Un grupo de personas sin hogar cuenta su historia: «Me quedé en la calle, sin nada»

Han decidido contar sus historias y mostrar sus rostros, porque no tienen nada de qué avergonzarse, porque quieren gritar al mundo que solo son personas que han tenido mala suerte y que luchan cada día por una vida mejor. Usuarios del albergue protagonizan una exposición que recorrerá la capital.

«Pedimos que no nos discriminen. No somos ladrones ni criminales. Solo somos personas que hemos tenido mala suerte, que nos hemos quedado en la calle, sin nada. Y gracias al Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz y a sus trabajadores sociales, estamos luchando por conseguir una vida mejor». Son las palabras de Amparo Risco, una de las protagonistas de la exposición fotográfica itinerante que ha organizado el Ayuntamiento con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día de las Personas sin Hogar, y con la que se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que viven estos ciudadanos.

La exposición fue inaugurada ayer, en la Rambla de las Tinajas y ante la presencia de las personas sin hogar que han participado en esta iniciativa, por el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y la edil de Acción Social, Rosario González (CC), quienes aprovecharon para volver a pedir la colaboración del Gobierno canario, Cabildo y ayuntamientos en la atención del fenómeno del sinhogarismo.

«Insistimos en la necesaria cooperación de todas las administraciones, con el fin de que exista una corresponsabilidad, y que no solo Santa Cruz siga respondiendo a las necesidades de personas sin hogar que llegan de todos los municipios, e incluso de otras islas. Solo desde la corresponsabilidad y la solidaridad intermunicipal puede darse una respuesta integral y de auténtica salida a la normalidad a la situación de estas personas», apuntó el regidor.

Con respecto a la exposición, la edil de Acción Social explicó que esta se trasladará el lunes al Intercambiador, donde permanecerá hasta el día 28. A continuación, se desplazará hasta la Biblioteca Municipal de Ofra, donde permanecerá desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre. También recorrerá la Casa de la Cultura, del 7 al 19 de diciembre, y la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación, del 10 al 17 de enero. «Esta exposición es solo una de las actividades que hemos preparado con motivo de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar, que se extenderán hasta mediados del mes de enero del próximo año», indicó González. El objetivo, dijo, es lograr que no se estigmatice a estas personas y conseguir que seamos más solidarios.

La concejala manifestó que en 2020 se alojaron en el albergue municipal 625 personas. Entre enero y agosto de 2021, agregó, «ya se han alojado 399». Asimismo, destacó que entre enero y septiembre se han abonado 1.308 ayudas, por un importe de 2 millones de euros, para el mantenimiento de la vivienda, «con el fin de evitar el sinhogarismo». Recordó que Santa Cruz cuenta con varios recursos de acogida.

Sebastián López.

Nació en Marruecos hace 76 años y lleva viviendo en Tenerife 10. Dedicado toda su vida al mundo de la hostelería, un día, Sebastián, que fue jefe de sala del Hotel Mencey, se quedó sin trabajo. Perdió su casa en el Puerto de la Cruz y se vio en la calle, «solo y si nada, pues mi familia está en Australia». «A veces la vida te atrapa, aunque no estés entre rejas», dice López, al que le apasiona leer. Ahora es usuario del albergue de Santa Cruz, a cuyo personal le da las gracias «por el trato exquisito que he recibido». Está a la espera de que le den una plaza para un centro de mayores.

María Manuela Amaro.

María Manuela tiene 58 años y lleva dos años en el albergue. Sufre una enfermedad degenerativa y su movilidad está reducida. Cuenta que se quedó en la calle tras abandonar la casa en la que vivía con su pareja, «ya que sufría maltrato psicológico». Dice que en el albergue está bien, pero le gustaría ingresar en un centro de mayores, debido a su discapacidad. «Es triste entrar cada día en una habitación que no se encuentra en tu casa y sentirte sola, pero debemos seguir luchando», apunta esta ciudadana.

Amparo Risco.

Amparo llegó desde la Península a Canarias por amor, «pero me salió mal». «Me vi en la calle, sin nada, por lo que acudí al albergue de Santa Cruz. Me tratan muy bien y me ayudan muchísimo», indica. Cuenta que ha sido una de las víctimas del Covid 19, «pues estuve hospitalizada y me ha dejado secuelas». «Ahora todo me da miedo, pero debe continuar el camino», comenta.

Abrahan Santana.

Con tan solo 19 años, acudió al Centro Municipal de Acogida porque se fue de su casa. «Nací en Ucrania, pero mis padres me dejaron en un orfanato. Fui adoptado por una familia de Tenerife, con la que estuve hasta los 14 años. No me trataban bien y decidí marcharme. Ahora estoy esperando a poder participar en un convenio de empleo del Ayuntamiento, para poder tener mi sueldo y alquilar un piso. Me gustaría seguir practicando deporte, que es lo que me apasiona».