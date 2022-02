Llega la campaña que recuerda que el patinete y la bici están prohibidos en la acera

«Que no sepas señalar Melnikovo en el mapa pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera no pasa». Eslóganes como este han llegado a los soportes publicitarios de las calles de Santa Cruz de Tenerife para recordar a los chicharreros que los patinetes y las bicicletas están prohibidos en la vía pública. «Que no sepas todos los países que forman la Polinesia pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera no pasa». Es la campaña de la Dirección General de Tráfico, estrenada en octubre y que cinco meses después riega de consejos la capital tinerfeña.

La campaña ha sido muy bien acogida por los santacruceros cansados de encontrarse patinetes de alquiler obstaculizando aceras y pasos de peatones o usuarios de este transporte eléctrico circulando a toda prisa por los pasillos peatonales. Varios colectivos vecinales del centro de la ciudad lo han expresado así. En un comunicado, las asociaciones de vecinos de la Zona Centro El Perenquén y Centro Rambla expresan «su agrado» por la llegada de esta acción de seguridad vial para concienciar sobre el buen uso de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP). Estos colectivos subrayan que los santacruceros «se están enfrentando a un problema grave de seguridad porque los patinetes están por todos lados, circulando por aceras peatonales y estacionados de cualquier forma, incluso ante las puertas de acceso a los edificios». Por ello, ambas asociaciones agradecen al Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico la colocación de estos carteles. La campaña de la DGT recuerda que el uso de estos vehículos está regulado. En su portal de internet deja claro a los usuarios de patinetes y bicis que, además de tener vetadas las aceras, deben obligatoriamente llevar casco, nunca cascos y auriculares, respetar las señalizaciones y los pasos de peatones y no ir con acompañante. «Aparca en los lugares habilitados y consulta la normativa de tu municipio. Y eecuerda: el responsable de cualquier incidente es el conductor, o sus padres, en caso de ser un menor de edad», puntualiza Tráfico. El Ayuntamiento ha comenzado a tomar medidas. Solo desde junio hasta la primera semana de enero, la Policía Local interpuso 306 multas por el uso indebido de los MVP. Y las infracciones van a más. La mayoría están relacionadas con el estacionamiento indebido, aunque aumentan los usuarios sancionados por compartir el vehículo con otra persona. Basta con darse una vuelta por la nueva zona de esparcimiento ganada al Puerto para ver a decenas de patinetes indisciplinados. Otra medida que prepara la Concejalía de Seguridad es habilitar aparcamientos para los patinetes. En una primera fase, el Ayuntamiento planea crear un total de 51 plazas de estacionamiento ubicadas en diez puntos de la ciudad, aunque estas irán aumentando en fases posteriores. Mientras, recuerda: «Que no sepas cuántos miles de años duró la Era Glacial pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera no pasa». Y recuerda también que Melnikovo es un pueblo rural ruso cercano a la frontera con Finlandia, que la Polinesia está formada por cinco países y que la última glaciación duró 50.000 años. La normativa para los VMP Normas. Siempre con casco Los VMP -los patinetes y las bicis, incluidos los eléctricos- no pueden circular por las aceras, ni sobrepasar los 25 kilómetros hora, ni llevar a más de un ocupante. Sus usuarios además deben llevar casco y no ir con auriculares. Multas. De 100 a 1.000 euros Las sanciones en Santa Cruz van de los 100 euros por ir acompañado de otra persona, los 200 por aparcar mal y los 500 o 1.000 por ir borracho o drogado.