Los mosquitos acribillan a Las Indias

«No puedo abrir las ventanas de mi casa porque me comen los mosquitos». Así de categórica se muestra Rosalba, una de las vecinas de la zona del parque de Las Indias, harta de la situación que comenzó desde el 24 de diciembre. «Al principio pensaba que era un problema aislado, pero luego, hablado con los residentes, vi que era un caso generalizado y que ha ido a más», explica.

«En los 24 años que llevo viviendo aquí es la primera vez veo esto», asegura, mientras advierte de que, tras hablar con otros vecinos de la zona, no descartan que esta plaga de mosquitos tenga su origen en el tanque de Emmasa que posee en la trasera del Instituto de Las Indias. «Allí también están acribillado los alumnos y no pueden abrir las ventanas», dice.

Rafael, vecino de esta zona desde 1981, cuando se entregaron las viviendas que están junto al parque, sospecha que el origen de esta plaga está vinculado a un antiguo naciente de agua que se localiza justo por debajo del tanque de Emmasa. «Allí salía agua y lo sellaron cuando hace unos cuarenta años cayó una niña y falleció».

Rosalba asegura que llamó a la Inspección de Sanidad, que se encargó de hablar a su vez con Emmasa. «Aquí estamos acribillados por los mosquitos; incluso picaron a una embarazada, conozco también el caso de un bebé, o de una señora mayor a la que le dejó la frente toda inflamada».

«La casa la tengo cerrada y voy a tirar la basura por la noche con un insecticida en la mano. Ya me he acostumbrado a dormir con la luz del cuarto encendida, cuando no me quedo en vela mirando al techo, porque parece que vienen a atacarme. Cierro los ojos y tengo el zumbido en los oídos», añade.

Otros residentes, como Rafael, María o Juana, que «no son mosquitos como los de la comida, sino que tienen unas patas largas, son grandes y pican». «Después de las seis y media o siete de la tarde, cuando oscurece, esto está plagado de mosquitos; matas uno y parece que vienen ochenta», añaden.

Díaz Guerra no descarta que procedan de charcas privadas o piscinas abandonadas

Durante la visita a la zona, vecinos de la calle Los Rumberos cuentan: «Me voy a comprar un lanzallamas para matarlos...». Con Rosalba como guía, el cronista se acerca hasta el depósito de agua regenerada y no potable de Las Indias que posee Emmasa en la zona y que muestra una imagen impecable, con todo recogido en una bandeja exterior y los restos de agua de haber limpiado la zona. «Los operarios de Emmasa llevan seis días aquí fumigando; un amigo que trabaja en la compañía y que pasó la noche con sus padres me cuenta que anoche mató siete en mosquitos, y el octavo le estuvo molestando toda la noche».

El tanque, el antiguo naciente de agua, la trasera de la asociación de vecinos Príncipe Ruymán, el barranco San Joaquín o el uso de algún fertilizante son las causas que barajan los vecinos. «Lo cierto es que desde Emmasa han hecho todo lo posible y aseguran que hoy finalizan su intervención desarrollada de forma preventiva», explica Rosalba que exige soluciones mientras habla con Rafael.

Paco Setgasy, presidente de las comunidades de vecinos de la Divina Pastora, asegura que la plaga de mosquitos también se ha dejado notar en las últimas dos semanas en la zona. «El miércoles estuve hablando con la dueña de la cafetería de El Perú y me advirtió. El establecimiento de la zona no puede hacer los dulces ni los cruasanes porque le vienen los mosquitos», asegura, mientras precisa que achacan esta plaga a algún estanque o al uso de agua depurada para regar los jardines.

En la calle segunda del barrio del Perú, Susi –el propietario de la casa adornada por Navidad– también reconoce haber padecido los «latigazos» de los mosquitos. «Te pican y te hacen un ronchón», una situación que afecta a los vecinos de las calles próximas a la Casa de Ejercicios. O en la vía de Buenaventura Bonnet, donde otro vecino «está harto de estos bichos» que le han picado a su madre.

Emmasa: «Un problema ajeno»

Fuentes de la compañía Emmasa explicaron a este periódico que «parece que esos mosquitos están localizados en la zona del barranco de San Joaquín, pero es un asunto ajeno a Emmasa».

«Para descartar que pudiera tener relación con el depósito que tiene la compañía en Las Indias, Emmasa ha comprobado que las rejillas de ventilación del depósito están correctas. También tiene un sistema de dosificación de insecticida en el interior del depósito que funciona 24 horas y se ha reforzado la desinfección con tratamiento insecticida por una empresa especializada», después de que los vecinos alertaran de la situación a Sanidad y desde el Ayuntamiento se advirtiera de la situación a Emmasa, que tras la comprobación, asegura que no tiene relación con los mosquitos.

Fuentes municipales se remitieron a las declaraciones del edil de Sanidad, Guillermo Díaz Guerra, a la denuncia hecha pública por Lola Espinosa, de Unid@s Podemos el pasado martes, tras visitar Las Indias. «Hemos actuado en los espacios que son de nuestra competencia, pero si persiste el problema de los mosquitos, el origen puede estar en un recinto privado. Nos consta que hay charcas privadas e incluso piscinas abandonadas», dice Díaz Guerra.