Las empresas de los patinetes implantan medidas en Santa Cruz de Tenerife para garantizar su adecuado uso

Tras las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Santa Cruz, la principal empresa de alquiler de patinetes eléctricos en la capital, Superpedestrian (Link), ha comenzado a implantar medidas tecnológicas para garantizar el uso adecuado de estos vehículos de movilidad personal (VMP) en las calles del municipio chicharrero. Entre el Consistorio y la citada entidad, y según ha explicado la edil de Seguridad, Evelyn Alonso (Cs), ya se han establecido zonas de circulación y de aparcamiento prohibidas que se irán ampliando en las próximas semanas, en las que los patinetes se bloquean o siguen cobrando la tarifa al cliente.

Desde esta misma semana, ya no se puede acceder a la calle Castillo con patinetes Link, pues estos se bloquean de manera inmediata. Esta vía peatonal de la ciudad es la primera zona de circulación prohibida que se ha incorporado al sistema tecnológico de estos patinetes, «a la que se sumarán otros lugares que se consensuarán con el Ayuntamiento de Santa Cruz y que ahora mismo se están estudiando», ha apuntado el director general de Superpedestrian España y Portugal, Manuel Ortiz.

«Nuestro objetivo es trabajar codo a codo con el Consistorio para ordenar el uso del patinete, con el fin de garantizar una adecuada convivencia entre este nuevo modo de transporte y los ciudadanos», añade Ortiz. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se recuerda que está totalmente prohibido circular con vehículos de movilidad personal por las aceras y por las zonas peatonales.

En relación a los estacionamientos, y mientras se espera a que el Ayuntamiento habilite las zonas específicas de aparcamiento para los patinetes en la ciudad, se han establecido una serie de espacios prohibidos, como las plazas de España, Candelaria y el Príncipe, en las que se seguirá cobrando la tarifa a los clientes si estos vehículos se aparcan en dichos lugares. Al respecto, el director general de Superpedestrian España y Portugal y la concejala de Seguridad y Movilidad en Santa Cruz informan de que una vez que se habiliten las zonas específicas de estacionamiento, lo que, según Evelyn Alonso, está previsto que ocurra durante este mes, el cobro de la tarifa en los patinetes no se detendrá hasta que estos sean aparcados en dichos espacios.

«Prevemos que las plazas específicas de aparcamiento estén habilitadas este mes»

«De esta manera se pondrá fin al estacionamiento de patinetes en medio de las aceras o por cualquier lugar, debido al mal uso que hacen de estos vehículos algunos ciudadanos», ha señalado Evelyn Alonso. Por su parte, Manuel Ortiz asegura que cuando estén listas las plazas de aparcamiento para patinetes en Santa Cruz «cambiaremos el sistema, de forma que solo se pueda estacionar en dichos lugares». El Consistorio chicharrero recuerda que estos vehículos deben estacionar en la calzada en los lugares donde esté permitido el estacionamiento, además de forma oblicua y no impidiendo el paso desde la acera hacia la calzada. «Cuando no se pueda aparcar en la calzada, se permite el estacionamiento en aceras y paseos, siempre que cuenten con más de tres metros de ancho y no exista una prohibición expresa».

La concejala de Seguridad y Movilidad manifiesta que en el centro de la ciudad se crearán más de 300 plazas de aparcamiento para patinetes, «plazas que iremos ampliando a lo largo del municipio en función de las necesidades que vayamos detectando en los diferentes barrios».