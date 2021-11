Carreteras resolverá el caos en la zona la Cruz del Carmen con señalización horizontal

El área de Carreteras del Cabildo de Tenerife confirma que la próxima semana está previsto que comience la instalación de señalización horizontal con la que se pretende resolver el caos de tráfico en la zona de la Cruz del Carmen provocada por aquellos visitantes y turistas que aparcan en el margen izquierdo de la carretera.

El responsable del departamento, Tomás Félix García, precisó que finalmente se ha desestimado la posibilidad de construir un pequeño murete, como se barajó inicialmente, y se apostará por una fórmula mixta de señalización, pues se pintará una raya blanca para delimitar el carril del arcén y en paralelo otra amarilla para advertir que está prohibido dejar ahí los coches.

El anuncio del área de Carreteras se produce después de que los colectivos del Macizo de Anaga soliciten que al Cabildo de Tenerife que reponga las cintas que impedían estacionar en el arcén de la vía insular que se localiza cerca a la Cruz del Carmen, en dirección al interior, y que desaparecieron hace poco más de una semana.

«Por favor pedimos que pongan las señales ya en la Cruz del Carmen y si no que mientras mientras no estén instaladas repongan las «cintas de baliza porque fue quitarlas hace una semana y ya la misma locura de coches», explican. Los vecinos recuerdan el compromiso adquirido por la consejera de Medio Ambiente de la Corporación, Isabel García, cuando le reiteraron el problema. Los vecinos se lamentan de que en las dos o tres últimas semanas no ha pasado la Guardia Civil.