Un nombre para el Palacio de Capitanía

En el año 1981 se celebró el centenario del Palacio de Capitanía, levantado bajo el impulso creador del general Weyler, capitán general de Canarias. Ese centenario tuvo un colofón en septiembre pasado, cuando se conmemoraron con brillantez los 140 años de su construcción, actos a los que fui amablemente invitado por el capitán general. Yo había estado destinado en Capitanía durante un largo período de tiempo (1975-1990) pero no me percaté entonces de una peculiaridad del noble edificio, que sí advertí durante el pasado otoño: nuestro Palacio no tenía nombre.

Todos los edificios militares se distinguen fácilmente por tres peculiaridades, que los diferencian de los civiles. La primera de ellas, la bandera que ondea en el lugar de honor de la fachada principal. Este rasgo diferenciador ya no sirve actualmente, pues también la podemos ver en las instalaciones civiles. La segunda, las garitas de los centinelas. Capitanía también las tuvo. Las primitivas fueron de madera –tal vez heredadas del Palacio de Carta, en la Plaza de la Candelaria–, luego de mampostería y al final se las llevó la implacable piqueta. La tercera y última, los bancos para que la tropa de guardia pudiera reposar hasta que le llegase el turno de entrar de centinela. También nuestra Capitanía los tuvo, unos espléndidos bancos de piedra que todavía se podían admirar en los años 1950 ante la puerta principal y que hoy, por desgracia, se encuentran en paradero desconocido. No es fácil, por ello, identificar a nuestro Palacio como una Instalación militar. No me refiero al pueblo santacrucero, pues desde siempre lo ha considerado como algo suyo, como «su» Capitanía, sino a las personas que nos visitan por vez primera. Cuando a principios del siglo XVIII aparecen las capitanías generales, este polisémico concepto adopta varios significados: el cargo, capitán general, de la persona que ostenta el mando; el ámbito territorial en el que lo ejerce; y por último el espacio físico (castillo, palacio) en el que reside la citada autoridad. Este es el significado que a nosotros nos interesa. Su importancia ha crecido tanto a lo largo de la historia que tiene hoy en día un significado propio, con independencia del empleo militar de quienes en él residan. Aquí, en Tenerife, tenemos como estructura militar un Mando de Canarias a las órdenes de un teniente general, que reside en el Palacio de Capitanía, como así lo llaman los santacruceros. Otro ejemplo: en Zaragoza, desde donde escribo, se suprimió la Capitanía General de Aragón en 1986, y a partir de ese año el Mando del Ejército en la plaza lo ostenta un general de división con el nombre de comandante militar. Ese mismo año se consultó si deberían suprimirse las dos palabras, Capitanía General, que nimbaban la puerta principal del palacio. La autoridad militar contestó en sentido negativo, aclarando que el edificio se llamaba Capitanía General con independencia de la autoridad que en él residiera. ¿Y por qué debemos bautizar nuestro palacio tinerfeño? Una de las razones son los numerosos grupos de turistas que a diario suben por la calle del Castillo (cuyo eje, gran acierto del constructor del palacio, coincide exactamente con el de la puerta principal de Capitanía) y al desembocar en la plaza de Weyler se preguntan admirados, en diversas lenguas, que institución pública se aloja en ese espléndido edificio. Resulta imprescindible que puedan leer su nombre en la fachada principal como ya ocurre con otras edificaciones oficiales de Santa Cruz. También, el hecho de que por iniciativa del anterior capitán general, el teniente general Palacios, se han iniciado las visitas turísticas guiadas para conocer los tesoros artísticos que alberga, lo que obliga a bautizar nuestra gran casa a fin de que sea identificada con claridad. Por último, destacar una extraña y lamentable peculiaridad: todas las instalaciones militares que albergan en la Península las anteriores capitanías (he contado hasta nueve) ostentan en su fachada esta inscripción: Capitanía General. Pero la nuestra, la de Canarias, nunca ha estado identificada. Pongamos pues estas dos palabras en su neoclásica fachada, e inmediatamente notaremos lo mismo que les pasa a los niños recién bautizados: parecen mucho más guapos al salir de la iglesia que al entrar en ella. De esta manera, tendremos la excusa para pedirle a Ana Belén que venga a ver nuestra Capitanía y tras decirle varias veces «mírala, mírala», pedirle que le componga una canción como la que le cantaba hace unos años a la madrileña Puerta de Alcalá. Al fin y al cabo, también nuestro Palacio lleva más de un siglo «viendo pasar el tiempo». (* General de División)