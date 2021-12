Don Domingo recupera su calle

«Aquí vivió Don Domingo mucho». La frase, escrita en bolígrafo hace más de 10 años por el escritor y periodista Juan Cruz, el cineasta Miguel García Morales, el poeta Arturo Maccanti y el pintor José Luis Fajardo, era la única referencia que había sobre uno de los mayores intelectuales que ha dado Santa Cruz de Tenerife, Domingo Pérez Minik, en la calle en la que se crió, creció y murió. Los cuatro firmantes la escribieron en la fachada gris de la casa chica y pobre del número 7 donde pasó Minik la mayor parte de su vida y donde recibió a tanta gente. Ahí había permanecido como única alusión al Premio Nacional de Teatro y Premio Canarias de Literatura hasta que anoche se sumó otro reconocimiento, este imperecedero. Autoridades, amigos y admiradores descubrieron la placa con su nombre, el que llevará a partir de ahora esta calle que arranca en la Rambla y se adentra en el barrio de Salamanca.

«Don Domingo vuelve a su calle». Lo aseguró el mismo Juan Cruz en el acto institucional, a solo 100 metros de donde escribió aquella frase, para añadir que en realidad «nunca se fue». La calle del Perdón pasa a llamarse Domingo Pérez Minik. «Qué mejor lugar para homenajearlo», apuntó la artista Esther Ropón, presidenta del Observatorio que lleva el mismo nombre que el escritor, actor, ensayista y director teatral chicharrero, nacido (1903) y fallecido (1989) en Santa Cruz de Tenerife, en esas mismas vías «habitadas por sus lecturas, por sus pasiones, por su espíritu liberal», como anotó Juan Cruz en su discurso.

Fue precisamente el Observatorio Domingo Pérez Minik el que propuso al Consistorio santacrucero la apertura del expediente de honores y distinciones que concluyó ayer con el estreno de la placa. Creado este mismo año, esta fue una de sus primeras iniciativas. «Estamos muy felices porque la ciudad que tanto quiso Domingo Pérez Minik y los lugares que tanto transitó recuerden por fin su figura», señaló la presidenta del Observatorio. Esther Ropón quiso destacar la facilidades que se encontraron para sacar adelante la propuesta: «Desde el primer momento hubo un consenso político y social favorable. Ha sido sencillo. Lo agradecemos. Estoy segura que Don Domingo se habría emocionado».

«Le habría encantado»

También lo piensa alguien que lo conoció y lo disfrutó mucho. Es la artista plástica Maribel Nazco, Premio Canarias en Bellas Artes, que a sus 83 años no lo dudó ni un segundo y se acercó al acto institucional. «Estoy segura que en el fondo le habría encantado y se habría divertido mucho». Nazco conserva muchas vivencias con Domingo Pérez Minik. «Recuerdo perfectamente sus discusiones con Eduardo Westerdahl en la parte de atrás de un Fiat pequeño que tenía en los años 60. Gesticulaban tanto que parecía que el vehículo atravesara un vendaval», cuenta sobre la amistad de Minik con Wersterdhal, pintor y crítico de arte, consolidada cuando ambos fundaron en 1932, junto con otros intelectuales de la época como el poeta Pedro García Cabrera o el escritor Agustín Espinosa, la histórica Gaceta de Arte, una revista mensual que bebía de las vanguardias y que revolucionó el ensimismado y plano ambiente cultural de la Santa Cruz de Tenerife de aquellos años. «Era un peleón, pura pasión e inquietud», lo define Maribel Nazco, quien admite que durante el descubrimiento de la placa se acordó del día que Minik recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Laguna en 1987. «Qué curioso, me decía en un reconocimiento que no estuvo exento de polémica, pues algunos se opusieron porque Domingo no estudió en la universidad».

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, celebró que la ciudad «perpetúe su nombre en el mismo lugar donde residió durante su existencia». Aplaudió la iniciativa del Observatorio Domingo Pérez Minik que desembocó en el reconocimiento, «un colectivo de hombres y mujeres preocupados por avivar el debate acerca del presente y el futuro de la sociedad y las artes en Canarias, tomando así el legado intelectual del homenajeado». «Aquí, en este barrio de Salamanca, en pleno corazón de la capital, don Domingo dio forma a su vasto pensamiento. Desde la avidez lectora y la conversación frecuente, cinceló una personalidad extraordinaria y propició su reconocida obra como dramaturgo, ensayista, estudioso y crítico cultural», disertó el alcalde, que añadió que «aquella obra, convertida hoy en todo un legado para su ciudad natal, desprende muchas de las cualidades personales que distinguieron a Pérez Minik, entre otras, su alto sentido de la amistad».

