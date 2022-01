El Carnaval de Santa Cruz cuenta este año con 29 candidatas a reinas

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contará este año con la participación de 29 candidatas a reina. En la gala adulta participarán un total de 11 aspirantes, mientras que en la infantil mostrarán sus fantasías 10 pequeñas, y en la de los mayores, subirán al escenario 8 carnavaleras. Así lo informa el Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de la capital, tras cerrarse el plazo de inscripción de candidatas para estos certámenes.

El concejal de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, indica que la participación registrada en esta edición, después de un año sin elección de la Reina del Carnaval debido a la pandemia del coronavirus Covid 19, demuestra que "el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife goza de muy buena salud". "Nos sentimos muy orgullosos de las 29 aspirantes a reinas, de sus diseñadores y de sus patrocinadores. Sin duda, se trata de un éxito de convocatoria, pese a los momentos de incertidumbre que vivimos", argumenta el concejal.

Para Cabello, "este empuje nos reafirma en el compromiso de todos los que formamos parte del Carnaval, dedicado este año a la Ciencia Ficción, para el que trabajamos cada minuto de forma consensuada con los colectivos, compaginando los calendarios de trabajo y la normativa sanitaria vigente".

En este sentido, el edil de Fiestas recuerda que esta semana será decisiva para establecer el calendario de los concursos y galas, así como el formato de los mismos, para lo que se mantendrán diferentes reuniones con los grupos. "Ahora estamos con el trabajo técnico para poder diseñar planes de contigencia que permitan a los grupos del Carnaval volver a los locales de ensayo cuanto antes, algo que nos preocupa muchísimo, porque si no se puede ensayar, no puede haber certámenes. Con respecto a las galas de las reinas, también estamos analizando los formatos para tomar deciciones, pero estamos ante una situación de incertidumbre que no pone las cosas fáciles. Ya se está construyendo el escenario del Carnaval para empezar a montarlo en breve en el Recinto Ferial, porque nuestra idea era mantenernos en el entorno de las fechas en las que se hubiese celebrado la fiesta tradicional", apunta el edil a EL DÍA.

Con respecto a la celebración del Carnaval en la calle, Cabello prefiere no realizar manifestaciones de momento, aunque sí admitió sentir tristeza porque, "en una situación normal, ya hubiésemos comenzado la cuenta atrás para la gran Cabalgata, que estaba prevista para el 23 de febrero".

Los certámenes de elección de las reinas del Carnaval, que se celebrarán en el Recinto Ferial de Tenerife, recogerán el testigo de Naomi María Cabrera Pulido, Antonia Garrido Francés e Ylenia Rodríguez Domínguez, la corte de Guardianas del Cetro que custodian el báculo real desde el espectáculo Santa Cruz Corazón del Carnaval, el evento televisivo que supuso el broche de la edición virtual 2021. De momento, solo está cerrada la fecha para la celebración de la gala adulta, el 23 de febrero, para los certámenes infantiles y de mayores aún no se ha establecido el día definitivo, según informan fuentes municipales.

Candidatas Reina Adulta 2022

Marta González Pérez . Diseño: Daniel Pages Sánchez. Patrocina: McDonald´s y El Día-La Opinión de Tenerife. Fantasía: El cielo de fondo.

. Diseño: Daniel Pages Sánchez. Patrocina: McDonald´s y El Día-La Opinión de Tenerife. Fantasía: El cielo de fondo. Naomi Álvarez Fajardo . Diseño: Jorge González Santana. Patrocina: Fuentealta. Fantasía: Estrella.

. Diseño: Jorge González Santana. Patrocina: Fuentealta. Fantasía: Estrella. Maite Gutiérrez Febles . Diseño: Cavilladó (Carolina y Víctor). Patrocina: Cortes y Pliegues Tenerife; Folder Papelería y Almacenes Casa Ángel. Fantasía: Mi vida. Mi sueño. Euforia.

. Diseño: Cavilladó (Carolina y Víctor). Patrocina: Cortes y Pliegues Tenerife; Folder Papelería y Almacenes Casa Ángel. Fantasía: Mi vida. Mi sueño. Euforia. Jennifer María García García . Diseño: Asociación Cultural Nira (Arganda). Patrocina: Malidente SLU. Fantasía: Volver a Soñar.

. Diseño: Asociación Cultural Nira (Arganda). Patrocina: Malidente SLU. Fantasía: Volver a Soñar. Noelia Adriana Veiga Díaz . Diseño: Jonathan Suárez. Patrocina: Gabinete de Estética África y Victoria.

