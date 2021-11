Bermúdez exige al Gobierno canario que las medidas Covid afecten solo a los no vacunados

Bermúdez señala que las medidas que se establezcan no pueden «limitar ni agredir a la actividad económica, sobre todo en estas fechas tan importantes». «Por supuesto que me preocupa que estén aumentado los casos por contagio Covid 19, pero también me preocupa, igual o, incluso, más, el hecho de poder salvar al comercio y a la hostelería, de que no se pierdan puestos de trabajo», ha manifestado el primer edil.

Por ello, explica el alcalde de la capital tinerfeña, «es necesario que el Gobierno de Canarias dé, de una vez por todas, un paso adelante para exigir el certificado Covid para acceder al interior de los locales, con el objetivo de que la actividad económica pueda seguir adelante y que las personas que se han vacunado no vean limitados sus derechos». «Esto nos permitiría salvar la Navidad. No podemos seguir trabajando en la preparación de esta campaña y de las actividades con esta incertidumbre, sin que se tome una decisión, cuando ya el 80% de los ciudadanos están vacunados. Las medidas que se establezcan no pueden ser las mismas que se implantaron cuando no existía este porcentaje. En otros lugares no hay aforos pero se exige que las personas estén vacunadas», apunta José Manuel Bermúdez.

En el mismo sentido se ha manifestado el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, quien añade que «no podemos pagar el resto de personas que sí nos hemos vacunado las consecuencias de la irresponsabilidad de otros». Este indica a EL DÍA que la obligación de presentar el certificado de vacunación debería establecerse, fundamentalmente, en los establecimientos de hostelería y del ocio nocturno, pero «el sector del comercio también estaría dispuesto a acatar esta medida si continúa el incremento de contagios». Y es que, alerta Moujir, los negocios del comercio y de la restauración «se juegan en esta campaña navideña el seguir o no abiertos».

Con respecto al programa de actividades navideñas que ha presentado el Ayuntamiento de Santa Cruz al Gobierno de Canarias, que incluye la cabalgata y el recibimiento a los Reyes Magos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo y edil de Fiestas, el nacionalista Alfonso Cabello, muestra su preocupación porque «aún no hemos recibido respuesta alguna». Este advierte de que «ya se ha superado el umbral para poder realizar las contrataciones correspondientes a la preparación de la Navidad, por lo que ya casi no tenemos tiempo». Por ello, agrega, «hemos reiterado a Salud Pública nuestra petición para que se lleve a cabo una reunión urgente». «La indefinición del Gobierno de Canarias está poniendo en riesgo la actividad económica de esta ciudad».