La vía que desde ayer ha pasado a llamarse Domingo Pérez Minik fue antes la calle Igualdad, luego General Goded con la llegada de la dictadura franquista y a continuación Del Perdón, cuando el exalcalde Miguel Zerolo eliminó las primeras denominaciones franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Lo detalla José Manuel Ledesma, cronista oficial de Santa Cruz, que entiende que «ahora pasa a tener el nombre más apropiado». Rememora que Minik nació en la calle Cruz Verde pero se mudó a la que entonces se llamaba Igualdad con solo 4 años tras la muerte de su padre. «Se hizo cargo de él un tío, Martín Hernández, quien fue concejal de Santa Cruz y le impregnó su republicanismo», narra Ledesma, que resalta lo mucho que le gustaba a Minik pasear por la Rambla.

Texto de Fernando Delgado

En una noche evocadora, Juan Cruz no quiso olvidarse del apoyo que siempre le brindó a Minik la familia Cas –«Juan Cas fue su gran benefactor»– o de Rosita –Rosa Camacho de Pérez–, esposa del homenajeado que falleció en 1983. Juan Cruz aprovechó su discurso para leer un breve texto, titulado Don Domingo en la nube, enviado especialmente para la ocasión por otro escritor tinerfeño y admirador de Minik, Fernando Delgado: «Ahora, desde cualquier nube sagrada, pondrá su sonrisa en la calle que habitó. Ojalá lo sigamos viendo desde una alta nube para que entre nosotros habite su vida, su lengua y su coraje. Los bichos raros que pudrieron la asquerosa putrefacción de nuestra historia trataron de agredirlo. Domingo Pérez Minik se llamará la calle de nuestras vidas».

«Los «bichos raros»

Entre esos «bichos raros» están los franquistas que encarcelaron a Minik durante la Guerra Civil en la prisión de Fyffes. Allí estuvo tres meses. ¿Su delito? Ser republicano y del Partido Socialista. Pudo salir de aquellos antiguos almacenes de frutas que cedió la compañía británica Fyffes convertidos en prisión. Pero otros de su misma generación, no. Es el caso del poeta Domingo López Torres, con el que coincidió en Gaceta de Arte.

Fue posiblemente en Gaceta de Arte donde vivió los momentos de mayor esplendor este pensador, rebelde y lector empedernido que se inició en el periodismo deportivo bajo el pseudónimo de Minik. Porque en realidad su nombre es Domingo Juan Pérez Hernández. Juan Cruz escribió en un artículo en El País, titulado Volver a Pérez Minik, que «en esa época recibió con sus compañeros a los intelectuales que entraban y salían de la Isla, desde André Breton hasta Friedrich Dürrenmatt, y a todos los situó don Domingo en ese cuaderno de bitácora que fue primero Gaceta de Arte y luego en publicaciones insulares donde siguió escribiendo, a pesar de la vigilancia del régimen que le metió en prisión».

La última entrevista

Uno de los últimos que lo entrevistó fue el director insular de Cultura, el poeta Alejandro Krawietz, presente ayer en el acto junto al vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, debido al apoyo de la Corporación a este reconocimiento. Krawietz estudiaba bachillerato, recordó Juan Cruz en el artículo. Le preguntó si creía que el canario era consciente «de la importancia que tuvo aquel momento –de la Gaceta de Arte– para la configuración de su espacio cultural». Minik le respondió: «No. No. No lo creo. Yo creo que el canario de hoy es completamente distinto. Que va por lo suyo. El canario es un personaje que nada tiene que ver con aquel momento. Se ha alejado de la cultura».

Domingo Pérez Minik vuelve a su calle y también vuelve a la memoria de los chicharreros. No es el único lugar que lleva su nombre en la capital tinerfeña. Ahí está el Teatro Pérez Minik del Parque Viera y Clavijo. Pero de ese recinto solo quedan las ruinas.