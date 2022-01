¿Jugamos en Las Teresitas?

Y tras jugar un partido, un refrescante baño. Las Teresitas, en Santa Cruz, estrena una zona deportiva, creada por el Ayuntamiento y destinada a quienes deseen practicar deporte en la playa, como vóley o tenis. Un grupo de jóvenes disfrutaba este fin de semana del recién creado espacio. Ellos se mostraban entusiasmados con la nueva zona. Y los bañistas, también encantados, pues «no nos molestarán los balones».

Hace algo más de un año, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alicia Cebrián (PP), se empeñó en que sería una buena idea que Las Teresitas contara con una zona deportiva, en la que poder practicar voleibol y tenis playa, entre otras disciplinas. Tras un largo procedimiento administrativo y tras solicitar numerosos permisos a la Dirección General de Costas, según ha explicado la edil, ya este fin de semana, Las Teresitas ha estrenado el nuevo espacio, situado en la parte final de la playa, justo después del puesto de Cruz Roja. Este sábado, ya un grupo de jóvenes disfrutaba de la recién creada zona.

«Esta ha sido una idea fantástica. Nosotros solemos venir todos los fines de semana a Las Teresitas a jugar al vóley. Incluso, decidimos comprarnos nuestra propia red. La verdad es que nos hemos llevado una gran sorpresa cuando nos hemos encontrado con este nuevo espacio deportivo», señaló Arantxa Domínguez, vecina de La Cuesta. La joven señaló que esta iniciativa motivará a los ciudadanos, y especialmente a los jóvenes, a practicar ejercicio, «pues este es un lugar ideal para hacerlo».

«Por ejemplo, y a pesar de que estamos en diciembre, hoy mismo hace un día maravilloso en Las Teresitas. Y no hay nada mejor que después de un partido, darte un refrescante baño. Aquí tenemos la posibilidad de jugar y también de disfrutar de la playa», dijo.

En el mismo sentido se manifestó Fabricio Domínguez, vecino de La Cuesta, aunque este propone que también se coloquen porterías para poder jugar al fútbol playa. «Nos encanta lo que se ha hecho en Las Teresitas. Por fin tenemos una zona específica en la que poder practicar deporte».

Pero los ciudadanos que juegan al vóley o al tenis playa no son los únicos que están encantados con esta iniciativa municipal. Bañistas habituales de Las Teresitas también celebran que se haya creado un espacio específico para que se pueda jugar en la playa, «porque así no se hará en otro lado y ya no nos molestarán los balones». Así lo indicó, por ejemplo, Alejandro Sanz, vecino de Santa Cruz, quien apuntó que aunque el espacio deportivo ocupa una buena parte del final de la playa, aún queda bastante arena para tomar el sol.

De momento, se han instalado dos redes, una para vóley y otra para tenis playa, aunque la idea, según ha manifestado la edil de Deportes, es que se coloquen cuatro. También está prevista la creación de una zona polivalente, para la práctica de otras disciplinas, como el fútbol. La concejala Alicia Cebrián aclaró que no es necesario reservar las redes.