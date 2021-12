El Gobierno de Canarias garantiza su apoyo económico al comedor del albergue

El director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, garantizó ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la máxima colaboración con el comedor social del albergue, después de que la concejala de Atención Municipal de Acción Social (IMAS), Rosario González, advirtiera la predisposición de la Corporación chicharrera a devolver la gestión de dicho recurso al Ejecutivo autonómico si no abonaba la ayuda económica correspondiente a este año, que asciende a 199.000 euros.

La responsable del IMAS aseguró que en agosto del pasado año se había dirigido al Gobierno canario reclamando su aportación para garantizar el mantenimiento de la prestación que desde el año 2008 asumió el Ayuntamiento de manos precisamente de los servicios sociales autonómicos. La cuantía abonada en las anteriores anualidades, después de sufrir una merma, ascendía a 199.000 euros, que supone menos de una cuarta parte de los 900.000 euros que le cuesta a Santa Cruz la cobertura que se presta para atender a los 200 usuarios diarios del comedor del albergue durante un año.

531.000 euros fue la transferencia que realizó al inicio del año la Dirección General de Derechos Sociales del Gobierno Canario para el proyecto del albergue, 218.000 más que en 2019.

Javier Bermúdez, responsable de la Dirección de Derechos Sociales, advirtió antes de entrar en datos económicos que no quiere convertir en una bandera política un recurso tan sensible para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos, y se puso a disposición del Ayuntamiento para buscar las fórmulas que fueran necesarias para garantizar la continuidad, donde cada una de las administraciones incrementen de la misma forma, si fuera necesario, su contribución, para garantizar la demanda de esta prestación.

Con los datos económicos en la mano, Javier Bermúdez asegura que el IMAS recibió a comienzos de este año un ingreso de 531.000 euros para el proyecto del albergue de Santa Cruz, que incluye tanto el comedor como otras acciones que se destinan a los usuarios de este sector, para precisar que esta aportación supone un incremento de 218.000 euros respecto a la cuantía que se transfirió desde el mismo departamento del Ejecutivo autonómico hace dos años. Esa diferencia vendría a ser casi tanto como los 199.000 euros que la concejala del IMAS asegura que el Gobierno canario no le ha abonado a Santa Cruz por el comedor del albergue.

4,3 millones de euros es la asignación que se ha destinado en este ejercicio desde el departamento que dirige Javier Bermúdez: junto a una primera aportación de 3,1 millones se sumó un refuerzo de 1,1.

Sin ahondar en detalles, puesto que la cuantía era para el proyecto en general, el director general de Derechos Sociales del Gobierno canario asegura que la capital tinerfeña ha recibido desde su departamento este año 3.189.000 euros dentro del plan concertado, que abarca otros proyectos promovidos desde el IMAS que dirige Rosario González y que el pasado mes de junio se benefició también de un refuerzo para las prestaciones básicas por valor de 1.136.000 euros. Este dinero, reitera, se corresponde a políticas sociales comprometidas desde el área municipal, más allá del albergue.

«Pero si fuera necesario cubrir más necesidades económicas para el mantenimiento del comedor social, también se puede acudir a buscar financiación a través de los fondos de pobreza. Sabemos que hay necesidad y queremos dar soluciones y no hacer política», insiste el director general.

678.000 euros es un incremento aprobado estos días para políticas sociales de Santa Cruz en dos partidas, de 300.000 y 378.000 aportadas por el Estado y distribuidas por el Gobierno canario.

A esto se suma la aportación que el Gobierno central acaba de aprobar y que, desde el Ejecutivo canario, permitirá que Santa Cruz perciba dos partidas, una de 300.000 euros y otra de 378.000 a partir de enero, «y estas sí que se pueden destinar al proyecto del albergue si fuera preciso».

Cuando se le pregunta por qué el Ejecutivo no ha respondido a los requerimientos del ayuntamientos cuando desde agosto del año pasado se le solicitó información sobre la ayuda del comedor, Javier Bermúdez reconoce que sí recibió la carta que le remitió el Ayuntamiento de Santa Cruz en diciembre, si bien no tiene constancia del escrito de hace dieciséis meses, si bien reitera su disposición a aclarar y dar las explicaciones que le soliciten a través de una llamada telefónica. «Si el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene dificultades y hay necesidades extras lo vamos a resolver, no hace falta acudir a los periódicos, sino que lo hablamos y entre todas las administraciones aunamos esfuerzos e incrementamos la aportación económica».