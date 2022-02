La edil de Seguridad de Santa Cruz reclama al Gobierno "más control" sobre los menores inmigrantes

La concejala de Seguridad Ciudadana en Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, de Cs, reclama al Gobierno de Canarias "más control" sobre los menores inmigrantes que se encuentran en la capital chicharrera. Esta señala que la pelea multitudinaria que se produjo el sábado por la tarde en la plaza de España estuvo protagonizada por "algunos de estos niños" e indica que en otras ocasiones se han producido más altercados, en los que, matizó, participan también menores canarios. "En la reyerta del sábado estaban implicados menores senegaleses y magrebíes, aunque también había de aquí. Varios hoteles de Santa Cruz se han convertido en centros de acogida de menores inmigrantes, por lo que estos pasean por la capital, como es lógico, pues no están retenidos. Lo que no entendemos es que no haya educadores suficientes para acompañar a estos niños. Estos son responsabilidad del Gobierno de Canarias y, por lo tanto, debe encargarse del bienestar de estos menores y saber dónde están y qué están haciendo", explica la edil.

Santa Cruz pide ayuda a la Policía Nacional por las peleas de jóvenes Por eso, añade Alonso, desde el área de Seguriad del Ayuntamiento de Santa Cruz "pedimos más control al Ejecutivo sobre estos niños, pues no solo se trata de darles de comer y de proporcionarles un lugar en el que dormir, sino que también estos menores deben estar tutelados". La concejala considera que desde el Gobierno de Canarias se debería ofrecer actividades a estos menores inmigrantes para que no tengan que estar todo el día solos en la calle. "Igual que pedimos responsabilidad a los padres de menores conflictivos, que deben saber dónde están sus hijos, también se lo exigimos al Gobierno de Canarias. Este debe saber dónde están sus menores, en qué condiciones se encuentran, con quiénes se están relacionando. La seguridad ciudadana en la capital es mi responsabilidad y está garantizada, también a través de la colaboración de la Policía Nacional, pero la tutela de estos menores es responsabilidad del Gobierno, y por eso le pedimos más control", agrega a EL DÍA. Esta insiste en que la responsabilidad de la Comunidad Autónoma no debe ceñirse solo a alojarlos en hoteles para luego dejarlos allí y "olvidarse de ellos". "Estos menores tienen una circulación libre por la ciudad, por lo que no es solo trabajo de la Policía Local y Nacional hacer un seguimiento de los mismos, pues estamos en un clima de conflicto importante y, al fin y al cabo, esto no se puede evitar. La presencia de educadores es fundamental, así como su acompañamiento y la posibilidad de llevar a cabo actividades, con el fin de evitar la situación de abandono", apunta la concejala de Seguridad. Con respecto al Ayuntamiento de Santa Cruz, Evelyn Alonso ha asegurado que actuará "sin miramientos" a la hora de reforzar la presencia policial para que la ciudadanía "se sienta segura y, si se produce un conflicto, actuar de forma inminente". Por último, aclara que no prejuzga "quién es el culpable o no, pues puede haber peleas entre jóvenes locales con gente de fuera, solo gente de fuera o locales", pero, añade la edil, "actualmente existe una problemática y debemos colaborar todas las administraciones". Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y tal y como adelantó EL DÍA, el Ayuntamiento chicharrero ha solicitado refuerzo a la Policía Nacional para vigilar las zonas de la plaza de España y la avenida de Anaga.