Fractura ‘social’ nunca antes vista

Dicen que los conflictos, la lucha de egos y las rencillas personales no entienden de clases sociales. Estos suceden hasta en las mejores familias. Lo que sí suele ocurrir es que en las posiciones media y alta de la pirámide, las diferencias, venganzas y peleas se esconden tras matices muchos más elegantes, y lo que serían tirones de pelo, insultos y tonos elevados en el barrio se transforman en elaboradas y educadas venganzas. Hasta el momento, el Real Club Náutico de Tenerife, ubicado en Santa Cruz, había vivido ajeno a tan desagradable ambiente. Al menos así lo aseguran aquellos que consideran que se ha desatado la guerra en esta emblemática institución del municipio chicharrero. Una fractura social sin precedentes, que no se había visto nunca antes en el club. De esta manera lo afirman los que se sitúan en el bando de los afectados, por lo que definen como una «actitud dictatorial de la junta directiva y la presidencia».

Entre los relajantes baños en las piscinas, las agradables conversaciones perfumadas con un apetecible vermut y un plato de aceitunas, y la suerte de compaginar el tiempo libre con actividades deportivas y relacionadas con el mar, a lo que solo tienen acceso unos pocos, ahora también asoman rumores, chismorreos, tensión y miradas de desconfianza. Incluso, y aunque resulte una contradicción, los más atrevidos hablan de miedo a las represalias.

Cuando parecía que nada podía truncar la paz y la armonía que se respiraba en este lugar, en el que, además, los bendecidos por sus apellidos para disfrutar del ocio y descanso de sus magníficas instalaciones también podían aspirar a conseguir un puesto de trabajo en las mismas, aunque los estatutos de la entidad no lo permitiesen, comenzaron a surgir los problemas, el intercambio de escritos y el sentimiento de que ya nada volvería a ser como antes.

Todo comenzó cuando una llamada anónima propuso una inesperada inspección de trabajo. Se descubrió que había dos tipos de trabajadores en el club, aquellos que tenían sus contratos y su correspondiente convenio, como los porteros y personal de mantenimiento, y los llamados monitores deportivos, cuya situación no era otra que la de falsos autónomos. La mayoría eran socios del club desde niños, gracias a sus familias, y, con el paso de los años, habían logrado convertir su pasión deportiva y sus ratos de ocio en este lugar en su modo de vida. Una cuantiosa multa y las raíces de lo que se iba a convertir en una disimulada batalla campal fueron las consecuencias.

Los monitores deportivos, también socios, crearon su propio comité de empresa y empezaron a reivindicar mejoras laborales y sociales, solicitando que también se les aplicase el mismo convenio colectivo que al resto de empleados. Estos cuentan que la jugada no cayó demasiado bien y entonces llegó la venganza.

El 31 de mayo de 2021, la junta directiva de la Asociación del Real Club Náutico acordó «suspender en sus derechos y obligaciones sociales a todos los socios, y familiares de socio, que tengan u ostenten la condición de trabajadores por cuenta ajena de la Asociación, así como a los socios y familiares de socios que obtengan algún beneficio económico por actividades desarrolladas dentro de la Asociación». La junta, bajo la presidencia de Enrique Martínez, alegó que dicho acuerdo se estableció en virtud del artículo 12 de los estatutos de la Asociación, en el que se determina que «no podrá pertenecer a la Asociación con carácter de socio ninguna persona que sea nombrada para desempeñar en ella empleo retribuido». Un artículo que durante muchos años fue ignorado por unos y por otros, pues la mayoría de los monitores deportivos, y socios, llevaban trabajando más de diez años en el club. Solo ocho de los afectados se atrevieron a acudir a la justicia. El resto prefirió no enfrentarse a la junta y acatar sus nuevas condiciones, ser socios, pero sin voz ni voto.

Los osados denuncian que durante cuatro meses se les prohibió disfrutar de los encantos del club y de sus relaciones sociales, a ellos y a sus hijos. Y aunque la justicia les ha dado la razón, aseguran que la lucha continúa, porque la sentencia aún no es firme y porque la presidencia se niega a considerarlos socios de pleno derecho. La mayoría prefiere no hablar, porque temen que puedan perder su puesto de trabajo. No hablan, pero sienten las miradas.

Por si esto fuera poco, otro frente se abre en la batalla. Dimiten dos directivos y los miembros de las secciones de tenis y náutica. Los de náutica cuentan que el presidente intervino las cuentas dejándolos sin atribuciones económicas. Lo culpan de todo lo que está pasando en el club, de dividir la sociedad por sus polémicas decisiones y por su actitud. La entidad está sufriendo las horas más oscuras de su impecable historia. Aún así, el sol sigue brillando en las tardes del Náutico, para quienes pueden disfrutarlas.