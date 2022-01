Archivada la denuncia contra el exjefe de Protección Civil de Santa Cruz por abusos sexuales

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la causa contra el exjefe de Protección Civil de la capital, Santiago Carlos Martín, por un presunto delito de abusos sexuales. La jueza establece que, debido a que «nos encontramos ante versiones contradictorias y teniendo en cuenta el resultado de la investigación policial», no existen elementos indiciarios suficientes que «permitan continuar con la instrucción de la causa». Por lo tanto, se decreta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

En un principio, la denuncia contra el exjefe de Protección Civil de Santa Cruz fue interpuesta por uno de los voluntarios de la agrupación, en la que se ponía en conocimiento hechos que podrían ser constitutivos de un delito de abusos sexuales. Una vez abierta la causa, también presentó denuncia otro de los voluntarios. Denunciaron en aquel entonces que se habían producido «tocamientos y comentarios de contenido sexual» por parte del exjefe de la agrupación, hechos que fueron investigados por la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Asimismo, la empresa a la que el Ayuntamiento de Santa Cruz encarga, en enero de 2020, la elaboración de un estudio de Clima Laboral en la Agrupación de Protección Civil le pide al Consistorio que «realice cuantas acciones crea necesarias para denunciar los hechos» y que «tome las medidas pertinentes para que esta situación no continúe».

Se realizan entrevistas individuales, en el marco de la redacción de este informe, en el que participan varios voluntarios. Uno de ellos contó que, sin apenas conocer al exjefe de Protección Civil, «me agarró el culo y me dijo eso te queda apretado». «Otro día, me tocó mis partes con el dedo índice. Yo me encerré en el baño. Él me pidió que no me enfadara y me aseguró que era una broma. Otra de las veces, que estábamos haciendo un servicio y tuvimos que dormir en el coche, me desperté y me lo encontré mirándome. Esto me asustó. Cada vez que me pasaban estas cosas, porque incluso una vez me dio una nalgada delante de mi madre, yo me sentía acosado. Sabía que podía denunciarlo, pero no lo hice porque no le quise dar tanta importancia».

El informe de la empresa concluyó que «todos los hechos han sido corroborados por diferentes testimonios y son congruentes entre sí, por lo que se solicita que se proceda a dar curso de estas incidencias a las autoridades pertinentes». El entonces Gobierno local, formado por el PSOE y Cs, cesó al jefe de Protección Civil, que llevaba al frente de la agrupación desde el año 2006. Y el entonces responsable de Seguridad, el edil socialista Florentino Guzmán, puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, siguiendo las instrucciones dadas por la citada entidad.

Sin embargo, y según se indica en el auto del Juzgado de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso EL DÍA, en el marco de las actuaciones policiales, varios testigos negaron haber sufrido tocamientos por parte del investigado, así como haber visto que se lo hiciera a otros. Uno de los denunciantes sí indicó que «el investigado aprovechaba cuando iban a solas en el coche para tocarles el muslo y la entrepierna, sin llegar a proponerle de forma explícita mantener relaciones sexuales».

«Por su parte, el investigado niega los hechos. Atendiendo que nos encontramos ante versiones contradictorias y teniendo en cuenta el resultado de la investigación policial, en la que varios voluntarios negaron haber sido víctimas de hechos similares, así como haber presenciado hechos como los denunciados, no existen elementos indiciarios suficientes que permitan continuar con la instrucción de la causa», se dice en el auto judicial. Este es firme, pues los denunciantes no han interpuesto recurso alguno en el plazo establecido para ello. El exjefe de Protección Civil pidió en su momento la reincorporación, pero nunca se tramitó.