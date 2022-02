El PP insular apuesta por Carlos Tarife como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz

El PP de Tenerife apuesta por Carlos Tarife, actual concejal de Urbanismo en Santa Cruz, como futuro candidato a la Alcaldía de la capital. El presidente insular, Emilio Navarro, anunció este miércoles que Tarife será el nuevo portavoz del PP en el Ayuntamiento chicharrero y asumirá las áreas de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Sanidad, de lo que hasta ahora se encargaba el edil Guillermo Díaz Guerra. Este, a su vez, pasará a dirigir la Gerencia Municipal de Urbanismo y seguirá manteniendo la primera tenencia de Alcaldía.

"Estos cambios se producen con el objetivo de mejorar la ciudad de Santa Cruz y la convivencia de sus vecinos. Tarife y Díaz Guerra se intercambiarán las áreas, y el primero asumirá la portavocía. Quiero agradecer la solidaridad que han tenido ambos concejales a la hora de plantear estas modificaciones, con las que se pretende reestructurar la gestión del PP en la capital, en el marco de la estrategida de cambios que estamos llevando a cabo", apuntó Navarro a EL DÍA. Este matizó que en esta decisión también ha influido el deseo de Guillermo Díaz Guerra de "dejar la vida municipal" para reincoporarse a su puesto de trabajo, lo que se prevé que ocurra antes de acabar el presente mandato.

Con respecto a la posible candidatura de Carlos Tarife, el presidente del PP de Tenerife aseguró que este cuenta con todo el apoyo del partido a nivel insluar para liderar el PP en Santa Cruz, "aunque esto también dependerá de la regional, que marcará los tiempos para nombrar a los candidatos para las diferentes administraciones". Sí adelantó que el hasta ahora concejal de Urbanismo, y que pasará a asumir el área de Servicios Públicos, "tiene muchas papeletas para ser el candidato a la Alcaldía en Santa Cruz de Tenerife".

Emilio Navarro también quiso dejar claro que en la actualidad no existe ninguna discrepación con los socios del grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital, es decir, con Coalición Canariay la edil de Ciudadanos Evelyn Alonso. "Tan solo estamos llevando a cabo una reestructuración en la gestión del PP en Santa Cruz, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Y esta reestructuración, además, va enfocada a situar en la casilla de salida a Carlos Tarife como posible candidato", insistió.

Por su parte, el hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz y concejal de Servicios Públicos, Sanidad y Medio Ambiente, Guillermo Díaz Guerra, comentó que "lo que se está produciendo es un cambio en las áreas y en la gestión del grupo, para lo que ahora el alcalde tendrá que emitir un decreto sobre este intercambio". "Carlos Tarife y yo tenemos una muy buena amistad y una relación profesional desde hace muchos años. Cada cual tiene sus virtudes y defectos, pero consideramos que este cambio es necesario para prestar el mejor servicio a Santa Cruz desde ahora y hasta el próximo año, de manera que cada uno de nosotros pueda explotar sus capacidades. Tarife asumirá una de las áreas más importantes del Ayuntamiento, tanto desde el punto de vista económico, como de recursos humanos y de visiblidad. Será un gran reto para él, pero esto convendido de que estará totalmente a la altura, pues ha demostrado sus capacidades para patear la calle, relacionarse con la gente y atneder sus problemas. Le deseo suerte, como él a mí con un Urbanismo, que es también un área difícil", indicó Díaz Guerra.

Asimismo, también quiso dejar claro que el cambio de portavocía "no obedece a otra cosa que a mi deseo de no continuar en la vida municipal". Con respecto a esto, dijo que ya hace tiempo que comunicó al partido su intención de reincoporarse a su puesto de trabajo. "Quedo a disposición de las siglas para lo que consideren oportuno, pero mi intención es volver a mi trabajo antes de las próximas elecciones", comentó. Díaz Guerra se encargará de Urbanismo y Planificación Territorial, y seguirá dirigiendo el Distrito Centro-Ifara.

Por último, el hasta ahora concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, que asumirá la portavocía del PP en Santa Cruz y las áreas de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Sanidad, agradeció tanto al presidente del PP insular como a su compañero Guillermo Díaz Guerra la confianza que "han puesto en mí". Este recordó que empezó en el mundo de la política gracias a Díaz Guerra, "cuando en 2005 me permitió estar junto a él en el área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento chicharrero". "Para mí fue un honor ser tu numero dos en la lista de 2019. No ganamos las elecciones, pero fuimos el único partido que hacíamos una auténtica oposición al gobierno de izquierda. Entonces se nos planteó la posibilidad de una moción de censura y la apoyamos, pero no para que José Manuel Bermúdez volviera a ser alcalde, sino para evitar que la izquierda siguiese malgestionando los intereses de los chicharreros", comentó Tarife.

Este manifestó que el objetivo del PP en Santa Cruz seguirá siendo reconstruir el voto de centro derecha, "en lo que nos vamos a dejar la piel, barrio a barrio, calle a calle". "Y tanto yo como mi amigo Guillermo Díaz Guerra seguiremos trabajando en estas áreas del Ayuntamiento, desde el grupo de Gobierno, de manera coordinada para ofrecer el mejor servicios al ciudadano", concluyó. Carlos Tarife también mantendrá la dirección del Distrito Salud-La Salle y el área de Bienestar Animal.