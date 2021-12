«De nada sirve que vaya la Guardia Civil a la Cruz del Carmen si no multa»

La incidencia del tráfico en la Cruz del Carmen fue menos traumática de lo que temían los residentes del interior de Anaga el martes, cuando comenzó el despliegue de los camiones y furgones que grabarán hasta el día 15 la serie alemana El Grifo en el Parque Rural.

A diferencia del primer día de rodaje, cuando los vehículos –en su mayoría coches de alquiler– fueron estacionados en el margen derecho, ayer no se registró dicha masificación y hasta se pudo aparcar en la zona habilitada frente al restaurante, de donde ya estaban retirados los trailers del primer día que se habilitaron para atender a los trabajadores de la productora.

Desde las nueve y media de la mañana ya se encontraba en la zona una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, cuya presencia fue la mejor medida disuasoria para que no se estacionara, si bien ya los senderistas comenzaron a dejar sus coches desde antes del mediodía, lo que motivó la pregunta de los residentes en el interior del macizo: «¿Para qué mandan a los agentes si luego no multan?», a la vez que los mismos vecinos justifican que no levantan acta de la infracción porque son coches de alquiler. «No estamos en contra del rodaje de la película, porque la próxima semana acabará y continuará el problema. Queremos soluciones al tráfico».