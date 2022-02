Mercedes Pérez Schwartz: "El monumento a Franco reúne todas las condiciones para ser retirado ya"

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife y nieta de José Carlos Schwartz, el último alcalde republicano de Santa Cruz que asesinó el régimen franquista al inicio de la Guerra Civil española, asegura que «el monumento a Franco reúne todos los condicionantes para que sea retirado ya, sin que haya que esperar a la tramitación del catálogo de vestigios franquistas elaborado por el Gobierno canario».

La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife avala su opinión sobre la inmediata supresión del conjunto escultórico de la avenida de Anaga con unas declaraciones que realizó el consejero de Justicia, Julio Pérez, en el Parlamento de Canarias el 13 de abril de 2021 para informar sobre las reuniones y acciones de la Comisión Técnica de Memoria Histórica.

En aquella oportunidad, hace ya once meses, el consejero explicó que «para que sea legalmente obligatoria su demolición, se requiere que se incluya en el catálogo que debe hacer la Dirección General de Patrimonio Cultural, como se establece por ley». Ante la Cámara, Julio Pérez precisa que luego será la comisión técnica quien tendrá que aprobarlo, hasta que convierta en obligatoria su retirada.

«Eso no significa que no pueda tirarlo antes, como hizo el Cabildo de Tenerife con el monumento de Las Raíces, donde no hizo falta ningún catálogo porque era evidente que era un símbolo atentatorio contra los valores que defiende nuestra Ley de Memoria Histórica». «Una cosa es que sea posible y otra, que sea obligatorio», matizó el consejero de Justicia del Gobierno canario, para añadir que «son los ayuntamientos los que podrán hacerlo (en referencia a la retirada de los símbolos franquista), sin esperar al catálogo que elabore la Dirección de Patrimonio Cultural».

"Lo que dice el alcalde es lógico: tenían que haber presentado todo el catálogo de vestigios" Mercedes Pérez Schwartz - Presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife

Julio Pérez evitó decir en abril de 2021 que el Gobierno canario no pueda hacer nada –«porque no es verdad», apostilló desde la tribuna en respuesta a Francisco Déniz, de Podemos–, y precisó que el Ejecutivo sí tiene la posibilidad de impulsar y reclamar el catálogo de los vestigios franquistas para que en su caso, «si ese monumento se incluye, como parece relativamente probable, sea obligatoria su demolición. Hasta ese momento es competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz el decidir qué es lo que hace con el monumento: mantenerlo, derribarlo, resignificarlo, corregirlo, arreglarlo o no hacer nada», explicó Pérez.

La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife insiste en que a la comisión técnica se lleve el caso del monumento de Franco, una vez está ya acreditado por todos los expertos que no es un Bien de Interés Cultural (BIC), para que luego se siga con la tramitación del catálogo de vestigios franquistas de Canarias, incluido el caso de Santa Cruz de Tenerife.

«El alcalde Bermúdez me ha dicho que procederá a la retirada del monumento a Franco si lo decide la comisión técnica», asegura Mercedes Pérez Schwartz.

«Bermúdez tiene parte de razón cuando dice que se tenía que haber presentado el catálogo con todos los vestigios de Canarias, porque así lo establece la Ley. Tenían que haber esperado y haberlo presentado todo junto», admite la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife. «Este monumento que no es BIC y que se puede retirar ya», reitera la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica, que espera que le manden con tiempo el catálogo de 3.000 páginas y 79 vestigios antes de convocar la comisión técnica de la que forma parte.