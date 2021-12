Doña Urbana, del Tete y de Nadal

Doña Urbana es una de las dos mil usuarias del servicio de ayuda a domicilio que presta la empresa Clece desde hace tres años tras hacerse con la concesión de esta prestación que contrata el Instituto Municipal de Atención Social que en la actualidad dirige Rosario González. Esta cobertura social ha experimentado un incremento en la demanda a raíz de la incidencia de la pandemia y también después de que el Cabildo retirara la prestación que daba Ansina.

Hasta la Cruz del Señor se trasladó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en compañía la responsable del IMAS en la puesta en marcha de la experiencia pionera que se desarrolla en Canarias para mitigar la soledad no deseada con la complicidad de la literatura, y eligió la obra El fuego de bronce, del escritor Jesús Villanueva, que novela la Gesta del 25 de Julio de 1797.

Lo que se presumía como la entrega de un libro para incentivar la lectura con el apoyo de los auxiliares de la empresa que presta el acompañamiento se tornó en una conversación amena presidida por una pasión compartida por la vecina y el alcalde, el deporte, en especial el fútbol y el tenis.

Doña Urbana conoció desde la víspera que el alcalde iría a su vivienda, tal y como le advirtió su hija Chely, lo que la dejó toda la noche en vilo. Nada más en el salón de su casa, donde esperaba al regidor, Bermúdez no pasó por alto la mascarilla que lucía su interlocutora, y que evidenciaba su pasión, compartida en este caso, por el CD Tenerife. Y es que no solo es aficionada, sino también accionista, y hasta llegó a viajar con el representativo a la Península para animarlo en algún partido, y hasta se muestra dispuesta a volver al estadio si asciende como si tiene que ir con silla de ruedas. Las referencias a Redondo, Rommel Fernández o Dertycia evidenciaron sus preferencias., mientras sorprendió al alcalde con la referencia a la canción que ahora se escucha en el estadio, del cantante Camilo, «que tiene los bigotes como Dalí», quien ofrecerá un próximo concierto en Santa Cruz, según reveló el mandatario.

La edil del IMAS asegura que el acompañamiento a mayores aumentó tras cerrarse Ansina

A preguntas de su hija, doña Urbana reconoció que su equipo favorito es el Tenerife pero luego del Mallorca. ¿Y por qué? Por Nadal, un jugador de tenis que le encanta por su humildad, una cualidad que también admira el alcalde, quien le reconoció que cuando se quedó fuera de la Alcaldía en 2019 al inicio del mandato intentó encajarlo como el tenista, «que cuando pierde parece que gana».

Después de recordar Bermúdez que vivió durante 15 años de su juventud en la avenida Venezuela, donde mantienen su residencia sus padres, compartieron en la evolución de esta zona, «que está preciosa», dijo doña Urbana, para referirse a la antigua guardería Alba, en la Casa Mascareño, futura Casa de la Juventud. «Esto está precioso», sentenció la vecina, para luego el alcalde proceder a leerle los dos párrafos de la novela que le confió a la auxiliar para que le desgrane en días sucesivos.

La vida de esta usuaria es propia del argumento de una novela. El próximo marzo celebrará 88 años de su nacimiento en la localidad aronera de Valle San Lorenzo, donde aprendió desde bailar un trompo a practicar windsurf; de hecho, de pequeña partía las hojas de una penca que utilizaba a modo de suelas para deslizarse por las atarjeas hasta llegar al Porís de Abona. La quinta de nueve hijos, se hizo cargo de sus cinco hermanos más pequeños. «Aprendí a leer y a escribir porque insistió mi padre, que me advirtió que si no lo hacía podría ocurrir que un hombre me diera un papel y me mandara a llevarlo a otro con un mensaje: mátala».

Sacar a su familia adelante

Desde pequeña, peleó por sacar a su familia para adelante vendiendo por Arico sacas de pan que, con diez años, le doblaban su peso, pero que le permitió aprender la única tabla de multiplicar, la del tres, múltiplo de las tres perras que costaba un pan. A la muerte de su padre, doña Urbana se trasladó con su familia a Santa Cruz, donde conoció a su esposo. En la capital trabajó en una fábrica de fideos en la calle Ramón y Cajal, y luego en la casa de comidas Filomena, que se localizaba frente por frente a la Fuente Morales, junto al antiguo hospital civil. A pesar de contraer matrimonio, siguió trabajando y velando por sus hermanos pequeños en el restaurante de su madre.

Fruto de su boda, tuvo a dos hijos, Sebastián, que comenzó como mecánico para seguir trabajando con una fábrica de puros, y Chely, con quien convive en la actualidad, que fue administrativo en varias empresas hasta que una mala caída de su madre la obligó a dedicar todo su tiempo a cuidarla. «Después de todo lo que pasé de niña, yo no me quiero morir, sino disfrutar de mis cuatro nietos y tres bisnietos», dice doña Úrsula.