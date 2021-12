Colapso en la Cruz del Carmen por el rodaje de una serie alemana

«La carretera de acceso a Anaga por la Cumbre vivió ayer un nuevo día negro y mañana (por hoy), que es festivo, puede ser mucho peor». Es la advertencia que lanzan representantes vecinales de los caseríos del interior del macizo, que ayer mostraron su sorpresa por la presencia de más de una decena de camiones que movilizó una productora audiovisual para la grabación de la serie alemana El grifo, que Amazon tiene previsto distribuir en 240 países y que se basa en el bestseller del mismo nombre de Wolfgang & Heike Hohlbein.

Lalo, dirigente de Las Carboneras y también de Casas de la Cumbre, aseguró que «la mitad de los aparcamientos de la Cruz del Carmen estaban llenos con los vehículos de la película, por lo que los turistas decidieron aparcar sus coches en el margen derecho de la carretera insular. Un poco más y alguno casi atropella a los senderistas que salían de los vehículos y bajaban por la carretera», explica.

«Nos tratan como borregos y cualquier día va a pasar una desgracia; lo mejor que pueden hacer es que este problema de tráfico lo solucionen cuanto antes, porque a este paso algunos vamos a perder la vida aquí», añade Lalo.

Los dirigentes vecinales de Anaga reconocen que la consejera de Medio Ambiente, Isabel García, les informó hace un mes y medio, en una reunión celebrada precisamente en el restaurante de la Cruz del Carmen, que una productora les había solicitado permiso para grabar una serie, y entonces ya adelantó que coincidiría con el puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Marina, de Las Carboneras, precisa que «les advertimos que era una mala fecha, porque coincide con que muchos aprovechan esos días para subir al monte».

«Lo que nunca pensé es que se fuera a producir este despliegue tan bestial y, además, sé que continuarán grabando hasta el día 15, porque también están trabajando en otras localizaciones del interior de la Cumbre», explica Marina. De hecho, una señal recuerda que está prohibido estacionar por el rodaje de Surfilm El Grifo, con reserva incluida para vehículos autorizados, desde las cuatro de la tarde del 6 de diciembre a las once y media de la noche del miércoles 15.

Ya desde por la mañana el marido de Reme se encontró con las primeras colas cuando iba de camino a cuidar a sus padres, en Catalanes, y de nuevo advierten del caos del tráfico en la zona.

Iván, de Roque Negro, no entiende cómo el área insular de Carreteras retiró las cintas que prohibían estacionar en la vía insular sin darle una solución previa. Anunciaron que iban a construir unos muros que rechazaron los residentes, quienes reclamaron que se pintaran rayas y se colocaran señales advirtiendo de que vendría la grúa si se dejaban los vehículos en el arcén. Pero no se han aplicado las medidas correctoras para evitar los estacionamientos y se suprimieron las cintas que delimitaban el espacio e informaban de que no se pueden dejar ahí los coches.

«Los acuerdos de las reuniones se quedan en saco roto», explica Goya Alonso, de Afur, desmoralizada por ver el poco caso que hacen desde el Cabildo a los vecinos de Anaga, y asegura que no les dan importancia a las soluciones que se aportan. «La consejera de Medio Ambiente, cuando nos reunió, nos dijo que la productora quería grabar en la zona de La Cortada, donde estaba la antigua pista militar, y le comentamos que lo mejor era que hablaran con los propietarios de la zona para que les facilitaran el estacionamiento de los vehículos de la productora. Nunca se comentó que se impediría aparcar en la Cruz del Carmen».

Poco antes del mediodía de ayer, los vecinos alertaron de un nuevo episodio, no de la serie alemana que se graba, sino en el día a día de los vecinos de Anaga, que se vieron desbordados por el tráfico. Poco antes de la una de la tarde, ocho camiones y furgones estaban estacionados en el lateral izquierdo, según se entra a la explanada de la Cruz del Carmen. Justo a las puertas del restaurante se instalaron otros tres trailers, uno de ellos habilitado como bar para el personal de la productora.

«Con esto no gana ni la gente de la zona», aseguran los representantes en el interior de Anaga, que recuerdan la explicación que les dio la consejera de Medio Ambiente, que aseguró que en Anaga no se cobra, a diferencia de lo que ocurre con los permisos que se dan para grabar en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide.

Con los aparcamientos de la Cruz del Carmen llenos de vehículos de la productora, los senderistas inundaron el margen de la carretera insular, «casi hasta el Pico del Inglés», precisan los dirigentes, agotados porque ven cómo sus demandas no obtienen respuestas positivas. «A las dos de la tarde de ayer, cuando pasó la guagua de Afur –la línea 076 de Titsa–, el conductor tuvo que hacer malabares para pasar entre los coches aparcados y un furgón; cualquier día va a pasar una tragedia, porque no hay visibilidad y un coche puede atropellar a alguien. Aquí ya no aparece ni la Guardia Civil», se lamentan.