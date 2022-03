Vecinos de Anaga denuncian el bloqueo del cruce de la Degollada de Las Hijas

Las asociaciones de vecinos Rurales del Macizo Interior de Anaga remitieron ayer un nuevo escrito al Subdelegado del Gobierno en la provincia tinerfeña en la que le comunican que «en estos últimos días hemos sufridos el bloqueo total del cruce de la Degollada de Las Hijas –cruce que baja para Roque Negro y Afur–. Esto es algo que creemos que ya se está yendo de las manos, pues han dejado los coche en batería y han cerrado el paso totalmente».

En la comunicación, los vecinos insisten en reclamar al subdelegado del Gobierno de «la presencia de la Guardia Civil tanto los días laborables como festivos, sobre todo de 13:00 a 15:00 horas, que es cuando hemos comprobado que se repite más esta situación».

«Muchas veces vemos la Guardia Civil dando vueltas a media mañana, pero es que en esa franja horaria nunca sucede el colapso en el cruce de acceso, o salida, de Roque Negro y Afur, sino que la incidencia que impide el acceso a ambos caseríos siempre se produce al mediodía, al igual que ocurre también en la Cruz del Carmen», precisan los vecinos en su carta».

Los colectivos Rurales del Macizo Interior de Anaga reiteran que «nuevamente solicitamos una solución lo antes posible a este percance, ya que es insoportable, una situación provocada por aquellos que dejan sus vehículos donde primero encuentran, aunque sea a costa de bloquear las entradas y salidas del pueblo».

Los residentes exigen un convenio entre DGT y ayuntamiento para evitar que se estacione en el cruce

Los vecinos advierten de que por mucho que quiera el Cabildo de Tenerife o la Subdelegación del Gobierno, «es fundamental que entre en esta ecuación el Ayuntamiento de Santa Cruz». Y plantean tres posibilidades. Una, que la zona de la carretera desde el cruce a Afur y Roque Negro sea cedida a la corporación municipal para que pueda intervenir la Policía y su grúa. Otra segunda posibilidad, un acuerdo entre la Corporación municipal y la Dirección General de Tráfico para que sean los agentes locales los que intervengan sancionando y retirando con la grúa los vehículos mal aparcados. La tercera alternativa, aunque más remota por el volumen de tráfico de la carretera de la cumbre, que sea transferida a Santa Cruz, siempre con el objetivo de poner fin al colapso por estacional mal.

Las asociaciones de vecinos Rurales del Macizo Interior de Anaga entienden que el Ayuntamiento es no solo el principal responsable sino también la primera administración que debe salir en auxilio de sus vecinos, por lo que reiteran a sus gestores que adopten las medidas necesarias para que a través de una labor conjunta que quede reflejada en un convenio de colaboración entre Corporación municipal y Dirección General de Tráfico se ponga fin a este caos.

«Es fundamental que quienes estén al frente de las administraciones no miren el signo político; nosotros no somos gobierno ni oposición, somos vecinos de Anaga que estamos hartos de padecer estos colapsos. Ya no solo no podemos entrar y salir con libertad de casa sino que un día tampoco se podrá intervenir en una emergencia», se temen.