Las Moraditas prefiere arreglar el aparcamiento a gastar dinero en los juegos inclusivos

La Plataforma Vecinal de Las Moraditas no entiende por qué desde el Distrito de Ofra se invierte el dinero en pintar unos juegos inclusivos en la plaza de acceso al barrio cuando la principal necesidad es arreglar los aparcamientos que se construyeron hace ya más de dos décadas debajo de este lugar de esparcimiento y nunca han entrado en servicio, pese a la demanda de lugares para estacionar que reclaman los residentes de la zona.

«Vemos cómo se pintan unos murales preciosos en el centro de Santa Cruz y, cuando preguntamos por qué no se hace algo similar en nuestra plaza se dice que corresponde a un plan ideado para el casco de la ciudad, pero luego sí llevan a cabo una experiencia similar en otros lugares del distrito Suroeste. ¿En qué quedamos: es solo para el centro o también para otros lugares?», se preguntan desde la plataforma vecinal de Las Moraditas.

La plaza que se localiza a la entrada del barrio centra otra de las demandas, esta vez sobre elementos de calistenia, como se está desarrollando en otras zonas de esparcimientos de la ciudad. «Pero aquí dicen que la plaza no está preparada para taladrar el suelo; justo en la parte alta, en la zona más próxima a la autopista, hay una zona donde se pueden instalar sin problemas de dañar la estructura; es cuestión de buena voluntad», añaden.

«¿Quién le dijo al ayuntamiento que queríamos que se pintaran los juegos inclusivos?», se preguntan los integrantes del colectivos vecinal, que celebran que se haya ampliado la zona de juego infantil, pero recuerdan que «las obras de mejora comenzaron hace dos meses y todavía no han finalizado; dicen que es por las lluvias. Pero si ahí más atrás hubo una semana de pleno verano y no se hizo nada. No está acabada y ya se está descascarillando la pintura», explican.

También plantean que si no se pueden poner los módulos de calistenia se instalen los pedales junto a los bancos para que las personas mayores puedan hacer ejercicio, o las estructuras que son tipo volantes, para hacer ejercicio con los brazos.

Desde la Plataforma Vecinal se insiste en la necesidad de poner en marcha un centro ciudadano, como el que se hizo en el barrio de Nuevo Obrero, o haber invertido el dinero que se gastó en los juegos inclusivos en acondicionar los garajes afectados por humedades y hacer la salida de emergencia para adaptarlos a la nueva normativa y ponerlos en servicio.

La concejala de distrito, Gladis de León, separa el proyecto de los juegos inclusivos, que considera importante para darle vida y alegría a la plaza, de la obra que precisa la parte baja de la plaza, donde iban los aparcamientos. «Me comprometí con la plataforma a ir con el concejal de Viviendas Municipales y de Infraestructuras para estudiar la posibilidad de acondicionar los bajos como centro ciudadano, ya que estas instalaciones no son válidas como aparcamientos».

También asume el compromiso de instalar los módulos biosaludables, como pedales y volantes, ya que, como dice que explicó a los vecinos, no se puede instalar la calistenia en el lugar; en unos días visitará el barrio para dar respuesta a las demandas.