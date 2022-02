Santa Cruz pide ayuda a la Policía Nacional por las peleas de jóvenes

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha solicitado a la Policía Nacional que refuerce la vigilancia en las zonas de la plaza de España y de la avenida de Anaga de la capital, a raíz de las peleas entre jóvenes que se están produciendo en dichos lugares. Así lo ha indicado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien aclara que la colaboración entre la Policía Local y la Nacional es muy buena, «pero hemos pedido que refuerce su presencia en dichas zonas ante el incremento de pequeños altercados». Este mismo sábado, y según ha informado la Policía Local, sobre las 19:00 horas, en los alrededores de la plaza de España, «un lugar en el que habitualmente se congregan muchos grupos de menores de edad», se produjo una pelea multitudinaria.

«Ya desde hace un tiempo, desde la Policía Local, y en coordinación con la Nacional, hemos reforzando la presencia de los agentes en dichos espacios, debido a que se han producido pequeños altercados. Pero como no queremos que esto vaya a más en Santa Cruz, hemos solicitado un refuerzo a la Policía Nacional. Espero que esto no vaya a peor y que dicha situación sea controlada por las fuerzas de seguridad», ha manifestado el regidor a EL DÍA. Al respecto, la concejala de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alonso, de Cs, ha apuntado que en muchas de estas peleas participan «jóvenes de fuera», indicando que en este último caso estuvieron implicados «jóvenes marroquíes». «Ya estamos colaborando con la Policía Nacional, pero se tendrá que reforzar la presencia policial para que esto no se nos vaya de las manos», insistió.

Con respecto a la pelea que se produjo el pasado sábado, y según explicó ayer, en declaraciones a Radio Club Tenerife, el oficial y portavoz de la Policía Local de Santa Cruz, Benito Fortes, «no hubo personas que presentaran lesiones por este motivo». «Tanto los agentes de la Policía Local como de la Policía Nacional, presentes en el lugar, colaboraron para dispersar y tratar de esclarecer los hechos», añadió.

En principio, informó el portavoz de la Policía Local, «se puede decir que fueron interceptados dos menores, ambos de 17 años de edad, que fueron trasladados a nuestras dependencias hasta que fueron entregados a sus responsables legales». «Conviene recordar que la Policía Local cuenta con un servicio específico que suele estar en ese punto de la ciudad durante los fines de semana para hacer respetar el orden y la convivencia, salvo que seamos requeridos para otras cuestiones urgentes», comentó el oficial Benito Fortes.

Por otro lado, Fortes indicó que el pasado fin de semana, además de en la pelea que se produjo en la plaza de España, los agentes también tuvieron que intervenir en varias cuestiones relativas con el ocio nocturno. «Con la remisión de muchas de las medidas de control sanitario de la pandemia, en las últimas semanas se ha detectado un incremento de las actividades de ocio nocturno, tanto es así que ya hemos empezado a intervenir otra vez en los conocidos como botellones», comentó.

En concreto, en la madrugada del sábado al domingo, sobre las 4:30 horas, «fue necesario acabar con concentraciones de este tipo en la zona de estacionamientos del Parque Marítimo y del Palmétum, logrando que se dispersaran y abandonaran ese espacio». El oficial señaló que en los aparcamientos del Marítimo se encontraban unas 200 personas y en la zona del Palmétum, unas 50.