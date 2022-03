El Puerto insta a Santa Cruz de Tenerife a ejecutar el carril bici dentro de la autovía de San Andrés

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife insta al Ayuntamiento chicharrero a ejecutar el carril bici hasta Las Teresitas en el propio ancho de la autovía de San Andrés (TF-11), en el tramo comprendido entre Valleseco y María Jiménez, con el fin de poder "dar viabilidad a este proyecto". De esta manera responde el Puerto a las declaraciones que realizó el jueves el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien culpó al citado organismo de impedir que el carril bici pueda llegar hasta Las Teresitas.

Este explicó que, en principio, el carril bici del litoral, para el que el Consistorio chicharrero ha recibido, tal y como adelantó EL DÍA, 1,5 millones de los fondos europeos Next Generation, solo podrá ejecutarse y mejorarse en el tramo comprendido entre el Palmétum y Valleseco, porque "la Autoridad Portuaria nos pone muchísimas trabas para llegar hasta San Andrés, tal y como teníamos previsto". "El Puerto no ve viable las distintas posibilidades aportadas por los redactores del proyecto técnico que nosotros encargamos, porque dice que se entra en zona portuaria", dijo.

Pero la Autoridad Portuaria plantea al Ayuntamiento que lleve a cabo un estudio de alternativas que "reordene los tráficos rodados, peatonales y para ciclistas en el tramo de la TF-11 objeto del proyecto, evitando así la ocupación del dominio público portuario". El Puerto propone que el carril bici, entre Valleseco y María Jiménez, se puede ejecutar en la propia autovía, aprovechando calzadas y aceras, y reordenando el tráfico, sin que sea necesario invadir suelo portuario, de manera que "se solvente la ocupación de concesiones portuarias a empresas que desarrollan sus trabajos en el muelle".

Además, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife reprocha al Consistorio que elaborará su propuesta sin contar con la pertinente disposición de los terrenos para ejecutarla. "Y es que comenzar a elaborar un proyecto sin haber contado con todas las administraciones implicadas no es el procedimiento más acertado, pues supone un mayor número de dificultades para su materialización", señalan fuentes del Puerto.

Estas destacan que, a pesar de todo, "y siempre teniendo en cuenta que el dominio público portuario no es el ámbito más adecuado para desarrollar este tipo de actuaciones, Puertos de Tenerife ha dado ya su aprobación a los dos primeros tramos, los comprendidos entre la avenida Francisco La Roche y el Club Náutico". Pero, explica la Autoridad Portuaria, "el diseño presentado por el Ayuntamiento para desarrollar el carril bici entre Valleseco y María Jiménez prevé la ocupación parcial de concesiones portuarias como la gasolinera de Disa; podría llegar a condicionar el acceso a las Naves Carboneras, en el litoral de Valleseco, y llegaría a afectar asimismo a las tareas de reparación y mantenimiento de la red de tuberías de combustible que suministra a los buques en el Dique del Este, entre otras problemáticas".

La Autoridad Portuaria insiste en que la mejor opción y la única viable es que se desarrolle este tramo dentro de la TF-11, dado que, además, "el Ayuntamiento de la capital por fin, y tras mostrarse reticente en múltiples ocasiones, ha iniciado los trámites para que el Puerto le ceda gratuitamente la TF-11, vía de acceso a San Andrés". Por lo tanto, "lo lógico sería que, habiendo espacio para ello, el diseño del carril bici se incluyera en el acho de esta vía, con lo que no resultarían afectadas concesiones portuarias".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, ante dicha propuesta ha dejado claro que el Ayuntamiento no recibirá esta vía "si no nos dan ese asunto resuelto, es decir, con el trazado del carril bici ya listo". Además, añade, "tendrán que dárnosla asfaltada y con los taludes perfectamente asegurados". "Y si no es así, no habrá acuerdo, no asumiremos la vía".