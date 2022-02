Santa Cruz también baila en barra

«Nunca imaginé que mi pequeño proyecto, mi pasión, fuese a tener tanto éxito en mi ciudad, en Santa Cruz de Tenerife». Apenas hace poco más de un mes que Paula Padrón Plasencia abrió su academia de Pole Dance o baile en barra en el municipio chicharrero, en la calle Juan Pablo II, y ya ha tenido que colgar el cartel de completo en prácticamente todas sus clases. Y es que, asegura a EL DÍA la joven bailarina, «son tantos los beneficios que proporciona esta disciplina, que cuando lo pruebas, te enganchas».

«No se puede explicar con palabras lo que se siente cuando estás en la barra. Volamos bailando, sintiéndonos libres, empoderándonos. Mis alumnos salen de aquí con ganas de comerse el mundo. Pierden sus miedos y se sienten felices, pues en mis clases se trabaja tanto el cuerpo como la mente», cuenta Paula Padrón. Además, destaca, su academia está a disposición de todo aquel que desee probar el Pole Dance, haya practicado o no deporte con anterioridad, «pues cualquiera puede hacerlo, lo único que se necesita es venir a clase».

La chicharrera Paula Padrón se introdujo en el mundo del baile cuando solo era una niña, probando numerosas disciplinas, como ballet, funky o salsa, pero «no encontraba mi estilo». Se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para estudiar Traducción e Interpretación y una vez finalizada su carrera, decidió viajar hasta Francia. «Allí empecé a trabajar como au pair, cuidando los niños de una familia numerosa. Llegó a mis oídos la existencia de una academia de Pole Dance y decidí probar. Lo que comenzó como un hobby acabó atrapándome y se convirtió en mi pasión», apunta.

Tanto fue así, añade, que «me endeudé con la escuela, pues acudía todos los días durante numerosas horas». Cuenta que prácticamente todo lo que ganaba trabajando lo dedicaba a bailar en barra. Y de alumna pasó a convertirse en profesora, «sustituyendo, incluso, a la directora de la academia». «Así estuve tres años, dando clases, formándome y entrenándome. El Pole Dance se convirtió en mi trabajo y me impliqué muchísimo en la academia, pasando a ser mi vida. Pero estaba cuidando de una empresa que no era la mía y echaba muchísimo de menos el mar», señala Paula Padrón.

De esta forma, la joven bailarina decidió regresar a Santa Cruz de Tenerife para abrir su propia academia «con los ahorros que tenía». «La verdad es que mi sueño no era ser empresaria, sino continuar enseñando, pero aquí, en mi casa. Y la única manera de conseguirlo era creando mi propio negocio, al que he llamado Puncha Pole».

La academia acoge talleres, como ‘El arte de desvestirse’, y organiza despedidas de solteras

Tras encontrar el local adecuado, «pues tenía que ser alto y suficientemente grande para poder instalar, al menos, cinco barras con las correspondientes distancias entre ellas», Paula Padrón puso en marcha su academia el pasado 17 de enero. Lo hizo con algo de incertidumbre, «pues se trata de una disciplina muy novedosa, sobre todo aquí en Canarias». Pero ahora asegura que no sale de su asombro, pues nunca imaginó que fuese a tener tanto éxito. «Tengo que decir a la gente que no, poniéndolos en lista de espera. Si yo sé esto antes, hubiese buscando un local más grande, una nave. Estoy encantada, muy contenta, porque mi proyecto está gustando», manifiesta.

En la actualidad, Paula Padrón enseña el arte del Pole Dance a más de una treintena de alumnos, sobre todo mujeres, «aunque espero que los hombres se vayan animando más poco a poco». «También hay clases para niños, a los que les encanta volar en la barra», indica. Asimismo, agrega, durante los fines de semana se imparten talleres especiales, entre los que se encuentran, por ejemplo, el denominado El arte de desvestirse, y se organizan despedidas de solteras. «Recibir una clase del baile en barra forma parte del calendario de actividades que preparan las amigas a la futura novia. Les encanta y se lo pasan genial», afirma la profesora.

«Yo tengo vértigo, pero esta disciplina me ha enseñado que mis miedos también son mis fortalezas»

Paula Padrón cuenta que algunos alumnos acuden a la academia con algo de miedo, «por lo que para mí, la pedagogía es muy importante». Ella les confiesa que padece de vértigo y que el Pole Dance le ha enseñado que «los miedos también pueden ser nuestras fortalezas». «Todo el mundo lo puede hacer. Esto es una formación progresiva y si hoy no eres capaz de ponerte boca abajo, ya lo podrás hacer en unos días. No hace falta ir al gimnasio ni haber practicado deporte alguna vez en la vida. Solo es necesaria la voluntad, las ganas de pasarlo bien, de dejarse llevar. Muchos alumnos llegan con miedo y después salen de aquí con ganas de comerse el mundo», añade.

Los alumnos de Paula Padrón tienen entre 9 y 50 años, «pero pueden venir de todas las edades». Las clases se imparten de lunes a viernes, tanto por la mañana como por la tarde. También ofrece clases privadas. «Cuando tengo tiempo libre, prácticamente lo único que hago es comer y dormir, pues necesito tiempo para mi recuperación muscular».

En cuanto a los precios de las clases, la joven bailarina comenta que el Pole Dance es una disciplina deportiva y artística «muy cara», aunque «mi intención no es enriquecerme con esto, sino poder transmitir lo que sé al mayor número de personas posible y que estas sientan pasión como yo». Por ello, dice, «he puesto precios asequibles, para que todo el mundo pueda venir». De esta forma, por una clase de prueba, cobra 5 euros y por cada clase suelta, 10 euros. El precio de la mensualidad es de 45 euros, lo que supone dos clases de una hora a la semana. «Sé que en otras academias de la Isla se cobra unos 20 ó 30 euros más», agrega.

A Paula Padrón también le encanta subirse a un escenario y ofrecer espectáculos en la barra, «pero aquí aún no conozco a nadie que me ofrezca esta posibilidad». Declara que le encantaría actuar en hoteles o en eventos que organice el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como Plenilunio. De todas formas, matiza que con lo que realmente es feliz es impartiendo clases. «Mis alumnos son lo más importante para mí. Me apasiona verles empoderarse, crecer, perder sus miedos. Y me apasiona también ver cómo se ayudan los unos a los otros sin apenas conocerse, es fantástico».

Sus alumnos solo tienen palabras de agradecimiento para esta profesora. Señalan que ojalá el Pole Dance hubiese llegado antes a la capital chicharrera. Y es que Santa Cruz también baila en barra.