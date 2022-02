El Pilarito: «Las ratas nos están comiendo por los vertidos incontrolados»

«Las ratas nos están comienzo a los vecinos de El Pilarito por vertidos incontrolados de algunas empresas del Polígono de La Campana». Nada más amanecer, suena la llamada de Enrique Marrero, presidente de la asociación de vecinos XII de Octubre, quien no oculta su indignación porque en el día de ayer amanecieron las calles de este pueblo del Suroeste llenas de escombros y residuos.

La denuncia se produce un día después de que el todavía concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, anunciara que la nueva ordenanza de limpieza y residuos de Santa Cruz en la que trabaja establece sanciones de hasta 3,5 millones de euros por este tipo de infracción, lo que multiplica por sesenta los 60.000 euros de la multa más elevada que estará en vigor hasta que entre en vigor la nueva normativa en verano, según las previsiones del edil.

Vertidos en diez calles

El dirigente vecinal de El Pilarito denuncia que antes de que se pusieran las calles ya alguna empresa dejó abandonados palets en la calle Amapola. «Pero es un mal generalizado; se pueden ver vertidos en las vías Tulipán, Azahar, Partecaminos, Camelia u Orquídea. Lo menos afecta a unas diez u once calles», cuenta Marrero.

Los vecinos están indignados porque aparecen vertidos incontrolados de todo tipo, «hasta pescado podrido hemos encontrado junto a los contenedores». «En la calle de Las Camelias las ratas ya son gatos y estamos intentando amaestrarlas para que cuiden las vías del barrio», añade Marrero, que hace extensiva esta situación también a las calles Cigarrillo y Girasol, en el mismo barrio.

El presidente de la asociación vecinal asegura que los vertidos incontrolados han sido históricamente la asignatura pendiente del barrio de El Pilarito, y lo vincula a la proximidad de este núcleo al Polígono de La Campana. «Igual allí no hay servicio de recogida de basuras y algunas empresas de allí vienen a dejar sus escombros aquí, junto a los contenedores que el ayuntamiento de Santa Cruz ha dispuesto para los vecinos».

«La empresa de limpieza recoge y antes de una hora hay todo tipo de escombros» Enrique Marrero - Presidente AV El Pilarito

Para Marrero la situación ha empeorado y existe un punto de inflexión a par del pasado mes de diciembre. La situación de deterioro fue tal que puso los hechos en conocimiento con el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, con quien asegura que mantiene una relación frecuente. «Pero aquello ya era imposible y quedamos para recorrer el barrio. La empresa Valoriza, encargada del servicio, limpia El Pilarito a diario entre las diez y las doce horas del mediodía. Cuando recorrimos la calle Tulipán estaba todo recorrido y cuando regresamos, poco después de una hora, ya estaban llenos cuatro contenedores, y claro, ya los vecinos no pueden tirar su basura. Además, que no que se deposita ahí no son restos orgánicos, sino de todas clases».

«Desde refrescos a pescado podrido, camas viejas, colchones, sillones, garrafas...». De todo asegura se ha encontrado en la zona, hasta repuestos de camiones o aceites ya utilizados, precisa Enrique, que recuerda que hace más de un año fue multada una empresa que dejaba abandonado en la vía pública los cambios de aceite que realizaba a sus vehículos. De nuevo el latiguillo del presidente de la asociación de vecinos XII de Octubre. «Las ratas nos comen vivos», se lamenta.

Cinco puntos negros

El concejal del distrito Suroeste de la capital, Javier Rivero, ratificó las denuncias realizadas por el presidente vecinal de El Pilarito, con quien ha visitado en reiteradas en diferentes ocasiones el barrio, y precisó que tienen localizados cinco puntos negros, si bien precisó tres en esta zona: la calle Zarzamora, en el pueblo de El Tablero; y Partecaminos, junto al campo de fútbol del Valeriana, así como en Las Camelias, este último lugar donde fue localizado en el pasado pescado podrido.

Rivero asegura que hasta desde la oficina de su distrito se ha llevado a cabo vigilancia para conocer el origen de algunos de los vertidos. «Hasta personalmente he llamado a algunas de las empresas que hemos localizado, te piden perdón pero de nada sirve porque se repiten los residuos».

Al igual que denuncia el presidente de la asociación de vecinos XII de Octubre, de El Pilarito, Rivero no descarta que algunas de las empresas establecidas en el Polígono de La Campana, que está en obras, se decanten por ir hasta los contenedores de Santa Cruz y abandonar los restos, cuando insiste en la necesidad de reciclar y evitar dejar escombros en la vía pública y hasta en suelo privado, lo que dificulta la intervención municipal, cuenta Rivero, respaldando las críticas vecinales.

«Nos estamos planteando eliminar algunos contenedores y acercarlos a los vecinos» Javier Rivero - Concejal del Distrito Suroeste

«Nos hemos encontrado muebles, colchones... hasta algún taller ha dejado abandonado aceite», cuenta el concejal del distrito Suroeste, que precisa que en un solar privado de El Tablero se llegaron a contabilizar hasta veintidós colchones.

El concejal del Suroeste lo tiene claro. «Estamos ante un problema de incivismo; gente que no es del barrio y que le da lo mismo abandonar los escombros donde sea». Después de reuniones con el ayuntamiento de El Rosario, para intentar orquestar soluciones, y también del control en busca de los autores y llamadas a alguna de las empresas localizadas, Javier Rivero admite que «estamos barajando seriamente eliminar algunos de los contenedores que existen en zonas de paso, como ocurre en El Tablero, detrás de la iglesia, a mitad de camino de los pueblos de Llano del Moro y de La Gallega. En su lugar, se pondrían en localizaciones más cercanas a los vecinos para erradicar esos puntos negros que están localizados».

Respecto al vertido encontrado en la calle de Las Camelias de ayer, la situación no es nueva ni le sorprende al concejal de zona. «Van y tiran allí los escombros una media de cinco vehículos o furgones al día». Cuando se le pregunta sobre si la solución son las cámaras de seguridad, Rivero descarta esa fórmula porque es preciso la correspondiente autorización para su instalación y puesta en marcha. «Ocurre tanto con talleres como empresas de paqueterías, que abandonan los restos de empaquetados», explica Rivero, que admite haberlo intentado todo.

«La situación ha empeorado después del confinamiento, hasta el punto de que parecen que se desmontan casas completas y los enseres acaban en la basura; hasta tenemos un servicio los domingos y las incidencias se suceden a una media de cinco o seis casos al día, al margen de lo que detectan los inspectores de la compañía o las llamadas de los vecinos para concertar la recogida de enseres», lamenta el concejal del Suroeste, que atribuye la situación a la falta de civismo y que entiende que la solución para por suprimir los puntos de recogida en zonas de paso para acercarlo a los vecinos.