Parece que le dieran volquete a un camión. La Policía ha abierto diligencias para buscar la sanción oportuna, pues hay hasta documentación de sociedades, con nóminas y datos contables que facilitan identificar al infractor si se demuestra su autoría», dice Rivero.