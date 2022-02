Santa Cruz encarga a Gestur la propuesta de ciudad que sustituirá a la Refinería

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha encargado a la empresa pública Gestur la redacción de la propuesta de ciudad que se construirá sobre los terrenos de la Refinería de Cepsa. Así lo ha anunciado a EL DÍA el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien prevé que el borrador, que se tramitará con el nuevo Plan General (PGO) del municipio, esté listo este mismo año. Los trabajos de redacción comenzará en breve, «una vez que hagamos el encargo de manera formal», apunta el regidor.

«Desde que firmamos en 2018 el convenio con Cepsa para el desmantelamiento de la Refinería y para llevar a cabo el proyecto Santa Cruz Verde 2030 en esos terrenos, nuestro objetivo siempre ha sido incluir a todas las administraciones públicas en dicho proyecto, fundamentalmente al Gobierno canario y al Cabildo, pero también a la Autoridad Portuaria, porque la lámina de agua que se encuentra en la zona es suya. Por lo tanto, consideramos que la mejor opción para desarrollar la propuesta de ordenación urbanística es hacerlo a través de la empresa pública Gestur, que pertenece al Gobierno canario y al Cabildo. Este proyecto debe estar por encima de los colores políticos», explica.

Este señala que durante casi un año el Consistorio chicharrero ha estado esperando a que Gestur modificase sus estatutos para poder incluir a Santa Cruz como uno de los ayuntamientos que puede utilizar esta empresa «como un medio propio». La modificación fue aprobada de manera definitiva en enero, «por lo que ya podemos hacerle el encargo de manera directa, sin necesidad de ningún otro requisito ni permiso».

De esta forma, manifiesta el alcalde, Gestur y el Ayuntamiento «se sentarán con el resto de administraciones públicas y con la compañía Cepsa para trabajar en la propuesta de ciudad». Bermúdez insiste en que ésta se tramitará con el nuevo Plan General, cuyo «avance se aprobará este mismo año», según se ha anunciado desde la Gerencia de Urbanismo. Como base de la futura ordenación urbanística de los terrenos de la Refinería, agrega el regidor, «tendremos en cuenta las determinaciones de carácter genérico que firmamos con Cepsa en 2018».

En este sentido, Bermúdez comenta que la futura ciudad tendrá grandes zonas verdes o parques; una nueva vía para el tráfico de acceso a Santa Cruz; un intercambiador que, además, facilite y abarate la construcción del tren del Sur; un gran pabellón multiusos para la celebración de todo tipo de actos; una zona de ocio diurno y nocturno; un museo sobre la historia de la Refinería, porque hay elementos que se pueden conservar; y una zona de baño, entre otras dotaciones.

«Queremos que la mayor parte de esta ciudad sea pública. Tendrá también alguna parcela hotelera y, por supuesto, viviendas, que podrán ser públicas y privadas. Se tendría que redactar una ordenanza de edificación específica para los nuevos terrenos que obligue a todas las construcciones a cumplir una serie de requisitos, en cuanto calidad estética, energética y tecnológica. Está claro que queremos mejorar lo que se hizo en Cabo Llanos. Estoy convencido que esta nueva ciudad será un auténtico ejemplo a nivel mundial».

Por último, el regidor chicharrero aprovecha para dejar claro, ante los comentarios que le han llegado, que no le ha molestado que el Gobierno de Canarias no haya contado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para anunciar el inicio del desmantelamiento de la Refinería, el cual está previsto que comience en marzo. «Si no me invitaron la rueda de prensa para no salir en la foto, eso me da igual. Yo fui quien firmé el convenio con la compañía Cepsa en 2018. Pero si el sectarismo va en la línea de bombardear este proyecto por ser un alcalde de CC, entonces sí me tendrán en frente», dice.