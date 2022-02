El Cabildo reparte dos millones de euros entre 20 entidades en subvenciones directas

Un total de veinte entidades solidarias de Tenerife se benefician del reparto de dos millones que distribuye el Cabildo Insular en concepto de subvenciones directas por razones humanitarias, destiladas a entidades asociadas al Programa Tenerife Isla Solidaria de la Corporación Insular que reparten alimentos y productos de primera necesidad entre población vulnerable.

La convocatoria de estas ayudas se aprobó el 13 de octubre del año pasado y se hizo efectiva el 18 de ese mes, dándose un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes. Desde el Programa Tenerife Isla Solidaria se establecían dos líneas de actuación, una, dotada con un millón de euros, para apoyar a entidades vinculadas o representantes de las organizaciones designadas por el Fondo de Garantía Agraria (Fega) como Organización Asociada de Distribución de los alimentos y productos de primera necesidad del Fondo Europeo para las personas más desfavorecidas. Este es el caso de Cruz Roja y la Federación Española de Bancos de Alimentos como organizaciones asociadas de distribución, según consta en las bases de la convocatoria.

Junto a la llamada Línea 1, otra partida de dos millones para entidades asociadas al Programa Tenerife Isla Solidaria que atiende a población en situación de vulnerabilidad, dentro de la Línea 2, con un presupuestos de dos millones. En ambos casos, el plazo de ejecución es desde el 31 de mayo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2023.

La ayuda aportada por el área de Acción Social será distribuida a través de veinte entidades solidarias que reúnen los requisitos establecidos a través de la entrega directa de alimentos u otros productos de primera necesidad, así como de alimentos preparados para su consumo, en el caso de los comedores sociales.

También se contempla la posibilidad de que se haga llegar la ayuda a través de tarjetas sociales prepago, con sus correspondientes recargas y reposiciones económicas en función de la demanda.

Entre los requisitos establecidos para optar a las subvenciones aprobadas de forma definitiva el pasado 3 de enero, las entidades deben estar adscritas al Programa Tenerife Isla Solidaria.

Los dos millones destinados dentro de la Línea 2, a la que se han acogido veinte asociaciones, regula que 400.000 euros se reparten a partes iguales entre las entidades que puedan optar a la subvención y la soliciten. Se fija un segundo criterio por población atendida entre enero y mayo de 2021 para repartir 1,2 millones de la partida total asignada, de manera proporcional y en función del número de personas atendidas, según los datos de Sinpromi. Por último, otros 400.000 euros se reparten entre las entidades en función a su implantación territorial y si reparten ayudas en más de 19 municipios de la Isla.

Las bases reguladoras establecen que veinte entidades beneficiadas con estas subvenciones –por valor de tres millones que se repartieron en Línea 1 y Línea 2– deben justificar las ayudas desde el 1 de junio hasta el 31 de junio del próximo año, después de las próximas elecciones locales, si bien en las bases se deja claro que las asociaciones que reciban estas ayudas del Cabildo tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la Intervención General del Cabildo.

En la norma se establece que las entidades tendrán que devolver el importe total de la subvención si han falseado las condiciones, ocultan o no justifican el gasto; también deberá restituir el dinero parcialmente cuando se acredite que tiene menos beneficiarios de lo declarado, no gaste al menos la mitad o no haga constar en sus acciones que cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife.

Dos millones para 20 entidades

A la convocatoria de subvenciones directas para entidades asociadas al Programa Tenerife Isla Solidaria se presentaron veintidós organizaciones solidarias. Una de ellas, la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos Islas Canarias renunció a optar al reparto el 22 de noviembre de 2021, mientras que se desestimó la petición dirigida por la Asociación Solidaria de Corazón. Aunque esta entidad está dentro del Programa Tenerife Isla Solidaria del Cabildo, incumple el requisito específico de la convocatoria, que fija como condición que realice reparto de alimentos y otros productos de primera necesidad.

Los dos millones en subvenciones directas se reparten entre veinte entidades solidarias que, entre enero y mayo de 2021, atendieron un total de 39.863 usuarios, según Sinpromi.

Solo Caritas Diocesana de Tenerife y la ONG Anaga Sonrisas Canarias AAVV Siglo XXI de Valleseco acreditan tener implantación insular; o sea, atender a personas vulnerables de más de 19 municipios.Por ello, Cáritas es la entidad que percibe más dinero, 460.824,83 euros –con 8.000 beneficiarios–, seguida de Sonrisas Canarias, con 370.515,52 euros, con 5.000 usuarios.

La Asociación Kairós, que acredita ser la que más personas atiende de las veinte entidades, con 8.178 usuarios, es la tercera por volumen de subvención, con 246.183 euros, ya que no opta al reparto de los 400.000 euros por trabajar en toda la Isla.

El resto de entidades beneficiadas la integran Fundación José Luis Montesinos (131.381 euros), ONG Sonrisas del Suroeste (130.448,29), Comedor Social La Milagrosa (112.235,91), Club Rotario Tenerife Sur (79.634,25), Fundación Buen Samaritano, del padre Pepe de Añaza (44.082,48), AAVV García Escámez (42.477,33), La Roca (40.831,35), AC Inclúyeme (39.687,58), Candelaria Solidaria (38.061,86), Mi Barrio El Carmen Se Mueve (38.061,86), Espacio 3,16 (33.847,43), ONG Abrigos y Sonrisa (32.041), Vida Con Salud (29.030,93), Signo de Vida Tenerife (28.669,69), Gitana Karipen (28.519,18), Amigos Canarios Venezolanos Forjadores de Libertades (26.773,20) y Intervención Social Atlántico (26.592,58).