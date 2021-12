Participación Ciudadana adelanta el pago de sus ayudas a las asociaciones

Participación Ciudadana, dirigida por el concejal Javier Rivero, ya ha ingresado las subvenciones previstas y aprobadas en las cuentas de las diferentes entidades sociales y ciudadanas que concurrieron a la convocatoria de 2021, «un hecho que marca un nuevo hito en cuanto a la celeridad a la hora de hacer llegar las ayudas gracias al trabajo y profesionalidad de las funcionarias que han conseguido que se pueda pagar antes de acabar el año».

«Hemos conseguido adelantar casi dos meses con respecto a 2020 –sostiene Rivero–-, ya que se abonó en febrero de este mismo año, con lo que en menos de 10 meses se han satisfecho dos convocatorias a las entidades» y este adelanto «supone cumplir con uno de los compromisos que habíamos acordado con las entidades que representaba un problema histórico de las mismas, sobre todo para las pequeñas, como las asociaciones de vecinos, folclóricas, culturales...».

El concejal advierte que «las asociaciones de menor calado siempre nos manifestaban que, al recibir las ayudas al año siguiente, no podían realizar las compras o los gastos del año de la subvención, lo que les suponía devolver parte o la totalidad de las mismas porque no pudieron gastarse un dinero que no tenían en el año de la convocatoria de la subvención», explica Javier Rivero.

«El adelanto en el pago de las ayudas –confirma el concejal– supone para los colectivos que, al menos, cuentan con dos semanas para poder facturas las cuantías que les falten por justificar de esta subvención» y añade que «la mayoría ya tienen cubiertos los 1.500 euros que le corresponden a cada una, más o menos, ya que solo con las facturas de la electricidad prácticamente los tienen cubiertos; aunque hay otras que no y que precisan del dinero para poder facturar. Y ese era el objetivo del trabajo que se ha realizado en esta convocatoria», concluye.

«Hay que destacar –refuerza Rivero– que el área de Participación Ciudadana no ha parado de ver cada uno de los expedientes y resolverlos desde que se iniciaron los trámites, hace ahora seis meses, incluido agosto, para poder llegar a este momento» y pone el acento en «el aumento hasta los 270.000 euros, que es una cifra histórica con la que nunca se había contado, y fruto de ese incremento se han podido sumar 40 más entidades a las ayudas, alcanzando en este ejercicio las 202 asociaciones ciudadanas de todo tipo».

El concejal pone en valor el trabajo, a través de los distritos, del asesoramiento a estas entidades, muchas de ellas con problemas por no disponer de ordenadores o presentar dificultades digitales. «Precisamente a estas se les prestó la ayuda necesaria para que pudieran tramitar la solicitud de las ayudas de manera telemática, por lo que se han incorporado algunas de ellas por primera vez al mapa de las asociaciones subvencionadas por Participación Ciudadana».