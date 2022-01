Comienza la instalación de la zona deportiva de Las Teresitas

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, ya tiene una zona deportiva. "Tras más de un año de espera", según ha indicado la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, este jueves comenzó la instalación de los postes y las redes en la arena para la práctica de tenis playa y vóley playa. La edil prevé que ya este fin de semana el nuevo espacio deportivo de Las Teresitas esté totalmente listo para su uso. "Aunque los trabajos solo se prolongarán durante dos días, este ha sido un proceso muy complicado, pues tuvimos que mantener numerosas reuniones y esperar durante bastante tiempo por los informes favorables de la Dirección General de Costas. Pero por fin, la zona deportiva de Las Teresitas ya se han convertido en una realidad y estoy muy emocionada", manifiesta a EL DÍA Cebrián.

Este nuevo espacio deportivo, que se sitúa al final de Las Teresitas, a partir del puesto de Cruz Roja, ocupa unos 4.700 metros cuadrados de la arena. En concreto, se han insalado dos campos de vóley playa con sus correspondientes postes de hierro galvanizado, que tienen una altura de tres metros; se han habilitado dos campos de tenis playa para dobles; y se ha creado un espacio polivalente para actividades que "requieren una mayor ocupación", como el fútbol playa. Asimismo, está previsto que se instalen módulos de calistenia, También se ha reservado una superficie de 1.000 metros cuadrados con un "uso preferente para colegios".

El proyecto también incluía zonas deportivas en el agua para la práctica de actividades náuticas, como socorrismo y piragüismo, "pero para esto aún no tenemos los permisos de Costas", explica la concejal. "Asimismo, queremos crear un campo de waterpolo en Las Teresitas e instalar totems sobre el rompeolas para la señalización de un circuito de aguas abiertas, dirigido a nadadores y a otras modalidades, como kayak o paddle sup. Pero, insisto, para las actividades en el agua aún no tenemos las autorizaciones. Los hemos solicitado, pero tardarán un poco más", aclara.

Esta comenta que esta nueva zona deportiva al airel libre en la playa de Las Teresitas "podrá ser utilizada por todo aquel que lo desee, sin necesidad de que se tenga que pedir autorización o reservar las pistas, y es compatible con el uso de la arena por el resto de los usuarios para tomar el sol".

La concejala de Deportes en la capital anunció que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya se ha puesto en contacto con la Federación Insular de Tenis de Tenerife "para organizar el primer torneo insular de tenis playa, con el objetivo de poder llevar a cabo en un futuro un torneo regional y nacional". Asimismo, agrega Alicia Cebrián, "nos hemos puesto en contacto también con el Club Voleibol Cuesta Piedra para promocionar esta nueva zona y llevar a cabo también un campeonato de voleibol playa".

"Con esta iniciativa cumplimo uno de los principales objetivos que persigue el área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, que no es otro que dotar a la ciudad de más espacios deportivos al aire libre. Además, en este caso, estamos aprovechando la costa para que los ciudadanos también puedan practicar deporte junto al mar", comenta la concejala. En este sentido, esta anuncia que el Consistorio chicharrero estudia la posibilidad de repetir este proyecto en otros espacios del litoral del municipio, "como podría ser la conocida como playa del Parque Marítimo".