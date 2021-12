Santa Cruz de Tenerife aprobará en 2022 el plan que permitirá intervenir en El Toscal

Santa Cruz tendrá en 2022, «sí o sí», el esperado Plan Especial de El Toscal, con el que por fin se establecerá la protección de este emblemático barrio y se podrán acometer diferentes dotaciones públicas, como aparcamientos, la peatonalización de calles y la creación de un gran parque. Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, quien incluye la aprobación definitiva de este documento entre los objetivos y retos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2022.

Precisamente, hoy, la Junta de Gobierno local tiene previsto dar el visto bueno al último trámite del procedimiento de aprobación del plan, por lo que, a continuación, el documento será remitido al Gobierno canario para que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental se pronuncie al respecto. «Si el Ejecutivo está de acuerdo con la parte ambiental, ya solo nos quedaría aprobarlo de forma definitiva, para que el mismo entre en vigor», apunta Tarife.

Con el documento aprobado de forma definitiva, añade, el Ayuntamiento ya podría intervenir en El Toscal. Según manifiesta el edil a EL DÍA, los primeros pasos serían el inicio de las expropiaciones «en todo el entorno de la Casa Siliuto (Casa de la Juventud), para poder dotar a esta céntrica zona de un gran parque urbano», y la ejecución de la peatonalización de las calles previstas. Estas son Santiago, San Miguel, San Antonio, Santa Marta y San Luis, así como varios pasajes. En estas vías estará prohibido el aparcamiento y la circulación de vehículos. La idea, dice, es que El Toscal «pase de ser un barrio lleno de coches a un barrio lleno de vida y gente paseando por sus calles».

El Plan de El Toscal, que lleva tramitándose desde hace más de ocho años y que ha tenido que superar diferentes vicisitudes, supondrá una inversión para esta zona de la ciudad de más de 10 millones de euros. De esta cantidad, unos cuatro millones de euros corresponden a las expropiaciones para el gran parque, pues se tendrán que expropiar 4.880 metros cuadrados de superficie. «El Toscal contará con una gran zona abierta de uso público, un parque urbano de más de 8.000 metros cuadrados». Asimismo, también se construirá un centro dotacional integral y un pabellón deportivo, entre otras actuaciones.

Con respecto a los aparcamientos, la gestión del Plan de El Toscal, sobre todo en relación a la peatonalización de calles, supondrá la eliminación de más de 200 estacionamientos, pero está prevista la construcción de cuatro parking subterráneos, con 621 plazas. Tarife destaca que este documento protegerá los valores ambientales y arquitectónicos del barrio chicharrero, «quedando prohibidas aquellas intervenciones que devalúen su fisonomía histórica».

Por otro lado, y con respecto a los retos y objetivos para 2022, el concejal de Urbanismo prevé adjudicar a lo largo del año que viene la actualización de los planes especiales del Barrio de los Hoteles y del Antiguo Santa Cruz. Asimismo, añade Carlos Tarife, «2022 también será un año importante para el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), pues tendremos listo el avance en el primer trimestre». «Esto significa que lo podremos exponer al público, para a continuación responder las alegaciones que se presenten. También empezaremos a recibir los informes de las diferentes administraciones», indica.

La demolición del hotel abandonado en la costa de Acorán y la creación de una zona de baño en Añaza, que incluya piscinas naturales, son otros de los objetivos que persigue el concejal responsable de la Gerencia de Urbanismo. Con respecto al hotel, Tarife informa de que en 2022 se encargará a Gesplan la redacción del proyecto de demolición del inmueble, «pues el presupuesto del próximo año incluye una partida para ello».

Y en relación a la zona de baño de Añaza, el edil señala que el PP ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se incluya una partida destinada a la creación de un atractivo acceso al mar en el barrio chicharrero, con piscinas, sombra, solarium y un quiosco.

Reuniéndose con el enemigo

El concejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, del Partido Popular (PP), admite que no le ha sentado muy bien que a Coalición Canaria (CC) «le haya molestado que el PP en el Ayuntamiento chicharrero se haya reunido con la edil socialista Patricia Hernández». «Es normal que intentemos mantener buenas relaciones con todos los partidos, también con los de la oposición, para poder sacar adelante los asuntos importantes para Santa Cruz. La verdad es que me ha molestado que a CC le moleste. No hemos hablado de ningún tema que vaya a cambiar el signo político de Santa Cruz. No entiendo ni las críticas de unos ni las dudas de otros», explica Tarife. Con respecto al futuro, el concejal de la Gerencia de Urbanismo asegura que «sería muy feliz siendo el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el PP, pero para ello tienen que darse una serie de circunstancias». Lo que sí tiene claro ya es que el PP «nunca haría alcaldesa a la socialista Patricia Hernández y, si por mí fuera, tampoco pactaría nunca con el PSOE»