. Diseño: Jonathan Suárez. Patrocina: Gabinete de Estética África y Victoria. Idaira Toledo Gutiérrez . Diseño: Alexis Santana Rodríguez. Fantasía: Paradiso.

. Diseño: Alexis Santana Rodríguez. Fantasía: Paradiso. Tania Pérez Rosa . Diseño: Juan Carlos Armas Febles. Patrocina: El Gusto por el Vino. Fantasía: La Monarca.

. Diseño: Juan Carlos Armas Febles. Patrocina: El Gusto por el Vino. Fantasía: La Monarca. Amanda Quintero Rosa . Diseño: Tin Quintero. Patrocina: Ferretería Las Pirámides SL y Ferretería Castro Delgado SL. Fantasía: Vestida de Sol.

. Diseño: Tin Quintero. Patrocina: Ferretería Las Pirámides SL y Ferretería Castro Delgado SL. Fantasía: Vestida de Sol. Jesica Fajardo Plasencia rez Pérez). Patrocina: Grúas Torres Fajardo y Gimnasio Bodytime. Fantasía: Besar la libertad.

rez Pérez). Patrocina: Grúas Torres Fajardo y Gimnasio Bodytime. Fantasía: Besar la libertad. Ruth González Martín . Diseño: Santi Castro. Patrocina: C.C. Añaza Carrefour.

. Diseño: Santi Castro. Patrocina: C.C. Añaza Carrefour. Yanira Morales Plasencia. Diseño: Sedomir Rodríguez de la Sierra. Patrocina: C.C. Alcampo La Laguna.

Candidatas Reina Infantil 2022

Irene Reyes Ramírez . Diseño: Patricia Ramos Negrín. Patrocina: Napavi Salón de Peluquería y Estética, Taller Socas Cruz y Loli Manualista y Artesana. Fantasía: La loca hora del té.

. Diseño: Patricia Ramos Negrín. Patrocina: Napavi Salón de Peluquería y Estética, Taller Socas Cruz y Loli Manualista y Artesana. Fantasía: La loca hora del té. Sara Ortíz Martín . Diseño: Ruyman Pérez Jorge. Patrocina: Ayuntamiento de Santiago del Teide. Fantasía: Cuéntanos otro relato de princesas hechizadas y castillos encantados.

. Diseño: Ruyman Pérez Jorge. Patrocina: Ayuntamiento de Santiago del Teide. Fantasía: Cuéntanos otro relato de princesas hechizadas y castillos encantados. Leyre González Prieto . Diseño: Carlos David Afonso Darias. Patrocina: Restaurante Abordo. Título: La que hemos liado pollito.

. Diseño: Carlos David Afonso Darias. Patrocina: Restaurante Abordo. Título: La que hemos liado pollito. Dayreli Regalado Pérez . Diseño: Jonathan Suárez. Patrocina: Kiosko La Constitución.

. Diseño: Jonathan Suárez. Patrocina: Kiosko La Constitución. Elena Cabello Mona . Diseño: Dani Mena. Patrocina: El Kilo La Camella y Salvaje La Tejita. Fantasía: Con toda mi alma.

. Diseño: Dani Mena. Patrocina: El Kilo La Camella y Salvaje La Tejita. Fantasía: Con toda mi alma. Vera García Lima . Diseña Alexis Santana Rodríguez. Fantasía: La más bonita que llegó a Canarias.

. Diseña Alexis Santana Rodríguez. Fantasía: La más bonita que llegó a Canarias. Candela Rodríguez Martín . Diseño: Ana Isabel Portocarrero Martín. Patrocina: Hola El Paso. Ayuntamiento de El Paso. Fantasía: Una fiesta en mi jardín.

. Diseño: Ana Isabel Portocarrero Martín. Patrocina: Hola El Paso. Ayuntamiento de El Paso. Fantasía: Una fiesta en mi jardín. Valentina Díaz Santana . Diseño: Santiago Castro Campos. Patrocina: BP Guamasa y Autostil Premium Cars.

. Diseño: Santiago Castro Campos. Patrocina: BP Guamasa y Autostil Premium Cars. María Cruz Asensio . Diseño: Santiago Castro Campos. Patrocina: Bar El Cine.

. Diseño: Santiago Castro Campos. Patrocina: Bar El Cine. Ainhoa Díaz Morales. Diseño: David Hernández. Fantasía: Y por fin te encontré.

Candidatas Reina de los Mayores 2022