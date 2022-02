Urbanismo propone recuperar para Santa Cruz de Tenerife toda la Dársena de Los Llanos

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Tarife, del Partido Popular (PP), propone recuperar para la ciudad toda la Dársena de Los Llanos. Para ello, el grupo municipal del PP presentará una moción en el pleno que se celebrará a finales de este mes con la que se insta a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife «a establecer cauces de diálogo con el Consistorio chicharrero para definir el futuro uso de dicho espacio». «Y no solo hablamos de la parte de la dársena que corresponde a la tercera fase de la ampliación de la plaza de España, sino también de la comprendida entre la desembocadura del barranco de Santos y el Auditorio», explica a EL DÍA Carlos Tarife.

El edil comenta que ha llegado el momento de analizar el «uso cívico» de dicha dársena, haciendo referencia a la polémica desatada a raíz de que «el Puerto rechazase la petición del Ayuntamiento para poder celebrar en junio los concursos y actos del Carnaval en la zona en la que se lleva a cabo el concierto de Navidad, frente a la plaza de España». «Santa Cruz necesita espacios para el disfrute de los ciudadanos y para mejorar su relación y encuentro con el mar», agrega el concejal.

En este sentido, Carlos Tarife recuerda que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife debe finalizar la tercera fase del proyecto de ampliación de la plaza de España de los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, «por la que se lleva esperando desde hace mucho tiempo». «Esta actuación, conocida como Muelle de Enlace y con la que el centro de la ciudad se aceraría al mar, incluye un gran edificio de carácter comercial, el rescate de la actual situación de La Marina y unas 800 nuevas plazas de aparcamiento, entre otras acciones, para las que el Ayuntamiento ha manifestado su intención de buscar financiación», dice.

Pero, añade Tarife, independientemente de este proyecto del Muelle de Enlace previsto para esta parte de la Dársena de Los Llanos, «que resolvería el frente marítimo de Santa Cruz en el entorno de la plaza de España hasta el Cabildo, creemos que la capital debe seguir creciendo en sus espacios de encuentro con el mar y, para ello, es fundamental el uso cívico de toda la dársena, es decir, también desde el Cabildo hasta el Auditorio». El edil de Urbanismo considera que esta zona también debe formar parte de la ciudad, convirtiéndose en un lugar de esparcimiento y acogiendo dotaciones y posibles usos turísticos.

De esta manera, apunta Tarife, en la moción que presentará el PP en el pleno de febrero, en primer lugar se instará al Puerto a establecer cauces de diálogo con el Ayuntamiento para definir el futuro de la explanada de la plaza de España, «en la que debe ejecutar la tercera fase del proyecto de Herzog & de Meuron». Y en segundo lugar también se instará a la Autoridad Portuaria a que, «aprovechando la modificación del Plan Especial del Puerto que esta quiere llevar a cabo para facilitar la implantación de empresas en suelo portuario, permita a la ciudad crear desde la Gerencia Municipal de Urbanismo un grupo de trabajo que analice la situación de la totalidad de la Dársena de Los Llanos, de las concesiones existentes y del plazo de finalización de estas, y ofrezca alternativas cívicas a este entorno».

En antaño, manifiesta el edil, el Puerto de Santa Cruz era uno de los motores fundamentales de la ciudad, junto con la existencia de la Refinería, que «fue la primera que se introdujo en España y la primera que va a ser desmantelada». «Hoy el Puerto sigue siendo un motor económico, pero gran parte de su actividad se empieza a trasladar a Granadilla», afirma.

Por ello, insiste, «la relación entre los ciudadanos de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria debe mejorar». «La capital debe ser partícipe de todo lo que pase en su Puerto y no debe estar sometida al capricho de situaciones políticas, porque la ciudad y el Puerto siempre deben estar por encima de cualquier color político. No podemos vivir situaciones anómalas como las que recientemente hemos vivido con la famosa explanada que la Autoridad Portuaria no ha cedido a Santa Cruz para celebrar el Carnaval, sin ningún criterio técnico sino político, en un lugar donde, además, existe un muelle con se llama, paradójicamente, Muelle del Carnaval», declara el responsable de Urbanismo.

Por último, el PP también incluirá en la moción que se debatirá en el pleno de febrero la solicitud a la Autoridad Portuaria y al Gobierno de Canarias para que «lleven a cabo los cambios oportunos con el fin de que la Zona Franca sea presidida por el alcalde o alcaldesa de la ciudad que exista en cada momento». «No puede ser que Santa Cruz de Tenerife sea el único lugar de España donde el alcaide no la preside», concluye.